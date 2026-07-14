V Krkonoších se vyřádíte. Ve Špindlerově Mlýně to žije celý rok

Petr Holeček
Petr Holeček
  16:49
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Krkonoše nabízejí bezpočet tras na výlety. | foto: ARCHIV

Zapomeňte na představu, že Špindlerův Mlýn žije jen v zimě. V létě se nejznámější středisko Krkonoš mění v horské hřiště, kde během jednoho dne stihnete výšlap na hřebeny, ranní jógu, wellness, večeři v oblacích i západ slunce na lanovce.

Když vyberete správný hotel, nahoru vás lanovka hodí úplně zdarma. Motor auta vychládá, vzduch voní smrky a místo městského hluku už slyšíme jen zurčení Labe a cinkání kol z nedalekého trailu. Jsme tu. Špindlerův Mlýn nás v létě překvapil už při příjezdu. Místo front na lyžařské vleky tu potkáváme turisty s batohy, cyklisty mířící na hřebeny, rodiny s kočárky i partu kamarádů v sandálech, kteří řeší jediné – kam dnes vyrazit na dobré pivko s výhledem.

A možností je víc než dost. Lanovky šetří síly, takže není problém během jediného dne projít část krkonošských hřebenů, dojít ke Sněžným jámám, na pramen Labe nebo se jen vydat na Medvědín a kochat se výhledy. Kdo chce, může se vrátit pěšky, kdo ne, jednoduše zase naskočí na lanovku.

Jenže Špindl už dávno není jen o turistice.

Jóga a pak třeba šáňo

Den může začít úplně jinak. Třeba jógou pod širým nebem, kterou zde pravidelně pořádají zkušení lektoři. Ranní cvičení s výhledem na krkonošské vrcholy má zvláštní kouzlo. Místo klimatizovaného studia vás obklopují lesy, čerstvý horský vzduch a ticho, které ve městě prakticky neexistuje.

Krkonoše nabízejí bezpočet tras na výlety. Také příležitost k rozcvičení

A překvapivě si ji užívají nejen zapálení jogíni, ale i lidé, kteří si chtějí prostě jen odpočinout po náročném týdnu.

Lekce se konají na terase Champagne Lounge ve Svatém Petru, která nabízí výhled na okolní krkonošské vrcholy. V červnu probíhá cvičení jednou týdně, vždy v sobotu od 8.30 hodin. Během hlavní letní sezony, tedy v červenci a srpnu, se program rozšiřuje na dvě lekce týdně – každou středu od 17 hodin a v sobotu od 8.30.

Večeře nad mraky

Jedním z nejzajímavějších letních zážitků je Horská večeře v oblacích. Večer vyjedete lanovkou na vrchol Svatého Petra, kde čeká grilování ve stylu „all you can eat“. Koná se teď v sobotu 18. 7., poté 1. 8. a 15. 8. Cena? 1 590 korun.

Slunce mezitím pomalu zapadá za krkonošské hřebeny, údolí se ponoří do ticha a návrat dolů za šera dodá celé akci atmosféru, na kterou se nezapomíná. Nejde jen o gastronomii. Je to velice originální večer.

Dolů po svých. Nebo na kole

Špindl myslí i na aktivnější návštěvníky. Na své si přijdou bikeři, kteří mohou využít místní traily, stejně jako běžci nebo rodiny hledající kratší výlety.

Krkonoše nabízejí zajímavá místa k návštěvě.

Pokud počasí nepřeje, není důvod balit kufry. Místní hotely nabízejí wellness centra, bazény, sauny i masáže. Kombinace dopoledního výšlapu a odpoledního odpočinku je ostatně jedním z důvodů, proč se sem lidé vracejí.

Výhodou letního Špindlu je i atmosféra. Na stezkách je dostatek prostoru, restaurace mají příjemný klid a celé město působí uvolněněji než během zimní sezony, kdy se zdá, že tu není k hnutí.

Super tip – svítání

Kdo si dokáže po mejdanu přivstat, ať zkusí východ slunce z Medvědína nebo Horních Míseček – ranní Krkonoše mají jedinečnou atmosféru. Mezi další zážitky, které dostanou vaši polovičku do kolen, je i procházka romantickým údolím Bílého Labe s lávkami a vodopády.

Další výhody

  • Máme dobrý tip. Pokud se do Špindlerova Mlýna chystáte, vyplatí se mít nainstalovanou aplikaci Gopass.
  • Kupujete přes ni výhodně jízdenky na lanovky i vybrané zážitky. • Přihlásíte se na lekce jógy nebo další akce.
  • Za nákupy získáváte cashback ve formě bodů goX, které lze dál využít při dalších návštěvách. Můžete je nakonec utratit i za občerstvení nebo sportovní vybavení ve vybraných restauracích a obchodech Motion.
  • A tohle je nejlepší: ve vybraných hotelech navíc získáte lanovky zdarma po celou dobu pobytu, takže můžete bez omezení vyrážet na hřebeny i opakovaně během dne. Jízdenky na lanovky i zážitky koupíte předem on-line a jdete rovnou k turniketu.

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