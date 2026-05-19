I když lékaři vysypou z hlavy názvy a příznaky desítek chorob, které měli ve vysokoškolských skriptech, v praxi si s některými nevědí rady.
Šestnáctiletá Adéla je školou povinná dívka a pro novináře i tím, co se v mediální lékařské hantýrce nazývá „příběh pacienta“. Lékaři, kromě odborných informací o problematice, dávají novinářům někdy i navíc setkání s člověkem, který má nebo měl nemoc, o níž se hovoří.
Pro pacienty to není snadná role. Nemívají mediální školení, leckdy to vyžaduje mluvit o bolestivých i velice osobních záležitostech. Adéla si zatím prožila třináct hospitalizací v prvních deseti letech onemocnění, dosud prožila po ordinacích i na nemocničních pokojích přibližně polovinu svého života.
Když nemoc zasáhne dvě třetiny kloubů v těle
Pátrání po tom, co jí vlastně je, trvalo od prvních měsíců po narození. Tehdy se objevil „jen“ ekzém, který však nemizel. Pak přibývaly další komplikace, jako byla snížená pohyblivost. Praktická lékařka nedokázala přijít pohybovým potížím malého dítěte na kloub. Přidaly se i otoky, bolesti kloubů a další příznaky, které naznačovaly, že by se nemuselo jednat o jedinou chorobu.
Unikáty
Rodiče se ale vydali doslova na dálkový pochod od specialisty ke specialistovy. Na konci byl rezultát: Blauův syndrom, odborným názvem juvenilní sarkoidóza. Jedná se o velmi vzácné a dědičné onemocnění, nejčastěji postihuje kůži, klouby a oči. Imunitní systém při něm reaguje nepřiměřeně a může poškozovat vlastní tkáně. V Adélině případě žádné zasažení nescházelo, dostala to takzvaně v plné výbavě.
Například měla zasaženo 55 ze všech 75 kloubů v těle. Kupodivu ale nese svůj osud s neuvěřitelnou odolností. „Jezdím na kole, lyžuju a snažím se dělat, co mi tělo dovolí,“ prozrazuje dívka, které choroba neumožňuje školní tělocvik, občas cítí klouby víc, než je zdrávo, zadýchává se a v šeru a tmě jí zrak slouží hůř. Není divu, jen operací očí už absolvovala patnáct. Někdy musela do nemocnice na další zákroky a vyšetření i dvakrát za rok.
|
Pokud byste v Česku našli člověka bez nemoci, byl by to jackpot. Drtí nás civilizační choroby
Pomohl by národní registr vzácných chorob
Ročně v Česku přibývá asi tisícovka lidí, jejichž onemocnění se nedá zařadit do běžných číselných kódů chorob, jak je evidují nemocnice i pojišťovny. Mohou jich být až tisíce (viz box). Zjednodušeně řečeno, vzácná onemocnění lze charakterizovat jako situaci, kdy se imunitní systém obrací sám proti sobě. Významnou roli proto hrají centra, která každou takovou výjimečnou chorobu evidují, mapují a popisují detailně její znaky, které se pak mohou stát vodítkem při odhalení dalšího nemocného.
V Praze je v rámci Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) epicentrem takové databáze Centrum vzácných onemocnění, které je zase součástí evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění (ERN).
|
Onkologická léčba a prázdný účet. Téměř polovina domácností padá do krize
Podle Pavla Jansy, vedoucího Centra pro plicní hypertenzi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN znamená členství v ERN velký přínos. „Máme možnost konzultovat velmi složité případy s kolegy z celé Evropy,“ připomíná Jansa.
Lékařům by výrazně pomohl centrální národní registr vzácných onemocnění. Měli by přehled o jednotlivých pacientech, o projevech jejich nemocí, usnadnil by plánování konkrétní péče. Existence evropského centra umožňuje předávat si mezi jednotlivými středisky nejen poznatky, ale i poslat pacienta tam, kde mají s jeho variantou nemoci nejlepší zkušenosti. I přes relativně kvalitní propojení v rámci ERN schází celosvětově identifikace mnohých chorob, nemají národní označení. Nelze tak s určitostí sledovat, kolik jich opravdu existuje.
Je to i v genech