Letos uplynulo 340 let od narození Johanna Sebastiana Bacha, jednoho z největších hudebních géniů lidských dějin. Jemu a jeho době Dagmar Pecková se svým týmem zasvětila letošní, již devátý ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka.
„Potřebuje někdo jako Johann Sebastian Bach výročí, aby se připomínal? Rozhodně ne! Chceme jen přinést geniální hudbu Bacha a jeho současníků našim posluchačům, muzicírovat bez předsudků a připomenout dobu, ve které žil a tvořil,“ zamýšlí se zakladatelka festivalu Dagmar Pecková.
Housloví virtuózi
„Zahajovací koncert ve Fibichově sále v Chrudimi, který se uskuteční 25. srpna, bude ve znamení tří skvělých a jedinečných houslových virtuózů Václava Hudečka, Jiřího Vodičky a Jana Mráčka. Návštěvníci koncertu mohou očekávat koncert plný zpěvné a velkolepě emocionální hudby v podání skvělých českých houslových virtuózů za doprovodu komorního souboru Barocco sempre giovane, který patří k naprosté evropské interpretační elitě barokní hudby,“ láká Dagmar Pecková na zahajovací koncert festivalu.
„Závěrečné Zlatá Pecka Gala v Sukově sále Domu hudby v Pardubicích proběhne za účasti těch nejtalentovanějších mladých instrumentalistů, pěvců a skladatelů. Doprovodí je Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Stanislava Vavřínka. A mezi těmito dvěma koncerty navštívíme s naším festivalem již tradičně Holice, Českou Třebovou, Heřmanův Městec, hrad Pecka, Havlíčkův Brod i Prahu,“ zve Dagmar Pecková.
A dejte si Bacha!
Jako každý rok nebudou chybět ani mistrovské interpretační kurzy Pěvissimo pro budoucí pěvecké profesionály, které letos povede německý barytonista, sólista státních oper v Berlíně, Drážďanech a Hamburku Berndhard Hansky.
Kompletní program festivalu Zlatá Pecka 2025 s podnázvem A dejte si Bacha! včetně bližších informací o jednotlivých akcích a o vstupenkách návštěvníci naleznou na www.zpfestival.cz.