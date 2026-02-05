V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:13
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené zóně. Hlavní ruské město přistoupilo k dalšímu stupni dohledu.

Motorola Moto G57 Power | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Kromě elektronických zařízení, a netýká se to jen mobilních telefonů, policista může kontrolovat i notebook. Tímto opatřením se má předejít teroristickým akcím. Mobilní telefony totiž mohou sloužit jako odpalovací zařízení pro bomby. Kromě toho mají mobily foto a video a tyto záznamy mohou sloužit pro dokumentaci kritické infrastruktury pro nepřítele.

Od loňského srpna je v petrohradském metru také zakázáno dobíjení mobilů z přenosných powerbank, lze to pouze se speciálním povolením. Jak uvedl letos v lednu petrohradský vicegubernátor Kirill Poljakov, kontroly zařízení jsou nezbytné kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením. „Žijeme ve složitém období,“ upozornil Kirill Poljakov.

Od záchrany orla po uzdravená liščata. Jak vánoční dary pomáhají české přírodě po celý rok?

Podle prohlášení tiskového odboru moskevské radnice jsou kontroly mobilů zavedeny nad rámec současných bezpečnostních opatření, která už zahrnují také bezpečnostní rámy pro detekci kovů.

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Podmínky na sjezdovkách na jihu Moravy zůstávají i přes oblevu dobré

ilustrační snímek

Podmínky na sjezdovkách v Jihomoravském zůstávají i přes aktuální oblevu dobré. Přes týden je ale kvůli zhoršenému počasí návštěvnost zimních středisek nižší....

5. února 2026  13:38,  aktualizováno  13:38

Kriminalita v Ostravě mírně vzrostla, objasněnost ale zůstává vysoká

ilustrační snímek

Kriminalita v Ostravě loni mírně vzrostla. Policisté Městského ředitelství policie Ostrava prověřovali a vyšetřovali 8264 trestných činů, což je o 315 více než...

5. února 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádali revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst....

5. února 2026  10:12,  aktualizováno  15:10

Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. K tělu slaňovali z vrtulníku do koruny stromu

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do...

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká Amerika na Berounsku. Důvodem byl nález lidského těla bez známek života, na které v terénu narazila...

5. února 2026  13:02,  aktualizováno  15:06

Běžci a chodci pomohli, novogotickou kapli v Šonově čeká oprava

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově na Broumovsku z roku 1887 se nejspíš dočká opravy, i když nejde o cennou památku. Římskokatolická farnost v Broumově pro ni sháněla podporu v projektu...

5. února 2026  15:02

Jihočeské lyžařské areály hlásí dostatek sněhu, upraveny jsou i stopy

ilustrační snímek

Lyžařské areály na jihu Čech nabízejí ideální podmínky. Na sjezdovkách leží až 115 centimetrů přírodního a technického sněhu. V okolí Zadova provozovatelé ve...

5. února 2026  13:20,  aktualizováno  13:20

NÚKIB před olympiádou upozorňuje na možnou větší aktivitu kyberútočníků

ilustrační snímek

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v souvislosti s konáním zimních olympijských her upozorňuje na očekávatelnou větší aktivitu...

5. února 2026  13:15,  aktualizováno  13:15

Ceny benzinu a nafty opět vzrostly. Česko si přesto drží jedny z nejnižších cen v EU

ilustrační snímek

Benzin s naftou v Česku dál mírně zdražují, hlavním důvodem je dražší ropa. Přesto zůstávají pohonné hmoty u nás levnější než před rokem i ve srovnání s většinou států Evropské unie. Analytici...

5. února 2026

Stavební boom pod Králickým Sněžníkem pokračuje, chystá se další rekreační areál

V Králíkách má vzniknout nový rekreační areál se dvěma apartmánovými domy a...

Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních...

5. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Podvodníci drželi důvěřivého muže na telefonu osm hodin, zatím mu vysáli účet

Ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují policisté na Havlíčkobrodsku. Plných osm hodin hovořil s falešným bankéřem sedmatřicetiletý muž. Navíc vypůjčeným telefonem, protože svůj vlastní podle instrukcí...

5. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Brno si nechá od externí společnosti vypracovat analýzu svých dvou nemocnic

ilustrační snímek

Brno si nechá od společnosti smart healthcare solutions vypracovat analýzu svých dvou nemocnic, tedy Úrazové nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří....

5. února 2026  13:06,  aktualizováno  13:06

