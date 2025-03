5:16

Sezona na tuzemských horách už de facto skončila. Zimní vybavení ale ještě nemusíte definitivně schovávat do sklepa. Vyrazte třeba do Itálie, konkrétně do severoitalského Livigna. Tohle město není potřeba fandům zimních sportů příliš dlouho představovat. Stane se totiž již brzy dějištěm olympijských her. Jaké je místní poježdění, koupačka v místním akvaparku či popíjení v místním pivovaru, který byl ještě donedávna nejvyšším v celé Evropě?