Móda byla vždy zrcadlem doby, ale nikdy se snad neměnila tak rychle jako v současnosti. Co bylo in ráno, může být večer passé. V tomto víru trendů, sociálních sítí a nekonečných novinek přibývá žen, které místo sledování módních pravidel hledají vlastní cestu – cestu ke stylu, který bude sloužit jim, ne naopak.

Veronika Štěrbová, zakladatelka značky Sophistic by Veronika | foto: archiv V.Š.

O tom, proč už pečlivé sledování trendů ztrácí smysl, jak poznat nadčasový kousek a proč se nebát být výstřední, jsme si povídali s Veronikou Štěrbovou, zakladatelkou módní značky Sophistic by Veronika, která místo rychlé módy raději sází na autenticitu, funkčnost a zdravý rozum.

Móda se dnes mění rychleji než kdy dřív. Myslíte, že to ženy stíhají sledovat a mají vůbec chuť?
Módní trendy jsou teď neskutečně rychlé a myslím, že jejich pečlivé sledování už nemá ani smysl. Právě proto, že jsou tak rychlé a pomíjivé. Nač věnovat čas a energii něčemu, co zítra už ztratí svoji hodnotu. Moje klietky se mi denně svěřují, že trendy nesledují, nemají na to čas a ani energii.

Slyšela jsem, že nadčasovost je pro vás důležitější než trendy. Co vlastně považujete za nadčasové?
Vše, co je dlouhodobě funkční a neztrácí svoji hodnotu v průběhu let. Všechno, co mě nepřestane pozítří bavit, slušet mi a sloužit mi. A pro každou z nás to může být něco zcela jiného. Obecně však v kapsulovém šatníku existují pravidla, kterými když se budete při výběru nového oblečení řídit, i jako lajk dokážete poznat nadčasový kousek. To je takový kousek, který je kvalitně ušitý, z kvalitních materiálů, má neutrální barvu a klasický, minimalistický střih.

Je libo alkohol nebo kousek slávistického trávníku? Mezi fanoušky fotbalu nejvíc letí dresy hráčů

Zmiňujete kapsulový šatník. Nemůže se i ten časem stát jen dalším módním trendem, který se vyčerpá?
Dnes už kapsulový šatník rozhodně mezi trendy patří. Je to vlastně takový proti trend k rychlé módě. Po každém velkém trendu přijde přesně jeho pravý opak, i když třeba v menším měřítku. To máte třeba jako se slim/skinny džíny. Skoro všichni nosili úzké džíny, bez ohledu na to, jak neslušivé byly, a dnes tu máme trend volných a širokých kalhot. A přesně to je případ kapsulových šatníků, které jsou reakcí na rychle se měnící trendy, které nás nutí neustále plnit naše skříně. Protože už jsme unavení z honby za nejnovějšími trendy, myšlenka dlouhodobě funkčního šatníku a minima kousků je rozumné řešení.

Jakou roli podle vás hrají sociální sítě ve vnímání módy? Dávají ženám větší inspiraci, nebo spíš tlak?
Sociální sítě jsou dobrý sluha, ale velmi špatný pán. Osobně mě na sítích baví to, že mohu sledovat ženy na druhé straně zeměkoule, vidět a vnímat jejich styl a to, jak s módou pracují. To je za mě skvělý zdroj inspirace. To, co vnímám na sítích jako velmi škodlivé, je uniformní kult krásy. A nejde už jen o oblečení, ale o celkový vzhled mladých žen. Někdy mám pocit, že vidím stále jednu tvář a to mě upřímně děsí. Vytrácí se individualita a přirozená krása. A s tím souvisí onen zmiňovaný tlak, který na nás sítě přenáší. Vidím jen takzvaně dokonale krásné, šťastné a úspěšné ženy, ale už si neuvědomujeme, že jsou to jen filtry a dobře sestříhané záběry, často dle předem sepsaných scénářů. S realitou to nemá nic moc společného.

