Fanoušků Živlu je dokonce tolik, že to přimělo hlavouny ze zmiňované internetové televize k razantnímu kroku. Oznámili, že se thriller na Netflixu dočká druhé řady. Je tedy třeba oznámit i to, že tento seriál nesměl chybět ani v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Kdysi dávno v Yosemitském parku
Nádherná panenská příroda, skvěle napsané postavy, scénář, který nešustí papírem a rovnoměrně dávkuje zvraty, sympatické obsazení. To jsou hlavní devizy krimi seriálu z prostředí Yosemitského národního parku jménem Živel, ve kterém hlavní roli ztvárňuje Eric Bana. Hlavními tvůrci jsou pak scenáristka Elle Smith (Dcera divočiny), tak i Mark L. Smith, který pro streamovací platformu připravil také letošní seriálový western Kdysi dávno v Americe.
O režii se podělili tři umělci, jmenovitě Thomas Bezucha, který má za sebou seriál Fargo, tvůrce Vánoční koledy Nick Murphy a jejich kolegyně Neasa Hardiman, mimo jiné nositelka ceny britské akademie za Šťastné údolí.
Mrtvá pod skalou
V první sezoně Živlu ztvárňuje prošedivělý Bana (Králova přízeň, Mnichov, Trója, Černý jestřáb sestřelen, Hulk nebo Star Trek) federálního vyšetřovatele Kylea Turnera. Zvláštní agent správy národních parků, jenž dohlíží na dodržování zákonů v rozlehlé divočině, je přizván k mrtvole dívky, která se zamotala do provazů dvojici rekreujících se horolezců. Hrdina se při následném vyšetřování brutálního úmrtí musí utkat jak s temnými tajemstvími běžnému turistovi skrytých míst parku, tak s neméně tíživými připomínkami vlastní minulosti. Parťačku mu dělá Lily Santiago v úloze expolicistky z Los Angeles, která chce spolu se synem najít nový životní start.
O čem bude dvojka?
Nebývá zvykem, aby Netflix své seriály obnovoval během pár týdnů od vydání. Většinou se děje pravý opak. Některé se záhy, takřka obratem, ruší. V případě Živlu je situace o to zajímavější, že se jedná o limitovanou minisérii, která měla mít původně jen jedinou řadu.
Ve druhé sezoně by měl Kyle podle všeho zavítat do zcela jiného národního parku. Ten by se měl od toho Yosemitského výrazně lišit, dokonce tak moc, že by se měla Banova postava necítit právě komfortně. Ocitne se vyšetřovatel v roli podobné té, jakou v první sezoně měla jeho nováčkovská parťáčka Naya (zmiňovaná Lily Santiago)? Uvidíme. Kdy přesně druhá řada dorazí, nicméně není zatím známo.
Proč koukat?
Živel je sympatická pomalu plynoucí kriminálka, která zaujme fotogenickým prostředím, výběrem herců a profesionálním vizuálem, kvůli kterému devítihodinový příběh rádi sjedete na jeden zátah. Na druhou řadu Živlu se těším, přesto se mírně obávám nastavované kaše a mělnění použitých motivů. Nicméně výše zmiňovaný Temný případ jasně ukázal, že pokud se otočí kormidlo trochu jiným samostatným směrem, mohou další sezony mysteriózních kriminálek bez potíží fungovat i v dalších sezonách.
|
Počůrané kalhoty, rakovina a scenáristické dno. Sex ve městě je zpátky! Třetí řada odvozeného seriálu sází na Aidana, zahradníka i nerudného souseda
Bude jediným spojujícím prvkem pokračování prvního Živlu Banova postava? Nebo se vrátí i jiné známé tváře? To se dozvíme v následujících měsících. „Jsem naprosto nadšený, že máme šanci přivést k životu další řadu Živlu. Odezva na první sérii je důkazem neuvěřitelného úsilí našeho štábu vytvořit něco opravdu jedinečného,“ uvedl před pár dny s notnou dávkou optimismu Eric Bana.
Živel