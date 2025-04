„Koncept české účasti na EXPO 2025 pod hlavičkou Talent a kreativita pro život postupně zaplňuje a zasahuje do všech sfér, které tyto dvě lidské vlastnosti ovlivňují – přesně tak, jak jsme plánovali. Jedná se o velmi komplexní projekt, který propojuje rozmanité iniciativy napříč odvětvími, a jsem rád, že se nám daří je smysluplně spojit do jednoho celku. Český národní pavilon na Expu – ať už stálou výstavou, programem, nebo architekturou pavilonu – osloví všechny, malé i velké, Čechy, Japonce i návštěvníky z celého světa. Představíme moderní i tradiční, inovativní i klasické. Pavilon zaujme srdce, duši i rozum,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška. Tato světová výstava začíná v neděli a potrvá do 13. října.

Stavba bez oceli

Stěžejním místem toho všeho bude národní pavilon. Japonští organizátoři Čechům přidělili pozemek, který se nachází v samotném centru dění – na křižovatce hlavního bulváru a promenády u moře. Do architektonické soutěže se přihlásilo 38 soutěžních týmů, z nichž odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou vybrala v březnu 2023 vítězný design ve tvaru skleněné spirály od studia Apropos Architects.

Co je Expo? Světové výstavy Expo představují největší společenskou, obchodní a kulturní událost na světě. Konají se jednou za pět let, trvají šest měsíců a pravidelně je navštěvují desítky milionů lidí.

Jsou jedinečnou globální platformou pro setkávání jednotlivých národů, největších světových korporací a organizací, které návštěvníkům představují své nejnovější nápady, řešení i technologické inovace.

Jedná se tedy o jakousi obdobu olympijských her nesportovního světa a skvělou platformu pro posilování národní značky.

Nosnou konstrukci stavby tvoří dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. V pavilonu se bude nacházet stálá expozice, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, VIP lounge a před pavilonem bude pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře. Prvním dílem, se kterým se návštěvník setká, bude monumentální křišťálové sousoší Stromy rostou z nebe od Ronyho Plesla. Ústředním dílem táhnoucím se po celém obvodu architektury bude více než dvě stě metrů dlouhý kresebně-malířský narativ Jakuba Matušky aka Maskera.

Na návštěvnické cestě bude také možné nalézt bronzovou sošku od Alfonse Muchy Akt na skále, skleněného maskota Reného nebo působivou instalaci Herbarium od firmy Lasvit. Uprostřed restaurace českého pavilonu pak bude možné obdivovat světelnou instalaci Crystal Grid od společnosti Preciosa.

Světová výstava chce být podle organizátorů i inspirací pro české žáky a studenty. Nový vzdělávací projekt kreativní výchovy propojuje základní, střední i odborné školy napříč republikou a přináší interaktivní výukové materiály i tvůrčí aktivity inspirované českou účastí. Cílem je podpořit kreativitu mladé generace a přiblížit jí koncept světových výstav.

Jan Černý, René i písnička

Uniforem českého národního pavilonu se chopil designér Jan Černý. „V kolekci propojuji český a japonský workwear, který je v Japonsku ikonický a má velký vliv na jejich kulturu odívání. Porovnávám v ní český a japonský vkus a myslím si, že ne prvoplánově, ale jemně a přirozeně propojuje obě kultury,“ komentuje Černý.

Tomáš Maliňak, student zlínského ateliéru Design oděvu, zvítězil mezi desítkami talentů z celé Evropy. Navrhl látku, střih i samotnou uniformu pro zaměstnance pavilonu Evropské unie na EXPO 2025. (březen 2025)

Většinou podpůrných projektů české účasti se prolíná postava oficiálního maskota. Tím je exponaut René, který pochází z galaxie Česko. René, jako přítel oficiálního japonského maskota Myaku-Myaku, symbolizuje podle zástupců Česka vzájemnou spolupráci mezi naší republikou a Japonskem a připomíná historický odkaz československého pavilonu na EXPO 1970, které se také konalo v Ósace.

Příběh Reného organizátoři českého Expa objevili v Křišťálovém údolí, kolébce českého křišťálu, v ateliéru slavného českého skláře Reného Roubíčka. Ten se skrze maskota po 55 letech symbolicky vrátí do japonské Ósaky, kde v roce 1970 vystavoval svou skleněnou plastiku Mrak. Skleněný maskot René, vytvořený v minulém století, vychází z tradic českého sklářství. Vedle skleněného originálu existuje i plyšový, a to v barvě, která odkazuje na uranové sklo, s nímž René Roubíček jako jeden z prvních v Československu pracoval.

Karolina Neuvirthová alias Karol a maskot René při natáčení

Jedním z projektů, kde se René objevuje, je historicky první píseň české účasti, kterou nazpívalo dětské duo Karol & Kvído. „Kladli jsme si otázku, jak dětem nejlépe přiblížit, co Expo je. Napadlo nás udělat to prostřednictvím vynálezů, které znají. Každé dítě zná telefon, myčku, Eiffelovu věž, ale málokteré ví, že třeba Eiffelova věž byla postavena pro Expo v Paříži,“ říká zpěvačka Karolina Neuvirthová.