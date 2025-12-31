1) Před 150 lety začala platit v českých zemích v rámci Rakouska – Uherska výhradně metrická soustava. Jedná se o soustavu základních fyzikálních veličin, založená na jednotce 1 metr nebo jejích násobcích. Byla navržena v roce 1790 ve Francii.
2) Dne 4. ledna v roce 1896, tedy před 130 lety, se v pražském Rudolfinu uskutečnil první koncert České filharmonie. Dirigentem byl Antonín Dvořák.
3) 8. ledna ve věku 73 let zemřel před 15 lety český politik, novinář a disident Jiří Dienstbier. V letech 1989 – 1992 působil jako československý ministr zahraničí a místopředseda federální vlády, v období 2008 – 2011 pak byl senátorem za senátní obvod Kladno.
4) Před 35 lety, 9. ledna 1991, Federální shromáždění ČSFR (Česká a Slovenská Federativní Republika) schválilo Listinu základních práv a svobod.
5) 40 let uplyne od úmrtí básníka, publicisty, fejetonisty a překladatele Jaroslava Seiferta (10. ledna 1986). Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů získal v roce 1984 Nobelovu cenu za literaturu. Napsal mimo jiné básnickou sbírku Maminka.
6) Před 20 lety 25. ledna 2006 zemřel František Mrázek (zastřelen), podnikatel, označovaný za jednu z hlav českého podsvětí po roce 1989.
7) 27. ledna ve věku 62 let zemřela před 30 lety (1996) první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga Havlová.
8) 31. ledna 2026 uplyne pět let od úmrtí Ladislava Štaidla, českého hudebníka, kytaristy, pianisty, dirigenta, kapelníka, skladatele, textaře, hudebního aranžéra, zpěváka a podnikatele. Spolupracoval zejména se zpěvákem Karlem Gottem.
9) 31. ledna 1866, tedy před 160 lety, se v Brně konala poslední veřejná poprava.
10) 8. února se v pražském divadle Na slupi před 100 lety poprvé oficiálně představilo Osvobozené divadlo jako dramatická sekce uměleckého sdružení Devětsil. Jednalo se o pražskou avantgardní divadelní scénu, kde působila dvojice V+W (Jiří Voskovec a Jan Werich). V listopadu 1938 byla jeho činnost zakázána pravděpodobně na německý nátlak.
11) Před 30 lety, 16. února 1996, zemřel divadelní a filmový herec, zpěvák a pedagog Miloš Kopecký. Proslul například rolí doktora Štrosmajera v seriálu Nemocnice na kraji města.
12) 19. února tomu bude 125 let od narození herce a režiséra Hugo Haase.
13) Před 20 lety, 20. března 2006, se v Česku se poprvé objevila ptačí chřipka - nedaleko Hluboké nad Vltavou-Zámostí byla nalezena mrtvá labuť, laboratorní zkoumání u ní posléze potvrdilo virus H5N1.
14) 22. března tomu bude 80 let (1946) od zahájení procesu v Praze proti německému nacistickému politikovi a válečnému zločinci Karlu Hermannovi Frankovi (21. května 1946 odsouzen k trestu smrti, 22. května 1946 veřejně popraven).
15) Před 150 lety se narodil Tomáš Baťa, podnikatel, spolu s bratrem Antonínem a sestrou Annou založil 1894 obuvnickou firmu ve Zlíně (zemřel 12. července 1932, při leteckém neštěstí).
16) Před 60 lety, 17. dubna 1966, se konal první ročník pochodu Praha – Prčice.
17) 23. dubna 1836, tedy před 110 lety, vyšla poprvé lyrickoepická skladba Máj od Karla Hynka Máchy.
18) Před Národním soudem v Praze začal před 80 lety, tedy 29. dubna 1946, proces s některými členy protektorátní vlády, rozsudek vynesen 31. července téhož roku.
19) Před 30 lety, 30. dubna 1996, vznikl internetový portál a vyhledávač Seznam.cz.
20) 30. dubna 1916, tedy před 110 lety byl v českých zemích v rámci Rakouska-Uherska poprvé zaveden letní čas; do 1. října 1916, uplatňoval se do roku 1918 (poté byl zaveden v letech 1940-1949 a pak od roku 1979).
