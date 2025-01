V nadcházejícím roce 2025 čeká Česko řada výročí. Podívejte se na ty nejvýznamnější z nich

1) Prezident republiky Václav Havel vyhlásil před 35 lety největší amnestii v poválečné historii státu (1. ledna 1990).

2) Uplyne 30 let od úmrtí herce Josefa Kemra (15. ledna 1995). Ten ztvárnil desítky menších i větších filmových rolí mezi nimiž byla postava dědy Komárka v komedii Na samotě u lesa z roku 1976.

„Chčije a chčije“. Tato slavná dešťová scéna, kdy děda Komárek v podání Josefa Kemra pronáší nezapomenutelnou větu, se ve skutečnosti odehrála na chalupě pod Melechovem, kam rodina Svěrákova jezdila. Zdeněk Svěrák s Ladislavem Smoljakem ji pak zanesli do scénáře komedie Na samotě u lesa, kterou si oblíbily celé generace diváků.

3) Před 25 lety představitelé ČSSD (tehdejší předseda Miloš Zeman) a ODS (tehdejší předseda Václav Klaus) podpisem stvrdili platnost pěti dohod, které doplnily takzvanou opoziční smlouvu mezi oběma stranami. Týkaly se státního rozpočtu na rok 2000, změn volebního systému, vstupu Česka do EU, vymezení věcných podmínek tolerance menšinové vlády ČSSD ze strany ODS a komunikace parlamentních klubů (26. ledna 2000).

4) Ve věku 70 let zemřel na srdeční zástavu před 50 lety v pořadí šestý československý prezident Antonín Zápotocký. Ten byl zároveň třetím komunistickým prezidentem Československa. (28. ledna 1975)

5) Komunistická strana Československa (KSČ) ztratila před 35 lety většinové zastoupení v parlamentu, které měla déle než 40 let (30. ledna 1990).

6) Před 50 lety byl otevřel obchodní dům Kotva v Praze (10. února 1975). Od roku 2019 je budova, kterou vyprojektovali architekti a manželé Věra Machoninová a Vladimír Machonin. kulturní památkou. V současné době se budova rekonstruuje a otevřena by mohla být v roce 2027.

Obchodní dům končí svůj provoz k 31. lednu 2024. (31. ledna 2024)

7) Uplyne 55 let od úmrtí herce a režiséra Čeňka Šlégla, který často vystupoval vedle Vlasty Buriana (17. února 1970). Šlégl byl po 2. světové válce v roce 1947 odsouzen za podporu nacistického hnutí vystupováním v rozhlasových skečích k trestu šesti měsíců v podobě nucených prací. Po letech však bylo jeho jméno očištěno, protože prokazatelně svým jednáním při válce zachránil životy několika Židů.

8) Ve věku 72 let zemřel před 50 lety divadelní, rozhlasový a filmový herec Stanislav Neumann (19. února 1975). Ten je divákům znám zejména jako král v pohádce Pyšná princezna, nebo jako vrchní kuchař v další pohádce s názvem Princezna se zlatou hvězdou na čele.

9) Před 35 lety byla podepsána dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky (ČSSR) a Sovětským svazem (SSSR) o odsunu sovětských vojsk z území Československa (26. února 1990).

Sovětští vojáci před odjezdem ze základny ve středočeských Milovicích. (30. srpna 1990)

10) V pražském kině Alfa se konala před 95 lety premiéra prvního českého zvukového filmu Tonka Šibenice. (27. února 1930) Snímek, původně němí, byl dodatečně ozvučen v ateliérech Gaumont ve Francii.

11) Národní shromáždění přijalo před 105 lety (29. února 1920) Ústavní listinu Československé republiky (ČSR). Tím tak bylo dovršeno uspořádání ústavních poměrů po vzniku ČSR. Ústava nahradila zatímní ústavu z 13. listopadu 1918.

12) V Česku se před pěti lety vyskytly první tři případy nákazy novým typem koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19 (1. března 2020).

13) Své 85. narozeniny by oslavil komik, humorista a spisovatel Miloslav Šimek (7. března 1940). Ten se nejvíce proslavil v divadle Semafor, kde tvořil dvojici s Jiřím Grossmannem (ten by v roce 2025 oslavil 100. narozeniny, a to 22. května 1925). Zemřel v roce 2004 na rakovinu.

Jiří Grossmann a Miloslav Šimek

14) Přesně 30 let uplyne od úmrtí countryového zpěváka Michaela Tučného (10. března 1995). Ten nazpíval desítky hitů, jako jsou Snídaně v trávě, Báječná ženská nebo Snídaně v trávě.

