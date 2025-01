V továrně na smrt zavřel bůh oči a mlčel. Z tábora v Osvětimi mrazí i po osmdesáti letech

Proč? Svědectví o tom, co se v Osvětimi děje, Spojenci měli. Dodnes se lidé ptají, zda bylo možné tohle průmyslové vraždění zastavit.

Existovalo několik vězňů, kterým se podařilo z tohoto tábora smrti uprchnout.

Dva z nich se na jaře 1944 dostali až do slovenské Žiliny, kde sepsali šedesátistránkovou zprávu. Tu se podařilo propašovat do Švýcarska, do Vatikánu a také do USA.

Spojenecká letadla vyfotografovala tábor Auschwitz I v srpnu 1944. Do osvobození v lednu 1945 ale nedošlo alespoň ani k náletům na železniční tratě, kterými byli do tábora transportováni Židé z okupovaných zemí, především ze Slovenska a Maďarska.

Spojenecká letadla nezabránila ani výrobě v pobočném chemickém závodě Buna Werke v Auschwitzu-Monowitzu. Ten patřil koncernu IG Farben. Vyráběl se zde mimo jiné syntetický benzin, kaučuk a další suroviny nutné pro německou armádu.