Kromě elektronických zařízení, a netýká se to jen mobilních telefonů, policista může kontrolovat i notebook. Tímto opatřením se má předejít teroristickým akcím. Mobilní telefony totiž mohou sloužit jako odpalovací zařízení pro bomby. Kromě toho mají mobily foto a video a tyto záznamy mohou sloužit pro dokumentaci kritické infrastruktury pro nepřítele.
Od loňského srpna je v petrohradském metru také zakázáno dobíjení mobilů z přenosných powerbank, lze to pouze se speciálním povolením. Jak uvedl letos v lednu petrohradský vicegubernátor Kirill Poljakov, kontroly zařízení jsou nezbytné kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením. „Žijeme ve složitém období,“ upozornil Kirill Poljakov.
Podle prohlášení tiskového odboru moskevské radnice jsou kontroly mobilů zavedeny nad rámec současných bezpečnostních opatření, která už zahrnují také bezpečnostní rámy pro detekci kovů.