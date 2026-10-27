V pěti začal závodit, nyní je vicemistrem. Martinovi Antošovi kryje záda táta

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:00
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Radost, štěstí a nadšení. I tak vypadají emoce na závodě. | foto: SÁRA POKORNÁ

V pěti letech poprvé odstartoval, v současnosti patří k české kartingové špičce. Jednadvacetiletý Martin Antoš letos vybojoval titul vicemistra republiky v kategorii KZ2. Motokáru mu připravuje táta Petr, který každý start prožívá s bušícím srdcem. Společně závodí už sedmnáct sezon a další cíl je jasný: mistrovský titul.

Když Martin Antoš usedne do motokáry, jeho táta Petr už může jen sledovat, jak si povede. Před startem mu jako mechanik připraví techniku, na trati ale musí syn všechno zvládnout sám.

Motokáru si mnozí spojují s pár minutami zábavy na půjčené trati. Pro Martina Antoše je ale závodění součástí života od dětství. Poprvé odstartoval v roce 2010, tedy přibližně v pěti letech. Nyní závodí za tým Spirit Racing v kategorii KZ2, ve které jezdec vedle řízení, plynu a brzdy ovládá také řazení.

Martin závodí pod hlavičkou týmu Spirit Racing.

Na kontě má dva tituly mistra České republiky z let 2012 a 2018 i dvě vicemistrovská umístění z let 2016 a 2019. V KZ2 si loni dojel pro třetí místo v domácím šampionátu, letos se posunul o příčku výš. „Na mistrovský titul jsem sice nedosáhl, ale myslím, že jsem ukázal slušnou rychlost. Pravidelně jsem se umisťoval v top tři, což beru jako velký úspěch vzhledem k tomu, jak vyrovnaná kategorie KZ2 je,“ hodnotí sezonu Czech Kart Open Martin Antoš.

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Po kolizi zpět mezi nejlepší

O tom, že závodník potřebuje vedle rychlosti také odolnost, se Martin přesvědčil při posledním letošním zářijovém podniku v Chebu. Vydařená kvalifikace, která určuje pořadí na startu, slibovala dobrý začátek. Jenže hned po startu první rozjížďky přišla kolize a Martin musel odstoupit. Do dalších dvou jízd tak vyrážel ze zadních příček a musel se probojovat dopředu.

„Nakonec se ale stíhací jízda vydařila a umístil jsem se na pódiu,“ říká pro Metro. Nejhezčí vzpomínku si naopak odvezl z Písku. Domácí a zároveň nejoblíbenější trať mu přinesla vítězství, přestože ani tam nešlo od začátku všechno podle plánu. „Celý víkend nebyl zrovna podle mých představ, ale i přesto se mi ve finálové jízdě podařilo zvítězit,“ konstatuje Antoš.

Právě schopnost zvládnout nepovedený začátek oceňuje i jeho otec. „Za ta léta jsme se naučili, že nejdůležitější je nevzdávat se. Když se něco nepovede, je třeba jít dál a soustředit se na další závod,“ říká pro Metro Petr Antoš.

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Nejdřív mechanik, pořád ale táta

Na závodech se Petr stará o motokáru, doma je Martinovým otcem. Tyhle dvě role od sebe úplně oddělit nedokáže. Podle svých slov i po letech prožívá každý synův start. „Vždy když Martin stojí na startovním roštu, rozbuší se mi srdce. Pořád si říkám, že o nic nejde, že teď už je to na něm a já s tím nic neudělám, ale nemůžu si pomoct,“ přiznává Petr.

Závodník musí mít fyzičku

  • Zajímavý pohled nabídla studie publikovaná v časopise BMC Research Notes. Výzkumníci porovnávali tep jezdců při závodě, samostatné jízdě na čas a v klidu. Během závodění naměřili průměrně přibližně 169 tepů za minutu, při samostatné jízdě zhruba 141 a v klidu 75.
  • Autoři zároveň upozornili, že závodníci potřebují dobrou fyzickou připravenost.

Pro Martina je otcova přítomnost jistotou. Letos spolu absolvovali už sedmnáctou sezonu. „Nedokážu si představit stát na startovním roštu vedle někoho jiného. Rodinný vztah tak úplně oddělit nejde,“ říká Martin. Dobře si přitom uvědomuje, že možnost závodit stojí rodinu spoustu času i peněz.

„Motorsport je velice drahý a já jsem tátovi vděčný, že mi dal tu možnost závodit,“ dodává. I přesto při rozhodování o technice má poslední slovo syn. Právě on totiž během jízdy cítí, jak se motokára chová. Petr se ho proto průběžně ptá, co by mohl zlepšit. Někdy ale Martin potřebuje hlavně čas na trati.

„Kolikrát je lepší do toho moc nešťourat,“ usmívá se Petr. Nastavení je podle něj vždy otázkou kompromisu a jezdec se musí umět přizpůsobit měnícím se podmínkám. „Tak to kolikrát dopadne, že Martin řekne, že to nefunguje, ale že si s tím poradí,“ dodává otec.

Rozumí i tomu, co řídí

Petrovi není technika blízká jen během závodních víkendů. V pražských Kunraticích provozuje Antoš Autoservis a opravám automobilů se věnuje už pětadvacet let. Zkušenosti ze závodů podle něj ovlivňují také práci na autech zákazníků: naučily ho především preciznosti a důsledné kontrole. Autoservis zároveň tvoří důležitou součást zázemí, které Martinovi umožňuje závodit. Petr od začátku chtěl, aby syn své technice také rozuměl. Martin si tak v současnosti dokáže motokáru na závody připravit sám. Vedle vlastního závodění navíc pomáhá mladším jezdcům jako trenér.

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Cílem je Evropa nebo svět

Přestože se motorsport výrazně opírá o techniku a finance, rozhodující zůstávají výkony na trati. Martin Antoš pravidelně ukazuje, že v silné konkurenci kategorie KZ2 dokáže bojovat o přední umístění. Jeho otec by si proto přál, aby se v budoucnu mohl poměřit také s nejlepšími zahraničními jezdci. Přestup do formulových monopostů už podle něj není příliš reálný, velkou výzvou ale zůstávají vrcholné mezinárodní závody motokár.

„Martin už není nejmladší, takže formule pravděpodobně nepřichází v úvahu. Kdyby se nám ale někdy podařilo jet v kategorii KZ mistrovství Evropy nebo světa, bylo by to velmi zajímavé,“ uzavírá Petr Antoš.

Karting dal světu několik legend formule 1

  • První motokára vznikla v roce 1956. Postavili ji Art Ingels a Lou Borelli v Kalifornii. Ingels vyrobil rám z ocelových trubek, jaké používal při stavbě závodních automobilů.
  • Michael Schumacher začínal ve čtyřech letech. První motokáru mu postavil otec.
  • Ayrton Senna da Silva, budoucí trojnásobný šampion F1, nastoupil do prvního motokárového závodu ve třinácti letech a rovnou zvítězil.
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