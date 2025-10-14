V ústředních dílnách brněnského dopraváku ožívají pražské tramvaje T3 a T4. Přesvědčte se sami

Dopravní podnik města Brna se podílí na zachování českého dopravního dědictví. V ústředních dílnách probíhá rozsáhlá rekonstrukce šesti historických tramvají typu T3 a T4 pro Dopravní podnik hlavního města Prahy. První dva vozy už jsou v Brně a práce postupují podle plánu.
V ústředních dílnách DPMB opravují nejen šaliny, ale i pražské tramvaje. | foto: DPMB

V ústředních dílnách Dopravního podniku města Brna se aktuálně pracuje nejen na brněnských šalinách, ale také na rekonstrukci šesti historických tramvají typu T3 a T4 pro Dopravní podnik hlavního města Prahy. První dva vozy už dorazily do Brna a práce na nich postupují podle plánu.

Tramvaj 6312 – finišují karosářské práce

Na voze 6312 technici dokončují hrubé karosářské práce, včetně převaření spár nosné páteře, doplnění prostředního vstupu dveří a úpravy vstupu prvních dveří. Zároveň se připravují kabelové svazky, čalouněná sedadla a madla, aby mohl být první vůz hotový na přelomu letošního a příštího roku.

Tramvaj 7122 – opravy od základu

U druhého vozu, tramvaje 7122, byly odstraněny všechny původní komponenty, vyřezány nevyhovující části a započaly karosářské opravy. Její přesun zpět do Prahy je naplánován na první čtvrtletí roku 2026. V dílnách panuje skvělá atmosféra – práce je náročná, ale tým DPMB ji zvládá s nadšením a precizností. Jak sami zaměstnanci říkají, krása střídá nádheru.

