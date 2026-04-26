V Oxfordu se mi změnil pohled na vzdělávání, říká spisovatel Martin Kanaloš

Tereza Šimurdová
  20:00
Spisovatel Martin Kanaloš, který prošel akademickým prostředím Univerzity Karlovy (UK) i studijním pobytem v Oxfordu, vstoupil na literární scénu s debutem, jenž rezonuje zejména mezi mladými čtenáři. Obojí navíc díky podpoře nadace Albatros. Ve své knize Já, Tran a všechno ostatní otevírá témata identity, přijetí i života na okraji společnosti, přičemž čerpá z osobních zkušeností i pozorování světa kolem sebe.

Martin Kanaloš studoval na „Karlovce“, nyní je spisovatelem a letos byl nominován na cenu Magnesia Litera. . | foto: ARCHIV M. K

Jeho psaní balancuje mezi autentickou výpovědí a literární stylizací, a právě tato kombinace mu vynesla mimo jiné i nedávnou nominaci na Magnesii Literu. Kniha je navíc nominovaná na Cenu Jiřího Ortena pro autory do třiceti let. V rozhovoru pro deník Metro se vrací nejen ke svým studijním a životním zkušenostem, ale také k tomu, jak vznikal jeho debut a kam směřuje jeho další tvorba.

Vystudoval jste dějiny moderní evropské kultury na UK. Co vás přivedlo od akademického prostředí právě k psaní beletrie?
Psaní beletrie jsem se věnoval, ještě než jsem vůbec do akademického prostředí vstoupil, nicméně je pravda, že v rámci studia je možnost se takzvaně vypsat, protože jako student jsem neustále psal seminární práce, eseje a různé doprovodné texty k prezentacím. Když na to tak vzpomínám, škola mě často zdržovala od psaní vlastních textů, ale samozřejmě to myslím s nadsázkou.

Absolvoval jste studijní pobyt v Oxfordu i stáž na kanadské ambasádě. Ovlivnily tyto zkušenosti nějak vaše uvažování o příbězích nebo tématech, která otevíráte?
Jako člověka mě ovlivnily velice. Prakticky nejsem tentýž člověk jako tehdy. V Oxfordu se mi absolutně změnil pohled na vzdělávání, na možnostech, jak se vzdělávat a kam se se vzděláním dá dostat. Na kanadské ambasádě jsem zas měl možnost nahlédnout do prostředí diplomacie a politiky. Jestli mě to nějak ovlivnilo ve způsobu, jak píšu a o čem píšu, je otázka, ale nabytými zkušenostmi mě to posunulo dál.

Jak se zrodil nápad na Já, Tran a všechno ostatní? Byl tam konkrétní moment, situace nebo postava, od které se všechno odvíjelo?
Konkrétních momentů bylo několik, ale vždycky se vázaly na moje vzpomínky z gymnázia. Ty mi byly velkou inspirací. V jedné z hlavních postav jsem zachytil určité rysy svého kamaráda, který měl smíšený vietnamský původ a neustále prováděl nějaké neplechy. Pak jsem třeba použil některé promluvy svého profesora filozofie v postavě profesora Emanuela, což je takový duchovní otec hlavního hrdiny. Těch momentů je samozřejmě víc, a možná i několik nevědomých.

Vaše kniha se odehrává na sídlišti a pracuje s motivem „okraje společnosti“. Jak jste hledal autenticitu – vycházel jste z vlastní zkušenosti, nebo spíš z pozorování?
Čerpal jsem z vlastní zkušenosti, kdy jsem v době dospívání bydlel s rodinou v paneláku na sídlišti v Sokolově. To sídliště je na kraji města a už v době, kdy jsem tam bydlel, se z něho pomalu stávala vyloučená lokalita. Za to, kde jsem bydlel, jsem se tehdy nesmírně styděl, protože moji spolužáci většinou bydleli v lepších částech města, nejčastěji v domech na předměstí. Bylo vidět, že si naprosto neuvědomují, v jakém privilegovaném prostředí žijí. Na sídlišti jsem byl každodenním svědkem násilí, drog a bezdomovectví.

Kniha otevírá otázky identity a přijetí. Co pro vás osobně znamená „to ostatní“ v názvu – a proč je podle vás důležité o tom mluvit právě s mladými čtenáři?
Hrdiny příběhu jsou dva nejlepší kamarádi, jejichž přátelství projde těžkými zkouškami. To „všechno ostatní“ vnímám právě jako ty zkoušky ve formě tlaku, jenž je nakládán na jednotlivce v české společnosti, kteří nezapadají. Právě když jsou spolu ti dva kamarádi, jejichž etnický původ je míšený, a to je jeden z hlavních důvodů, proč je společnost nepřijímá, tak mají sílu čelit tlaku.

Proč jste si zvolil právě young adult literaturu? Vnímáte ji jako prostor, kde se v současnosti dají říkat věci, které jinde zaznívají hůř?
Žánr young adult mi z toho příběhu vyplynul, protože se zabývá životem dvou náctiletých kluků. Tento žánr mám rád a jsem potěšen, že stále nabírá na síle a knihy z tohoto žánru čtou i čtenáři mimo cílovou skupinu. Mile mě vždy překvapí, kdo se objeví na autorském čtení. Paradoxně velmi pozitivně reagují na mou knihu senioři.

Vaše kniha byla na shortlistu Magnesie Litery. Jak tuhle zkušenost s odstupem hodnotíte – změnila něco ve vašem psaní nebo v tom, jak o něm přemýšlíte?
Byla to pocta, být nominovaný na Magnesii Literu. Výš už se dá v české literatuře sotva dostat. Zkušenost to byla převeliká, a ještě stále ji zpracovávám. Bylo pro mě zajímavé zjistit, co porotu v knize zaujalo a z jakého důvodu se ji rozhodla nominovat. Knihy ale nepíšu pro nominace, ale protože mě to baví, a snažím se přinášet témata, která tu ještě nebyla. Reakce čtenářů a porot je další část. U mého debutu byla pozitivní, ale i kdyby byla negativní, budu za ni rád.

O soutěži

  • Magnesia Litera jsou prestižní české literární ceny, které se od roku 2002 každoročně udělují za nejlepší knihy vydané v uplynulém roce.
  • Jejich hlavním cílem je propagovat kvalitní literaturu mezi čtenáři a upozorňovat na výjimečná díla napříč žánry – od beletrie a poezie až po naučnou literaturu nebo knihy pro děti.
  • Vítězové aktuálního ročníku byli vyhlášeni 18. dubna 2026.
  • Přestože se Martin Kanaloš se svým debutovým románem Já, Tran a všechno ostatní probojoval mezi finalisty, v samotném vyhlášení předminulý týden cenu nakonec nezískal.
  • Knihou roku se stal titul Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové. Literu za knihu pro děti a mládež získala Kateřina Illnerová za knihu S láskou V.
  • Cenu čtenářů dostal Cyril Děckař za titul Děcké lékařství.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Renesanční dům v Hustopečích po výtvarnici Věře Nohelové se otevřel návštěvníkům

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