21) Před 100 lety, 2. května 1926, se divákům poprvé představil Hurvínek. Jedná se o populární českou loutkovou postavu kluka, jejímž otcem Josef Spejbl. Loutku vytvořil řezbář Gustav Nosek a hlas jí propůjčil nejprve Josef Skupa.
22) 10. května 1926, před 100 lety, byl vyroben první automobil s logem Škoda - luxusní limuzínu ŠKODA - Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
23) Před 50 lety, 14. května 1976, proběhla premiéra večerníčku Maxipes Fík.
24) V Praze měla před 30 lety, 15. května 1996, premiéru komedie režiséra Jana Svěráka Kolja. Film byl 25. března 1997 oceněn Oscarem za nejlepší cizojazyčný film.
25) Před 150 lety, 26. května 1876, zemřel historik, politik a spisovatel František Palacký. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku Otec národa.
26) Před 30 lety, 31. května 1996, se konaly první volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v samostatné České republice. Zvítězila Občanská demokratická strana (29,62 procenta hlasů), na druhém místě skončila Česká strana sociálnědemokratická (26,44 procenta hlasů); pravice po volbách ztratila parlamentní většinu.
27) 1. června 1966 (60 let) – otevřena Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, která se zaměřuje na léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství.
28) Své 90. narozeniny (13. června 1936) by oslavila herečka Helena Růžičková.
29) Před 80 lety, 19. června 1946, byl po konci 2. světové války prezidentem Československé republiky v parlamentu znovu zvolen Edvard Beneš. Ten pak 7. června 1948 abdikoval mimo jiné kvůli nedávno zvolené většinové vlády KSČ.
30) Uplyne 170 let (11. července 1856) od úmrtí dramatika a herce Josefa Kajetána Tyla. Od roku 1842 působil jako režisér a dramaturg v Novém divadle v Růžové ulici. Dne 21. prosince 1834 byla uvedena na scéně Stavovského divadla jeho divadelní hra Fidlovačka, kde byla poprvé zpívána píseň Kde domov můj.
31) 40 let tomu bude od úmrtí herce Ladislava Peška (13. července 1986). Zároveň tomu bude i 120 let od jeho narození (4. října 1906). Byl dlouholetým členem činohry Národního divadla.
32) Před 720 lety (4. srpna 1306) byl zavražděn Václav III. (král český, polský a uherský) v Olomouci. Rod Přemyslovců tak vymřel po meči.
33) Před 50 lety, 12. srpna 1976, měl premiéru pilotní díl seriálu Pat a Mat režiséra Lubomíra Beneše.
34) 130 let uplyne od narození (26. srpna 1896) Josefa Mašína. Jedná se o podplukovníka, generálmajora in memoriam, účastníka odboje proti fašismu a člena skupiny Obrana národa (popraven 30. června 1942).
35) Své 80. narozeniny by oslavila zpěvačka Hana Zagorová (6. září 1946). Patřila k nejznámějším českým zpěvačkám. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii, když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977–1985.
36) 80 let uplyne od úmrtí (2. října 1946 Praha) českého spisovatele, novináře, zpěváka, fejetonisty a herce Eduarda Basse. Proslul zejména knihami Klapzubova jedenáctka a Cirkus Humberto.
37) Své 90. by oslavil (5. října 1936) Václav Havel. Byl dramatik, spisovatel a politik, československý prezident (29. prosince 1989 – 20. července 1992), prezident ČR (2. února 1993 – 2. února 2003). Zároveň to bude 15 let od jeho úmrtí (18. prosince 2011).
38) Své 90. narozeniny (4. listopadu 1936) by oslavil i Havlův kamarád a herec Jan Tříska.
39) Před 50 lety zemřel (6. listopadu 1976) spisovatel Václav Čtvrtek. Největší ohlasy získaly jeho pohádkové knihy a příběhy, které byly adaptovány pro televizi (večerníčky). Ve spolupráci s Československou televizí vznikly animované seriály jako například Pohádky z mechu a kapradí, O loupežníku Rumcajsovi, O loupežnickém synku Cipískovi a O makové panence a motýlu Emanuelovi.
40) Před 50 lety (10. prosince 1976) se v Praze konala schůzka, na které se začalo organizovat hnutí Charta 77 (do konce roku vznikl text Charty 77).
41) Své 100. narozeniny (21. prosince 1926) by oslavil spisovatel Arnošt Lustig. Zároveň uplyne 15 let od jeho úmrtí (26. února 2011). Je autorem například psychologické novely Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.