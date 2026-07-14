Když vyberete správný hotel, nahoru vás lanovka hodí úplně zdarma. Motor auta vychládá, vzduch voní smrky a místo městského hluku už slyšíme jen zurčení Labe a cinkání kol z nedalekého trailu. Jsme tu. Špindlerův Mlýn nás v létě překvapil už při příjezdu. Místo front na lyžařské vleky tu potkáváme turisty s batohy, cyklisty mířící na hřebeny, rodiny s kočárky i partu kamarádů v sandálech, kteří řeší jediné – kam dnes vyrazit na dobré pivko s výhledem.
A možností je víc než dost. Lanovky šetří síly, takže není problém během jediného dne projít část krkonošských hřebenů, dojít ke Sněžným jámám, na pramen Labe nebo se jen vydat na Medvědín a kochat se výhledy. Kdo chce, může se vrátit pěšky, kdo ne, jednoduše zase naskočí na lanovku.
Jenže Špindl už dávno není jen o turistice.
Jóga a pak třeba šáňo
Den může začít úplně jinak. Třeba jógou pod širým nebem, kterou zde pravidelně pořádají zkušení lektoři. Ranní cvičení s výhledem na krkonošské vrcholy má zvláštní kouzlo. Místo klimatizovaného studia vás obklopují lesy, čerstvý horský vzduch a ticho, které ve městě prakticky neexistuje.
A překvapivě si ji užívají nejen zapálení jogíni, ale i lidé, kteří si chtějí prostě jen odpočinout po náročném týdnu.
Lekce se konají na terase Champagne Lounge ve Svatém Petru, která nabízí výhled na okolní krkonošské vrcholy. V červnu probíhá cvičení jednou týdně, vždy v sobotu od 8.30 hodin. Během hlavní letní sezony, tedy v červenci a srpnu, se program rozšiřuje na dvě lekce týdně – každou středu od 17 hodin a v sobotu od 8.30.
Večeře nad mraky
Jedním z nejzajímavějších letních zážitků je Horská večeře v oblacích. Večer vyjedete lanovkou na vrchol Svatého Petra, kde čeká grilování ve stylu „all you can eat“. Koná se teď v sobotu 18. 7., poté 1. 8. a 15. 8. Cena? 1 590 korun.
Slunce mezitím pomalu zapadá za krkonošské hřebeny, údolí se ponoří do ticha a návrat dolů za šera dodá celé akci atmosféru, na kterou se nezapomíná. Nejde jen o gastronomii. Je to velice originální večer.
Dolů po svých. Nebo na kole
Špindl myslí i na aktivnější návštěvníky. Na své si přijdou bikeři, kteří mohou využít místní traily, stejně jako běžci nebo rodiny hledající kratší výlety.
Pokud počasí nepřeje, není důvod balit kufry. Místní hotely nabízejí wellness centra, bazény, sauny i masáže. Kombinace dopoledního výšlapu a odpoledního odpočinku je ostatně jedním z důvodů, proč se sem lidé vracejí.
Výhodou letního Špindlu je i atmosféra. Na stezkách je dostatek prostoru, restaurace mají příjemný klid a celé město působí uvolněněji než během zimní sezony, kdy se zdá, že tu není k hnutí.
Super tip – svítání
Kdo si dokáže po mejdanu přivstat, ať zkusí východ slunce z Medvědína nebo Horních Míseček – ranní Krkonoše mají jedinečnou atmosféru. Mezi další zážitky, které dostanou vaši polovičku do kolen, je i procházka romantickým údolím Bílého Labe s lávkami a vodopády.
Další výhody