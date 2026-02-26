Nadcházející víkend slibuje velmi příjemné, místy až jarní počasí. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu odstartuje pátek vlnu oteplení.
Při jasné až polojasné obloze se dočkáme nejvyšších teplot mezi 12 a 16 °C. Místy lze očekávat mlhy či nízkou oblačnost, které se zejména v severozápadní polovině Čech mohou ojediněle udržet po celý den. Na Moravě a v severních Čechách se budou teploty pohybovat kolem 10 °C, v 1000 m. n. m. na horách kolem 11 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 8 °C.
Sobota se ponese v podobném duchu. Ráno se může objevit nízká oblačnost nebo mlhy, které mohou být i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15 °C. Obloha zůstane po většinu dne jasná, k večeru začne od západu Čech oblačnosti přibývat, což předznamená mírnou změnu v závěru týdne.
Slunečné dny vystřídají přeháňky
V neděli se musíme připravit na o něco proměnlivější charakter počasí. Ačkoliv bude zpočátku polojasno, od západu se postupně zatáhne a ojediněle se může objevit i slabý déšť nebo přeháňky. Oproti předchozím dnům dojde k mírnému ochlazení, denní teploty se budou pohybovat mezi 7 a 12 °C.
Výhled na příští týden naznačuje, že by se jarní teploty mohly udržet i v následujících dnech. Od pondělí očekáváme polojasno až skoro jasno s denními teplotami mezi 8 a 13 °C. V noci se bude teplota pohybovat mezi +4 až -1 °C. Ve středu lze očekávat ojedinělé přeháňky, mlhy nebo nízkou oblačnost.