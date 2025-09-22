Vše návštěvníkovi dojde, jakmile do města dorazí. Před restauracemi jsou zaparkovaná kola, jejichž majitelé se přišli občerstvit po náročném dni. Na kraji Bovce je malé letiště a každou půlhodinu startuje letadlo Pilatus, aby do vzduchu vyneslo osm parašutistů. Těch si lidé nad svými hlavami všimnou, když uslyší charakteristický zvuk otevírajících se padáků. Na okolních kopcích jsou nástupiště pro paragliding.
Nejdelší zipline
Bovec se také může pochlubit nejdelší zipline v Evropě, která se klikatí nad kaňonem říčky Učja. Když se člověk zavěsí na lano nejdelšího, asi čtyřsetmetrového úseku, vznáší se ve výšce přibližně 150 metrů nad kaňonem. Poslední úseky pak vedou přímo úchvatnými soutěskami. „Zipline tu není nová věc. Dříve se používala pro přepravu nákladů z hor a i nyní ji v případě nehody používáme v místech, kam nemůže dorazit vrtulník,“ říká průvodce Mario.
Učja a Soča
Učja je přítokem řeky Soča. Ta se táhne celým údolím a pramení v kopcích Triglavského národního parku. Podél řeky vede trasa, na níž lze pozorovat úžasné scenerie a po zhruba 26 kilometrech je možné dojít až do Bovce. Řeka je oblíbeným cílem vodáků a raftařů.
Koryto řeky Sušec je zase oblíbeným místem vyznavačů kaňoningu. „Za normálních okolností je to zoopark, kam lze vzít i děti. Když ale vydatně zaprší, řeka se rozvodní, a to už bych sem děti nevzala,“ přibližuje naše průvodkyně Šárka.