V začátcích jsem se cítil jako Superman, směje se oceňovaný pražský hasič. Přijede na Den hrdinů

Autor: Marek Peška
  19:58
Jan Kulhánek. Letos to je 30 let, co slouží u pražských hasičů. V roce 2021 vyhrál anketu Hasič roku v kategorii Velitel roku a dále spolu se svými kolegy přebíral ocenění za první místo v kategorii Zásah roku 2018 – požár hotelu v Náplavní ulici a za druhé místo v kategorii Zásah roku v roce 2022 – požár střechy v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. „Nějakou minutu mi trvalo, než jsem to pobral, a vlastně okamžitě se rozjela aktivace a příprava USAR Teamu na výjezd na jižní Moravu,“ vypráví Kulhánek první pocity při ohlášení tornáda, které v červnu roku 2021 zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko.

Jan Kulhánek je tři roky je velícím důstojníkem směny. Spolu s dalšími záchrannými složkami přijede 27. září na Výstaviště na Den hrdinů. | foto: HZS

Vzpomenete si po těch třiceti letech, jak obtížné poté bylo vypěstovat si odolnost vůči emočně vypjatým situacím?
Psychickou odolnost nebo empatii si hasiči vybudují hlavně praxí. I když ano, školení na to máme, jak se chovat v určitých situacích.

Popište prosím život hasiče.
Výjezdoví profesionální hasiči slouží ve 24hodinových směnách a pak mají dva dny volno. Služba začíná v sedm hodin nástupem, přebírkou a kontrolou techniky, přes den pak probíhají školení, fyzická příprava, výcviky a další různé činnosti. Do toho samozřejmě jsou výjezdy, které mají přednost před vším ostatním. Takže se lehce stane, že školení, které jsme začali dopoledne, doděláváme až večer. A od 23 do 6 hodin ráno máme pohotovost na stanici. Poté se uklízí a předává služba nové směně.

Jaký je to pocit, když se vše podaří? Dá se nějak popsat ta euforie?
Tak to se také odvíjí od toho, jak je hasič dlouho hasičem. V začátcích jsem se po větším požáru cítil jako Superman. A postupem let se ten pocit supermanství zmenšuje. To mě teď prosím berte s rezervou. Ale stále to tam v každém hasiči je, a kdo říká, že ho nemá, tak lže.

Jan Kulhánek je tři roky je velícím důstojníkem směny. Spolu s dalšími záchrannými složkami přijede 27. září na Výstaviště na Den hrdinů.

To, co vám komplikuje práci, jsou parkující řidiči. Nebo...?
Stále úplně neumíme jako řidiči správně zareagovat na houkající a blikající auta, i když jde o záchranné složky. Parkování aut nás zlobí stále, ať už na sídlištích, či v centru Prahy. A pokud můžu něco vypíchnout, je to parkování vozidel na kruhových objezdech na sídlištích a v jejich těsné blízkosti – my tudy prostě neprojedeme.

Informace o špatně parkujících při výjezdu nedostáváte, ale nějaké přece jen ano.
Kromě základních informací o druhu události nám operační středisko vysílačkou dodá nějaké další informace. Třeba zdali je třeba ještě záchranka. Jelikož Policie České republiky je stále v ulicích, nezřídla jsou u nahlášené události dřív než hasiči. Další informací je místní znalost hasičů, mapové podklady a takzvaný průzkum, který se provádí od výjezdu jednotky na místo události. Představte si to například tak, že jedete na nahlášený požár a vy už při jízdě k zásahu sledujete, zda vidíte někde kouř, a když ano, jak moc je intenzivní – i podle toho si můžete v hlavě vytvořit jistou představu, jak to v místě může vypadat a jaké budou vaše první rozkazy.

Co potřebujete pro přežití?

