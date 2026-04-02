Hasiči i firmy kontrolující dodržování protipožárních pravidel v domech i firmách se v podstatě denně setkávají s nebezpečím, které je na první pohled často neviditelné. Stále víc se rozvíjející solární energetika přináší nové prvky do požární ochrany i prevence, majitelé slunečních panelů si leckdy neuvědomují, že s novou technologií vstupuje do jejich objektu i nový způsob případného hašení.
Hezky voní, ale mohou hořet
„Na první pohled nic mimořádného, ale osobně bych měl obavy, zda ve vrstvách odložených věcí nejsou hořlaviny,“ říká Marek P., inspektor soukromé kontrolní firmy. Z letmé kontroly uložených věcí je očividné, že se mezi nimi nacházejí i vysoce hořlavé kosmetické výrobky.
„Spreje, deodoranty, laky na nehty, parfémy nebo kosmetický líh a další věci, které obsahují kosmetický líh, se řadí k hořlavinám,“ upozorňuje kontrolor na nebezpečí uložených věcí v panelákové kočárkárně. Pokud by došlo k zahoření, třeba od elektroinstalace, kosmetika spolu s papírovými krabicemi a textilem, který se tam také nachází, by byla zdrojem velkého nebezpečí pro celý objekt.
Marné bloudění v dýmu přes barikády
Problémem společných prostor v bytových domech je jejich prostupnost. Statistiky dokládají, že úmrtí při požárech nemá na svědomí většinou oheň samotný, ale to, že se oběti udusí kouřem. Nejednou i proto, že v prostředí, kde je minimální viditelnost, třeba proto, že k požáru dojde v noci a přestane fungovat elektřina, jim v úniku z objektu zabraňují nejrůznější police a další věci odložené na chodbách.
„Hodně se setkáváme s botníky přede dveřmi bytů nebo velkými květináči,“ upozorňuje revizní technik společnosti Kandaus. To všechno mohou být nebezpečné předměty během úniku obyvatel domu před požárem.
Někdy se kontrolní firmy i hasiči setkávají s květinovou „výzdobou“ chodeb, která nemá daleko k tropické džungli v botanické zahradě. To už může být opravdu smrtelná past, když začne hořet. Lidé prý nemají problém vystěhovat trvale na chodbu ani klavír, který jim v bytě překáží.
Tragédie v Mostě i v Hustopečích