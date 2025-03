Utekl před násilím. Dětský domov mu změnil život Jarek Lambor Devětadvacetiletý Jarek se do dětského domova dostal v jedenácti letech. „Doma jsme se ocitli ve finanční tísni a zároveň jsme s bráchou byli oběťmi fyzického a psychického týrání ze strany nevlastního otce,“ vzpomíná. Přesto svůj přesun do nového prostředí nakonec přijal s odhodláním. „Bral jsem to jako výzvu. Konečně jsem se mohl postavit sám za sebe a začít si budovat budoucnost,“ říká. Jeho matka se živila prostitucí, později pracovala jako uklízečka a opatrovatelka. Domácí násilí ale nezůstalo bez odezvy. Učitelé si všimli modřin a šrámů, se kterými Jarek i jeho bratr přicházeli do školy, a informovali sociální pracovnice. „Naše rodina byla zpočátku hlavně finančně nestabilní, ale když se k tomu přidaly i další problémy a někdo si všiml našich zranění, celý proces přesunu do dětského domova se pravděpodobně urychlil,“ popisuje Jarek. Předsudky versus realita Jarek nakonec skončil v dětském domově ve Vizovicích, kde strávil celé dospívání. „Spousta lidí si myslí, že je to strašné, ale realita je mnohem příjemnější. Já to vnímal jako školní internát, kde jsou vychovatelky, které dbají na řád a pravidla,“ vysvětluje. Ne všichni se ale dokážou novému prostředí přizpůsobit. „Pokud dítě vyrostlo bez jakýchkoli pravidel, může pro něj být dětský domov šokem. Někdo má pocit, že je nepochopený, a tak utíká, jiný se nedokáže adaptovat,“ říká Jarek. Cesta k umění a samostatnosti Díky podpoře dětského domova vystudoval konzervatoř a později choreografii na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění. „Ve čtrnácti jsem kvůli studiu odešel do Prahy. Nejprve jsem bydlel na internátě, později ve spolubydlení. Musel jsem se rychle naučit být samostatný,“ říká. Aby se uživil, pracoval během studia v gastronomii. Po absolvování vysoké školy se snažil najít práci ve svém oboru. „Bylo to těžké. O to víc, když nemáte rodinu, o kterou se můžete opřít. Člověk si pak musí každý krok důkladně promyslet. Bez zázemí dvacetkrát měříte a jednou řežete,“ přiznává. Tanec jako únik z reality Lásku k tanci v sobě objevil už jako dítě – právě v době, kdy doma panovalo násilí. „Jednou nás nevlastní otec všechny zmlátil a odešel do práce. Máma byla úplně vyčerpaná, pustila si kazeťák s Madonnou a začala tancovat. Najednou vypadala šťastně, jako by na chvíli zapomněla na všechno zlé. Jako tříletému dítěti se mi ten obraz vryl do paměti,“ vzpomíná. Dnes už tanec nevnímá jen jako umění, ale jako způsob, jak ventilovat emoce. „Už to pro mě není jen práce nebo pohyb. Je to životní impuls. Když se necítím dobře, tančím,“ říká. Takových je mnohem více Jarek se rozhodl pomáhat dětem z dětských domovů prostřednictvím organizace Dejme dětem šanci, která je partnerem projektu Neviditelní. Jeho inciátorem je pak skupina Provident. Podle ředitelky organizace Michaely Chovancové zůstávají s mladými lidmi v kontaktu i po jejich odchodu z domova. „Na druhou stranu nejsme v kontaktu se všemi, takže ne vždy víme, jak se jim po odchodu daří. Je navíc těžké definovat, co přesně znamená úspěšné začlenění do života. Často může být úspěchem už jen to, že dítě nezopakuje chování svých rodičů,“ vysvětluje pro Metro Chovancová. V Česku je aktuálně 140 dětských domovů. Podle statistik Ministerstva školství ročně ústavní péči opustí více než tisíc mladých lidí starších 15 let. Jak ukazuje Jarkův příběh, jejich cesta do samostatného života často není jednoduchá, ale s podporou a vůlí mohou dokázat velké věci. Po odchodu ze zařízení odcházejí někteří mladí lidé do startovacích bytů, pokud tuto možnost dětský domov nebo obec nabízí. Podle Kateřiny Princové z organizace Letní dům někteří využívají domy na půl cesty, případně azylové domy. „Část mladých lidí odchází ke kamarádům nebo ke své biologické rodině. Starší výzkumy uvádějí, že zhruba 70 procent mladých lidí směřuje po odchodu ke své původní rodině. Naše zkušenost nepotvrzuje tak velké procento, ale realita je taková, že někteří mladí lidé se po odchodu vracejí ke své rodině, případně jsou s ní ve velmi častém kontaktu, což může mít negativní vliv na jejich zapojení se do běžného dospělého života,“ říká pro Metro Princová. Ohrožení funkčnosti Mladým dospělým by měl pomoci dlouho očekávaný Zákon o podpoře bydlení, který poslanci schválili ve druhém čtení. Spolu se zákonem bylo ale také předloženo několik pozměňovacích návrhů, o kterých se bude dále jednat. Iniciativa Za bydlení, která zákon podporuje, varuje, že některé pozměňovací návrhy mladým dospělým stížit odchod z dětského domova. Zákon nově zavádí kontaktní centra pro bydlení, která budou posuzovat, zda lidé s nízkými příjmy budou mít nárok na sociální byt. Jeden z pozměňovacích návrhů ovšem zavádí i druhý test, kdy by měl příjmy žadatele kontrolovat ještě úřad práce. To ovšem považuje Mikoláš Opletal z iniciativy Za Bydlení za problém. Zákonodárci totiž nastavili limity velmi nízko. „Neprojdou ani lidé s minimální mzdou. Po tomto testu budou působit tak, že se mají dobře,“ vysvětlil. A právě takto nízké příjmy mají zpravidla lidé, které opouštějí brány dětských domovů. Stejně tak Opletal považuje za demotivující, že příjmy těchto lidí se budou kontrolovat každý rok. Obává se totiž, že lidé nebudou mít snahu shánět si lépe placenou práci, aby si sociální byt udrželi.