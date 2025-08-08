V hlavní roli příroda, trauma i šťabajzna pod útesem. Mix seriálů Temný případ a Yellowstone trenduje na Netflixu

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Šestidílný mysteriózní thriller Živel (v originále Untamed, v doslovném překladu Nezkrocený), který Netflix uvedl 17. července, se rychle stal jedním z největších hitů této streamovací služby. Minisérie spojující žánr krimi s přírodním dobrodružstvím, a umně si půjčující některé funkční prvky od úspěšné konkurence jakou je například Temný případ či Yellowstone, nasbírala za několik málo dní od premiéry spousty nadšených ohlasů.
Fotogalerie3

Z minisérie Živel | foto: Netflix

Fanoušků Živlu je dokonce tolik, že to přimělo hlavouny ze zmiňované internetové televize k razantnímu kroku. Oznámili, že se thriller na Netflixu dočká druhé řady. Je tedy třeba oznámit i to, že tento seriál nesměl chybět ani v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Kdysi dávno v Yosemitském parku

Nádherná panenská příroda, skvěle napsané postavy, scénář, který nešustí papírem a rovnoměrně dávkuje zvraty, sympatické obsazení. To jsou hlavní devizy krimi seriálu z prostředí Yosemitského národního parku jménem Živel, ve kterém hlavní roli ztvárňuje Eric Bana. Hlavními tvůrci jsou pak scenáristka Elle Smith (Dcera divočiny), tak i Mark L. Smith, který pro streamovací platformu připravil také letošní seriálový western Kdysi dávno v Americe.

O režii se podělili tři umělci, jmenovitě Thomas Bezucha, který má za sebou seriál Fargo, tvůrce Vánoční koledy Nick Murphy a jejich kolegyně Neasa Hardiman, mimo jiné nositelka ceny britské akademie za Šťastné údolí.

Z minisérie Živel

Mrtvá pod skalou

V první sezoně Živlu ztvárňuje prošedivělý Bana (Králova přízeň, Mnichov, Trója, Černý jestřáb sestřelen, Hulk nebo Star Trek) federálního vyšetřovatele Kylea Turnera. Zvláštní agent správy národních parků, jenž dohlíží na dodržování zákonů v rozlehlé divočině, je přizván k mrtvole dívky, která se zamotala do provazů dvojici rekreujících se horolezců. Hrdina se při následném vyšetřování brutálního úmrtí musí utkat jak s temnými tajemstvími běžnému turistovi skrytých míst parku, tak s neméně tíživými připomínkami vlastní minulosti. Parťačku mu dělá Lily Santiago v úloze expolicistky z Los Angeles, která chce spolu se synem najít nový životní start.

Z minisérie Živel

O čem bude dvojka?

Nebývá zvykem, aby Netflix své seriály obnovoval během pár týdnů od vydání. Většinou se děje pravý opak. Některé se záhy, takřka obratem, ruší. V případě Živlu je situace o to zajímavější, že se jedná o limitovanou minisérii, která měla mít původně jen jedinou řadu.

Ve druhé sezoně by měl Kyle podle všeho zavítat do zcela jiného národního parku. Ten by se měl od toho Yosemitského výrazně lišit, dokonce tak moc, že by se měla Banova postava necítit právě komfortně. Ocitne se vyšetřovatel v roli podobné té, jakou v první sezoně měla jeho nováčkovská parťáčka Naya (zmiňovaná Lily Santiago)? Uvidíme. Kdy přesně druhá řada dorazí, nicméně není zatím známo.

Proč koukat?

Živel je sympatická pomalu plynoucí kriminálka, která zaujme fotogenickým prostředím, výběrem herců a profesionálním vizuálem, kvůli kterému devítihodinový příběh rádi sjedete na jeden zátah. Na druhou řadu Živlu se těším, přesto se mírně obávám nastavované kaše a mělnění použitých motivů. Nicméně výše zmiňovaný Temný případ jasně ukázal, že pokud se otočí kormidlo trochu jiným samostatným směrem, mohou další sezony mysteriózních kriminálek bez potíží fungovat i v dalších sezonách.

Počůrané kalhoty, rakovina a scenáristické dno. Sex ve městě je zpátky! Třetí řada odvozeného seriálu sází na Aidana, zahradníka i nerudného souseda

Bude jediným spojujícím prvkem pokračování prvního Živlu Banova postava? Nebo se vrátí i jiné známé tváře? To se dozvíme v následujících měsících. „Jsem naprosto nadšený, že máme šanci přivést k životu další řadu Živlu. Odezva na první sérii je důkazem neuvěřitelného úsilí našeho štábu vytvořit něco opravdu jedinečného,“ uvedl před pár dny s notnou dávkou optimismu Eric Bana.

Živel

  • Tvůrci: Mark L. Smith, Elle Smith
  • Režie: Neasa Hardiman, Nick Murphy, Thomas Bezucha
  • Scénář: Mark L. Smith, Elle Smith
  • Kamera: Michael McDonough, Brendan Uegama
  • Hudba: Jeff Russo
  • Hrají: Eric Bana, Sam Neill, Wilson Bethel, Rosemarie DeWitt, Lily Santiago, Josh Randall, William Smillie, Raoul Max Trujillo, Joe Holt, Ezra Wilson a další.
  • Produkce: Kevin Human
  • Casting: Rachel Tenner, Rick Messina
  • Střih: Garret Donnelly, Ryan Jones, Debra Beth Weinfeld
  • Zvuk: James Gallivan
  • Scénografie: Todd Fjelsted, Anamarija Josipovic, Rick Whitfield, Tania Rahimikhoshavaz, Shay Hilliard
  • Masky: Carmelle Da Roza
  • Kostýmy: Cynthia Ann Summers

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

ČT: V případu údajné manipulace tendrů na nemocnici Náchod se žalobce odvolal

Státní zástupce podal odvolání proti květnovému rozhodnutí soudu v případu údajné manipulace se zakázkami na přestavbu krajské nemocnice Náchod. Žalobce...

8. srpna 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...

8. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí

Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic...

8. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Policisté šetří úmrtí muže v bytě na Českolipsku, uvnitř byly i drogy

Policisté šetří od čtvrtečního večera úmrtí muže středního věku v bytě v panelovém domě ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Uvnitř nalezli i drogy, příčinu...

8. srpna 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  17:27

FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025

8. srpna 2025  17:25

Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století

Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala...

8. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama

Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...

8. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

8. srpna 2025  16:52

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.