Fast fashion, tedy rychlá móda, je kritizovaná čím dál víc. Myslíte, že se české ženy skutečně posouvají k větší odpovědnosti, nebo je to spíše opět jen otázka sociálních sítí?
Fast fashion je zlo, ale je to rozjetý vlak, na kterém je závislý hlavně ekonomicky celý svět. Osvěta je důležitá, ale jen instagram nestačí, myslím, že je nejvyšší čas, aby se začala angažovat i vláda a zpřísnila se legislativa. A ano, mám pocit, že se vnímání ve společnosti rozhodně mění. Tlak na ekologii a udržitelnost prosakuje do skoro již všech oblastí a čím více takového tlaku bude, tím lépe bude spotřebitel chápat škodlivost fast fashion.

V čem podle vás dělají Češky při oblékání největší chyby?
Myslím, že největší chybou Češek je stále strach z toho, co si o nás myslí druzí. Řeším to se svými klientkami dennodenně: Myslíte, že se to na mě hodí, už mám přeci jen nějaký věk? nebo No to by mě v kanceláři pomluvili. A vůbec nejhorší je pro mě osobně věta: To je moc hezké, ale mému manželovi by se to nelíbilo. Přála bych si, aby se každá žena oblékala podle sebe. Podle toho, co jí se líbí a v čem se hlavně líbí sama sobě.

Umí se Češky oblékat na formální příležitosti? Nebo je to pořád spíše naše slabina?
Ráda chodím do divadla, hlavně na balet a stále je mi při vstupu do foyer tak trochu úzko. Myslím, že v tomto směru je situace čím dál horší. Nějak se nám ta etiketa ze společnosti vytrácí. Společenské chování nebo alespoň základy by měl znát každý, a pokud už je nepředá rodina, tak by mohl pomoci alespoň google. Je smutné, že si umíme vygooglit, kdejakou prkotinu, ale to, jak se obléknout do divadla nebo na formální akci, už ne.

Dnes se dost často v módě skloňuje slovo individualita. Jak ale podle vás najít rovnováhu mezi osobitostí a tím, aby člověk nevypadal přehnaně výstředně?
A proč si nedovolit být výstřední? Proč bychom se pořád měli snažit zapadnout do nějaké škatulky? Všichni máme svá období, kdy se ztrácíme a zase nacházíme, to patří k životu. Pokud svojí takzvanou výstředností neobtěžujete okolí nebo neporušujete předepsaný dress code, tak za mě je v pořádku být klidně výstřední.

Jak moc podle vás oblékání odráží to, jakou roli má žena v životě? Jako matka, manažerka či třeba umělkyně?
Móda má několik funkcí, mimo jiné je to i nástroj neverbální komunikace. Tím, co si každé ráno na sebe oblékáme, vyjadřujeme, ať už vědomě, či méně vědomě, naše názory a postoje, říkáme tím, do jaké kultury, subkultury patříme, a zcela jasně lze vyčíst, jestli se ráno oblékáte do své manažerské kanceláře nebo jdete s dětmi na hřiště. Pravdou ale je, že dnešní doba je víc než uvolněná a pohodlná, a tak díky trendu džíny a mikina, který můžu nosit skoro kamkoliv, se některé naše role čtou již méně jasněji. A za mě je to opravdu škoda. Protože v podpatcích můžete sedět i na lavičce u pískoviště.

Mění se podle vás styl českých žen s generacemi? Vidíte rozdíl mezi dvacátnicemi a čtyřicátnicemi?
Zásadně se mění. Mám pocit, že dnešní dvacetileté holky jako by vypadly z TikToku. Široké potrhané džíny, crop top, uhlazené vlasy do culíku, mini černá kabelka, cool tenisky, ideálně limitka, kterou značka vydala v kolaboraci s nějakým youtuberem nebo dýdžejem. Potřebujete status, něco, co vám dává hodnotu, pro kterou vás vaši vrstevníci přijmou. A nejvíc cool je, když jdete s nejlepší kamarádkou na matcha latté ve stejném outfitu. Ve čtyřiceti je vám tohle všechno jedno. Už víte, že skutečná hodnota je vaše zdraví a spokojenost. Víte, že mladá a krásná jste teď, vaše tělo už nikdy nebude vypadat jako ve dvaceti, ale vy ho konečně milujete takové, jaké je. Nikomu už nemusíte nic dokazovat. A přesně podle toho se i oblékáte. A největší průšvih je, když se ráno v kanceláři u kávovaru sejdete s kolegyní ve stejných šatech.

Kdy je podle vás v pořádku jít úplně proti módě?
Pouze v případě, že žena uvízne na opuštěném ostrově.