15) Před 95 lety zemřel spisovatel a dramatik Alois Jirásek (12. března 1930). Mezi jeho nejznámější díla patří Staré pověsti české, Psohlavci a Filosofská historie.

16) V roce 2025 oslaví limonáda Kofola 65. výročí (27. března 1960).

17) Česká vlajka oslaví 105. narozeniny. Tehdy ji schválilo (30. března 1920) Národní shromáždění jako nový symbol Československé republiky. Vlajka vydržela s výjimkou válečných let do rozdělení Československa, 17. prosince 1992 ji poslanci České národní rady schválili pro Českou republiku.

18) Před 35 lety vyšlo první číslo obnoveného deníku Lidové noviny (2. dubna 1990), který vznikl již v roce 1893. S nástupem komunismu v ČSR však bylo vydávání zrušeno. Ještě před pádem minulého režimu však již vyšlo několik čísel ve formě samizdatového měsíčníku. Poslední číslo tištěných Lidových novin vyšlo 31. srpna 2024.

Vydání samizdatových Lidových novin s otištěným manifestem Několik vět (červenec 1989)

19) Před deseti lety zemřel právník a politik České strany sociálně demokratické (ČSSD) Stanislav Gross (16. dubna 2015). Dodnes se jedná o nejmladšího premiéra v historii země, protože se jím stal 26. července 2004 v pouhých 34 letech.

20) V českých zemích vypuklo před 80 lety spontánní povstání proti okupantům (1. května 1945). To začalo v Přerově a rozšířilo se do dalších měst a obcí. Už 5. května 1945 se těžiště povstání přesunulo do Prahy. Povstání se v Česku zúčastnilo přibližně 130 tisíc osob a dalších 14 tisíc partyzánů.

Z Pražského povstání 1945

21) Česká televize spustila před 20 lety vysílání zpravodajského kanálu ČT24 (2. května 2005).

22) V Československu byl před 35 lety zrušen trest smrti (2. května 1990).

23) Před 80 lety uzavřela Česká národní rada s německým velením smlouvu o kapitulaci německých vojsk v Praze a jejich odchodu do amerického zajetí (8. května 1945). Na tento den připadá svátek Den vítězství.

24) Osmdesátileté výročí od vydání prvního čísla oslaví v roce 2025 Mladá fronta Dnes (9. května 1945).

25) Před 15 lety zemřel zpěvák Petr Muk (24. květen 2010). Zpěvák z jihu Čech by také oslavil 60. narozeniny (4. února 1965). Muk v letech 2002 a 2003 obsadil druhé místo v každoroční anketě popularity českých zpěváků Český slavík. Mezi jeho nejslavnější hity patří například Tančíš sama.

Zpěvák Petr Muk

26) Sportovní klub Slavia oslaví 130 let (31. května 1895). V rámci tohoto klubu byl o rok později založen fotbalový tým Slavia.

27) Před 35 lety začaly volby do Federálního shromáždění ČSFR, České národní rady a Slovenské národní rady (8. června 1990). Jednalo se o první svobodné parlamentní volby od roku 1948. Ve volbách kandidovalo 22 politických stran, hnutí a koalic. Nejvíce hlasů získala hnutí Občanské fórum a Veřejnost proti násilí, účast ve volbách byla 96,79 procenta oprávněných voličů.

28) Už před 130 lety se narodil jeden z nejznámějších prvorepublikových herců Theodor Pištěk (13. června 1895). Půlkulaté je také jeho výročí smrti, zemřel před 65 lety (5. srpna 1960). Zahrál si například ve filmu Klapzubova jedenáctka nebo Škola základ života.

Jaroslav Marvan, Theodor Pištěk a František Kreuzmann st. ve filmu Škola základ života (1938)

29) Na mistrovství Evropy ve fotbale v Itálii získalo Československo (21. června 1980) bronzové medaile po vítězství nad domácí Itálii na penalty 9:8 (zápas skončil 1:1).

30) Před 720 lety zemřel Václav II., český a polský král (21. června 1305). Jednalo se o předposledního panovníka z dynastie Přemyslovců.

31) V roce 2025 si také připomeneme 20. výročí smrti herce Jiřího Kodeta (25. června 2005). Ten ztvárnil desítky filmových rolí – mezi nejznámější patří postava pana Krause ve filmu Pelíšky z roku 1999.

