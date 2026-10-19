V rozhovoru přibližuje práci v zákulisí hitů a vysvětluje, proč pro něj úspěch nemusí znamenat miliony posluchačů.
Vaše jméno možná někteří čtenáři slyší poprvé, s vaší hudbou už se ale mohli setkat. Přiblížíte nám, kdo jste a jaké projekty nebo spolupráce už máte za sebou?
K hudbě jsem se dostal už jako malý. Vyrůstal jsem ve velmi uměleckém prostředí – kolem mě byli muzikanti, malíři, sochaři a obecně spousta kreativních lidí. Někdy kolem šesti nebo sedmi let jsem začal hudbu nejen poslouchat, ale každý den ji aktivně hrát a tvořit. A od té doby mě hudba provází vlastně dodnes. Už jako mladý jsem hrával s jazzmany, později jsem se dostal k folku, alternativě a dalším stylům. Dnes se věnuji především mainstreamové hudbě a hlavně své velké lásce – hip hopu. Na svém kontě mám spolupráce s řadou respektovaných domácích i zahraničních umělců, mezi které patří například Mike Trafik, Prago Union, Vojtaano, Fast Food Orchestra, Fejbs, Cavalier a mnoho dalších.
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Lide si často zapamatují interpreta za mikrofonem. Co všechno má na starosti producent a jak moc ovlivňuje to, co nakonec slyšíme?
Je to tak, ale vlastně mi vůbec nevadí být v pozadí. Stačí mi vědět, že tam zanechávám svůj rukopis a že si daná věc najde své publikum, které to baví. Spousta lidí si ale podle mě ani nedokáže představit, co všechno producent za scénou řeší. Umělec někdy přijde jen s textem, částí songu nebo hrubým nápadem a producent z toho musí postavit celý track. Od aranže, nástrojů a melodií až po frázování nebo samotný zvuk. Je tam spousta detailů, kterých si posluchač na první poslech ani nevšimne, ale bez nich by ta písnička často zněla úplně jinak. Samozřejmě je to člověk od člověka… Někdo přesně ví, co chce, jiný potřebuje pomoct ten nápad teprve najít.
Právě jste vydal album Na mém beatu, svou první čistě hiphopovou desku pod vlastním jménem. Proč právě teď?
V hiphopové scéně jsem se vždycky alespoň trochu pohyboval. Tenhle žánr je moje velká láska už od mládí. A protože jsem vyrůstal hlavně na jazzu, přišlo mi vždycky přirozené propojení jazzu, soulu a hip hopu. Ostatně hip hop z těchto žánrů historicky hodně čerpal. Proč právě teď? Asi jen přišel správný čas. Jednoho dne jsem si prostě řekl: „Udělám hiphopovou desku.“ Takhle to u mě často funguje. Něco mě napadne a najednou to musím udělat.
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Říkáte, že jste si tentokrát chtěl udělat desku přesně podle svého gusta, bez kompromisů. Co to pro vás znamenalo v praxi?
Nešel jsem podle žádných pravidel. Dělal jsem to tak, jak jsem to cítil, a vůbec jsem nad tím nepřemýšlel.
Na albu se potkává mnoho českých i zahraničních jmen, koho na něm fanoušci uslyší?
Je to tak a jsem fakt vděčný za všechnu inspiraci, kterou mi hosté dali, i za to, že mi důvěřovali. Na desce můžete slyšet třeba Resta, Kata z Prago Union, DJ Fatte, Fejbs, Cavaliera nebo americké umělce DJ Qberta a K4Z. Myslím, že právě ta pestrost může zaujmout i někoho, kdo hip hop běžně neposlouchá.
Podle čeho jste hosty vybíral a která spolupráce pro vás byla nejzajímavější?
Měl jsem nějakou představu o tom, koho mám rád a čí tvorby si vážím, a zkusil jsem je oslovit. Upřímně ale nedokážu říct, která spolupráce byla nejzajímavější. Každá byla jiná a svým způsobem zajímavá sama o sobě.
Co byste si přál, aby v lidech po poslechu desky zůstalo?
A kdy budou mít příležitost zažít její atmosféru i naživo?
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Kam se hrabe Labubu. Tyhle šílené hračky z 90. let jsme milovali. Poznáte je všechny?
Asi to bude znít kýčovitě, ale chtěl bych v lidech vyvolat jakoukoli emoci. Něco, co si zapamatují a budou si to chtít pustit znovu. Pokud moje hudba udělá radost alespoň jednomu člověku, beru to jako úspěch. Rád bych uspořádal i oficiální křest desky. Brzy budu určitě informovat o tom, kde a kdy se bude konat. Některé skladby tam zazní i živě.
S jakým předsevzetím se pouštíte do dalších projektů?
Tvořit a tvořit, dokud můžu. Hudba mi toho tolik dala, že jí mám rozhodně co vracet.