V Bovci je možné si na adrenalin téměř sáhnout

Autor: Vilém Janouš
  5:39
Městečko Bovec na severozápadě Slovinska u hranic s Itálií obklopují mohutné štíty Julských Alp. Leží také na kraji Triglavského národního parku, který je pojmenován po největší slovinské hoře Triglav. To prostě město předurčuje k tomu, aby se stalo centrem adrenalinových aktivit v této oblasti.
Fotogalerie3

Řeku Bovec mají rádi vodáci nebo rybáři. | foto: Metro.cz

Vše návštěvníkovi dojde, jakmile do města dorazí. Před restauracemi jsou zaparkovaná kola, jejichž majitelé se přišli občerstvit po náročném dni. Na kraji Bovce je malé letiště a každou půlhodinu startuje letadlo Pilatus, aby do vzduchu vyneslo osm parašutistů. Těch si lidé nad svými hlavami všimnou, když uslyší charakteristický zvuk otevírajících se padáků. Na okolních kopcích jsou nástupiště pro paragliding.

Koryto řeky Učja láká vyznavače kaňoningu. Před chladnou vodou chrání silný neopren.

Nejdelší zipline

Bovec se také může pochlubit nejdelší zipline v Evropě, která se klikatí nad kaňonem říčky Učja. Když se člověk zavěsí na lano nejdelšího, asi čtyřsetmetrového úseku, vznáší se ve výšce přibližně 150 metrů nad kaňonem. Poslední úseky pak vedou přímo úchvatnými soutěskami. „Zipline tu není nová věc. Dříve se používala pro přepravu nákladů z hor a i nyní ji v případě nehody používáme v místech, kam nemůže dorazit vrtulník,“ říká průvodce Mario.

Hora Pihavec v Triglavském národním parku. Samotný Triglav je schovaný vpravo od ní.

Učja a Soča

Učja je přítokem řeky Soča. Ta se táhne celým údolím a pramení v kopcích Triglavského národního parku. Podél řeky vede trasa, na níž lze pozorovat úžasné scenerie a po zhruba 26 kilometrech je možné dojít až do Bovce. Řeka je oblíbeným cílem vodáků a raftařů.

Koryto řeky Sušec je zase oblíbeným místem vyznavačů kaňoningu. „Za normálních okolností je to zoopark, kam lze vzít i děti. Když ale vydatně zaprší, řeka se rozvodní, a to už bych sem děti nevzala,“ přibližuje naše průvodkyně Šárka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Adifex CZ – nový silný hráč na českém stavebním trhu

22. září 2025  8:46

Odcházíme… s hlavou vztyčenou! Výstava připomene i v Praze konec těžby uhlí

Putovní výstavu hornických fotografií s názvem Odcházíme… s hlavou vztyčenou! mohou vidět lidé na Univerzitním náměstí v Karviné. Postupně bude ke zhlédnutí v Ostravě a Praze. Společnost OKD ji...

22. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Rekordní tečka. Seriál Road Classics uzavřel sezonu na Ještědu

22. září 2025  8:33

Galerie praskala ve švech. Výstava mistra Nováka je událostí roku

Galerijní událost roku. Tak se dá označit zahájení výstavy výtvarníka, básníka a pedagoga Ladislava Nováka. Právě na Třebíčsku to byl stěžejní umělec. Byl nepsaným mistrem starší generace zdejších...

22. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Agentura Gate78 představuje první TV spot vytvořený pomocí umělé inteligence

22. září 2025  8:16

Na Olomoucku shořel autojeřáb. Požár způsobil škodu za 15 milionů

U motorestu v obci Skrbeň na Olomoucku vzplál v pondělí ráno automobilový jeřáb. Plameny stroj zcela pohltily a způsobily tak škodu 15 milionů korun. Podle policie se nikdo nezranil.

22. září 2025  8:02

Vinařickou ulici v Jirkově čeká uzavírka

Řidiče čekají objížďky, se změnami musí počítat i cestující autobusy.

22. září 2025  6:59

Neustálý vývoj pro inteligentní budoucnost AIoT: Společnost Dahua Technology představuje rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan

22. září 2025  6:15

Oprava mostu ve varnsdorfské Národní ulici se protáhne

Oprava mostu ve varnsdorfské Národní ulici potrvá déle, než se předpokládalo.

22. září 2025  5:59

Povodeň mají zadržet nové hráze. V Chomoutově začíná zdlouhavá hra o pozemky

Při povodních mohou Olomoučané klidně spát, až na jednu výjimku. Nejsevernější část krajského města Chomoutov na ochranu pořád čeká, naposledy se tady řeka Morava rozlila před rokem, kdy se lidé na...

22. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

V Bovci je možné si na adrenalin téměř sáhnout

Městečko Bovec na severozápadě Slovinska u hranic s Itálií obklopují mohutné štíty Julských Alp. Leží také na kraji Triglavského národního parku, který je pojmenován po největší slovinské hoře...

22. září 2025  5:39

Praha centrum

150 let MHD

vydáno 22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.