Jiří Kodet ve filmu Smrt talentovaného ševce (1982)

32) Před 75 lety byli popraveni čtyři odsouzení z vykonstruovaného politického procesu (27. června 1950). Jednalo se o právničku a političku Miladu Horákovou, estetika, historika a kritika Záviše Kalandru, bývalého štábního strážmistra SNB Jana Bouchala a podnikatele Oldřicha Pecla.

33) Před 80 lety zemřel Emil Hácha (27. června 1945), právník a politik, prezident Československé republiky (1938-1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). V roce 1993 jeho postavu ztvárnil ve filmu Noc rozhodnutí Rudolf Hrušínský, pro něhož to byla poslední role.

34) Deset let uplyne (29. června 2015) od úmrtí Josefa Masopusta, fotbalisty a trenéra, vicemistra světa z roku 1962 a prvního českého držitele Zlatého míče (1962). Střední záložník byl dlouhá léta oporou pražské Dukly.

35) Před 40 lety (29. června 1985) zemřel Jaroslav Dietl, autor televizních seriálů, filmový a televizní scenárista, dramatik a dramaturg. Proslul hlavně tvorbou televizních seriálů, jako jsou například Bakaláři, Žena za pultem, Nemocnice na kraji města a Inženýrská odysea.

36) Ve věku 77 let zemřel před 25 lety (4. července 2000) představitel krále Miroslava v pohádce Pyšná princezna Vladimír Ráž.

Alena Vránová a Vladimír Ráž v pohádce Pyšná princezna (1952)

37) Před 35 lety byl zvolen prezidentem republiky Václav Havel (5. července 1990).

38) Uplyne 610 let od upálení teologa a římskokatolického kněze Jana Husa (6. července 1415). Ten byl upálen po církevním koncilu v Kostnici na příkaz krále a římského císaře Zikmunda Lucemburského. Odmítl totiž odvolat své učení o nápravě církve, která tehdy zažívala obrovský morální úpadek – jako například obchodování s odpustky.

39) Před 25 lety zemřel herec Jiří Sovák (6. září 2000). Zahrál si například hlavní roli v komedii Marečku, podejte mi pero!

40) Ve věku 92 let zemřel před deseti lety (2. října 2015) herec a komik Lubomír Lipský. Divákům se nesmazatelně vryl do paměti rolí šaška ve filmu Šest medvědů s Cibulkou.

Lubomír Lipský

41) Před 900 lety (21. října 1125) zemřel Kosmas, duchovní, děkan svatovítské kapituly, první český kronikář, autor latinsky psané České kroniky.

42) Zástupci Slovenské ligy a Českého národního sdružení uzavřeli před 110 lety (22. října 1915) v Clevelandu (Ohio, USA) dohodu, v níž žádali samostatnost historických zemí a spojení českého a slovenského národa ve federativním svazku.

43) Před 45 lety zemřel jeden z nejznámějších českých herců Jan Werich (31. října 1980). V tomto roce má půlkulaté výročí také jeho narození – narodil se totiž před 120 lety (6. února 1905). Zpočátku účinkoval ve svém Osvobozeném divadle po boku svého kamaráda Jiřího Voskovce. Právě oni okořenili divadelní inscenace takzvanou forbínou – herci vyprávěli divákům různé anekdoty v prostoru mezi oponou a hledištěm.

Jeden z nejuznávanějších herců všech dob Jan Werich.

44) Před 215 lety se narodil básník Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810). Napsal například lyrickoepickou skladbu Máj.

45) Do Prahy zavítal poprvé v historii prezident USA (17. listopadu 1990). George Bush zde pobyl přibližně jeden den kvůli prvnímu výročí Sametové revoluce.

46) Před 25 lety (21. listopadu 2000) zemřel Emil Zátopek, atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz v běhu na dlouhých tratích (na pět kilometrů, deset kilometrů a maraton) v letech 1948 a 1952.

Slavná Zátopkova fotka z olympiády v Helsinkách z roku 1952, kde získal tři zlaté medaile v běhu na 5 a 10 kilometrů a v maratonu.

47) Před 155 lety (21. listopadu 1870) zemřel Karel Jaromír Erben, básník, historik, překladatel a sběratel lidových písní a pověstí, první archivář hlavního města Prahy. Ten sepsal například Kytice z pověstí národních nebo České pohádky.

48) Po dynastii Přemyslovců nastoupili před 715 lety na český trůn Lucemburkové (3. prosince 1310). Jako první si českou korunu nasadil Jan Lucemburský, otec Karla IV.