  • Na akci Den hrdinů bude Jan Kulhánek osobně. S kterými frajery si můžete ještě popovídat?
  • Akce, která se podesáté bude věnovat tématu ochrany obyvatelstva a práce integrovaných záchranných složek, se uskuteční 27. září na pražském Výstavišti.
  • Na místě svou práci a svoje příběhy představí kromě hasičů také zástupci Policie ČR, celníci, Báňská záchranná služba, kynologové, Vodní záchranná služba, armáda, pražská záchranka nebo speleologové.
  • Unikátní bude materiální základna humanitární pomoci, která bude plném rozsahu představena vůbec poprvé. Jedná se o komplexní systém, jenž dokáže zajistit přežití při mimořádné události. Tedy ubytování, ošacení, stravování, hygienu, zdravotní i psychosociální pomoc a další nezbytné služby.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Vlak na Havlíčkobrodsku usmrtil člověka, provoz stál déle než tři hodiny

Vlak na Havlíčkobrodsku ve středu odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu na déle než tři hodiny přerušily provoz vlaků. Obnovili jej před...

17. září 2025  20:02,  aktualizováno  20:02

Jihočeská univerzita dokončila opravy dvou budov za 120 milionů Kč

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích dokončila opravy historických budov Pedagogické fakulty v Dukelské ulici. Objekty byly v havarijním stavu, práce...

17. září 2025  18:27,  aktualizováno  18:27

V začátcích jsem se cítil jako Superman, směje se oceňovaný pražský hasič. Přijede na Den hrdinů

Jan Kulhánek. Letos to je 30 let, co slouží u pražských hasičů. V roce 2021 vyhrál anketu Hasič roku v kategorii Velitel roku a dále spolu se svými kolegy přebíral ocenění za první místo v kategorii...

17. září 2025  19:58

Otevírací doba 28. září 2025. Svatý Václav letos připadne na neděli, kde bude zavřeno?

Neděle 28. září 2025 je státním svátkem, Dnem české státnosti. Otevírací dobu v tento den určuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Omezení se týkají všech prodejen s plochou nad 200 metrů...

17. září 2025  19:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jičín schválil podmínky prodeje parcel pro rodinné domy v bývalých kasárnách

Zastupitelé Jičína dnes schválili zásady a dokumentaci k prodeji prvních sedmi parcel pro výstavbu rodinných domů v atraktivním areálu po bývalých kasárnách....

17. září 2025  18:15,  aktualizováno  18:15

Vedrovice získaly cenu za komplexní proměnu krajiny včetně nových alejí

Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vedrovice. Obec na Znojemsku ve snaze mj. zvýšit schopnost...

17. září 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

Vedrovice získaly cenu za komplexní proměnu krajiny včetně nových alejí

Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vedrovice. Obec na Znojemsku ve snaze mj. zvýšit schopnost...

17. září 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

Pardubice vydražily 14 odtažených aut, výnos pokryje náklady na odtahy

Město Pardubice v týdnu vydražilo odtažená auta, o která se nikdo nehlásil. Lidé koupili všech 14 nabízených vozidel za 61.300 korun. Loni město prodávalo v...

17. září 2025  17:27,  aktualizováno  17:27

V Plzni se sejde 200 odborníků na umělou inteligenci z devíti univerzit

Umělá inteligence (AI) ve vzdělávání a výzkumu i její dopady na společnost jsou hlavními tématy konference evropské aliance devíti univerzit z univerzitní...

17. září 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

Na Havlíčkobrodsku srazil vlak člověka, provoz na železniční trati je zastavený

Vlak na Havlíčkobrodsku dnes odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu přerušily provoz vlaků. Mezi...

17. září 2025  17:10,  aktualizováno  17:10

Festival Bez hranic v Těšíně nabídne 15 představení, tři výstavy a koncert

Divadelní festival Bez hranic, který se bude v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně konat od 26. září do 5. října, letos nabídne na devíti...

17. září 2025  16:58,  aktualizováno  16:58

Správa hradu Veveří získala dotace na opravu jižní brány i skleníkové terasy

Správa státního hradu Veveří uspěla se žádostí o evropské dotace na kompletní opravu Jižní brány a revitalizaci skleníkové terasy s oranžerií s neogotickým...

17. září 2025  16:55,  aktualizováno  16:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.