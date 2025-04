Rudolfinum ovládnou na Velikonoční pondělí od 20 hodin tóny, jež jsou výběrem z toho nejlepšího, co klasická hudba dala světu. Míří sem totiž další ze série oblíbených koncertů Masters of Classics.

„Díky filmům, ale také třeba reklamám se tato díla světoznámých skladatelů v průběhu let dostala doslova do běžného života a našli si k nim cestu i ti, kteří jinak vážný žánr cíleně nevyhledávají,“ podotýká Martin Šanda, zakladatel a šéfdirigent Bohemian Symphony Orchestra Prague.

Václav Hudeček našel nový talent

Své umění ve hře na housle navíc předvede v roli sólisty mladý talent Milan Kostelenec, který je loňským vítězem Akademie Václava Hudečka. V jeho podání zazní Cikánské melodie, op. 20, z díla fenomenálního Španěla Pabla de Sarasate.

Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích

„Milan Kostelenec je mimořádný talent, proto také zvítězil na naší akademii. Nejenže získal to nejvyšší ocenění u nás, ale vyhrál a vyhrává spoustu mezinárodních soutěží. Vzhledem k jeho věku jsou jeho výkony pozoruhodné,“ uvedl na adresu mladého hudebníka Václav Hudeček a dodal: „Jeho jméno je rozhodně dobré si zapamatovat, protože on je skutečný houslový virtuos. Můžu to o něm tvrdit s jistotou už teď, protože naprosto brilantně zvládá hrát ty nejtěžší houslové skladby bez chyb.“

V programu Masters of Classics zazní také předehra Figarovy svatby z díla Wolfganga Amadea Mozarta, tvorbu Bedřicha Smetany bude reprezentovat symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast a chybět nebude ani Dvořákova Novosvětská.