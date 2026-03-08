Moderátor Václav Moravec oznámil konec v České televizi. Na jejích obrazovkách se objevoval přes 21 let. Na konci nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat nezávislost redakční práce.
Před několika týdny opustila Otázky Václava Moravce hlavní dramaturgyně Hana Andělová, která v týmu diskuzního pořadu pracovala patnáct let. Krok podle serveru iDNES.cz souvisel s nezváním šéfa Sněmovny Tomia Okamury do pořadu.
Moravec v minulosti uvedl, že nezvání Okamury nepovažuje za porušení Kodexu ČT. Oproti tomu generální ředitel televize Hynek Chudárek v minulosti řekl, že „je toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT“.