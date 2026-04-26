Jeho psaní balancuje mezi autentickou výpovědí a literární stylizací, a právě tato kombinace mu vynesla mimo jiné i nedávnou nominaci na Magnesii Literu. Kniha je navíc nominovaná na Cenu Jiřího Ortena pro autory do třiceti let. V rozhovoru pro deník Metro se vrací nejen ke svým studijním a životním zkušenostem, ale také k tomu, jak vznikal jeho debut a kam směřuje jeho další tvorba.
Vystudoval jste dějiny moderní evropské kultury na UK. Co vás přivedlo od akademického prostředí právě k psaní beletrie?
Psaní beletrie jsem se věnoval, ještě než jsem vůbec do akademického prostředí vstoupil, nicméně je pravda, že v rámci studia je možnost se takzvaně vypsat, protože jako student jsem neustále psal seminární práce, eseje a různé doprovodné texty k prezentacím. Když na to tak vzpomínám, škola mě často zdržovala od psaní vlastních textů, ale samozřejmě to myslím s nadsázkou.
Absolvoval jste studijní pobyt v Oxfordu i stáž na kanadské ambasádě. Ovlivnily tyto zkušenosti nějak vaše uvažování o příbězích nebo tématech, která otevíráte?
Jako člověka mě ovlivnily velice. Prakticky nejsem tentýž člověk jako tehdy. V Oxfordu se mi absolutně změnil pohled na vzdělávání, na možnostech, jak se vzdělávat a kam se se vzděláním dá dostat. Na kanadské ambasádě jsem zas měl možnost nahlédnout do prostředí diplomacie a politiky. Jestli mě to nějak ovlivnilo ve způsobu, jak píšu a o čem píšu, je otázka, ale nabytými zkušenostmi mě to posunulo dál.
|
Jak se zrodil nápad na Já, Tran a všechno ostatní? Byl tam konkrétní moment, situace nebo postava, od které se všechno odvíjelo?
Konkrétních momentů bylo několik, ale vždycky se vázaly na moje vzpomínky z gymnázia. Ty mi byly velkou inspirací. V jedné z hlavních postav jsem zachytil určité rysy svého kamaráda, který měl smíšený vietnamský původ a neustále prováděl nějaké neplechy. Pak jsem třeba použil některé promluvy svého profesora filozofie v postavě profesora Emanuela, což je takový duchovní otec hlavního hrdiny. Těch momentů je samozřejmě víc, a možná i několik nevědomých.
Vaše kniha se odehrává na sídlišti a pracuje s motivem „okraje společnosti“. Jak jste hledal autenticitu – vycházel jste z vlastní zkušenosti, nebo spíš z pozorování?
Čerpal jsem z vlastní zkušenosti, kdy jsem v době dospívání bydlel s rodinou v paneláku na sídlišti v Sokolově. To sídliště je na kraji města a už v době, kdy jsem tam bydlel, se z něho pomalu stávala vyloučená lokalita. Za to, kde jsem bydlel, jsem se tehdy nesmírně styděl, protože moji spolužáci většinou bydleli v lepších částech města, nejčastěji v domech na předměstí. Bylo vidět, že si naprosto neuvědomují, v jakém privilegovaném prostředí žijí. Na sídlišti jsem byl každodenním svědkem násilí, drog a bezdomovectví.
Kniha otevírá otázky identity a přijetí. Co pro vás osobně znamená „to ostatní“ v názvu – a proč je podle vás důležité o tom mluvit právě s mladými čtenáři?
Hrdiny příběhu jsou dva nejlepší kamarádi, jejichž přátelství projde těžkými zkouškami. To „všechno ostatní“ vnímám právě jako ty zkoušky ve formě tlaku, jenž je nakládán na jednotlivce v české společnosti, kteří nezapadají. Právě když jsou spolu ti dva kamarádi, jejichž etnický původ je míšený, a to je jeden z hlavních důvodů, proč je společnost nepřijímá, tak mají sílu čelit tlaku.
Proč jste si zvolil právě young adult literaturu? Vnímáte ji jako prostor, kde se v současnosti dají říkat věci, které jinde zaznívají hůř?
Žánr young adult mi z toho příběhu vyplynul, protože se zabývá životem dvou náctiletých kluků. Tento žánr mám rád a jsem potěšen, že stále nabírá na síle a knihy z tohoto žánru čtou i čtenáři mimo cílovou skupinu. Mile mě vždy překvapí, kdo se objeví na autorském čtení. Paradoxně velmi pozitivně reagují na mou knihu senioři.
|
Vaše kniha byla na shortlistu Magnesie Litery. Jak tuhle zkušenost s odstupem hodnotíte – změnila něco ve vašem psaní nebo v tom, jak o něm přemýšlíte?
Byla to pocta, být nominovaný na Magnesii Literu. Výš už se dá v české literatuře sotva dostat. Zkušenost to byla převeliká, a ještě stále ji zpracovávám. Bylo pro mě zajímavé zjistit, co porotu v knize zaujalo a z jakého důvodu se ji rozhodla nominovat. Knihy ale nepíšu pro nominace, ale protože mě to baví, a snažím se přinášet témata, která tu ještě nebyla. Reakce čtenářů a porot je další část. U mého debutu byla pozitivní, ale i kdyby byla negativní, budu za ni rád.
O soutěži