Podle seznamovací koučky Kristýny Mertlové z agentury Date2K v současné době mnoho lidí nehledá konkrétního člověka, ale pouze ideál. A právě přehnaná očekávání, tlak sociálních sítí a záměna pozornosti za skutečný vztahový zájem jsou důvody, proč se moderní seznamování často míjí se svou podstatou.
Mýtus „vědomého muže“
V posledních letech se zejména v ženském prostředí zabydlel pojem „vědomý muž“. Jenže co si pod ním ženy skutečně představují? „Nejčastěji emočně zralého, citlivého, komunikativního muže se sebereflexí, který je zároveň stabilní, rozhodný, úspěšný a připravený na hluboký vztah. Problém je, že jde o konstrukt složený z několika protichůdných očekávání. Takový dokonalý balíček v jedné osobě prakticky neexistuje,“ vysvětluje Kristýna Mertlová. Podle ní ženy často nehledají konkrétního muže, ale projekci vlastních představ. Termín vědomý muž navíc vznikl primárně v terapeutickém a seberozvojovém diskurzu, nikoli v mužském světě. Muži sami o sobě tímto jazykem nepřemýšlejí. Mluví spíše o odpovědnosti, výkonu, smyslu nebo roli.
Výsledkem je časté zklamání. Ženy přehlížejí stabilní a vztahově dostupné muže, protože nesplňují jejich ideální obraz. A současně nabývají dojmu, že „ti správní“ neexistují. „Doporučuji přestat používat nálepky a místo toho sledovat konkrétní chování – schopnost závazku, konzistentnost, respekt a ochotu vztah budovat. To jsou skutečné ukazatele zralosti,“ dodává Mertlová.
Zásadní roli v tom podle ní hrají i sociální sítě. Ty posilují iluzi dokonalosti, prezentují výřezy reality a instantní moudra, ale jen minimálně ukazují každodennost dlouhodobého vztahu. Vzniká tak tlak na ideál, nikoli na kompatibilitu.
Když algoritmus zkreslí realitu
Další výraznou dynamikou současného seznamování je fenomén, kdy muži oslovují ženy výrazně atraktivnější nebo mladší, než odpovídá jejich vlastní „lize“. „Muži jsou bez ohledu na věk silně orientovaní na vizuální atraktivitu. Ženy více řeší stabilitu, hodnoty a kontext vztahu,“ vysvětluje koučka.
On-line prostředí tento rozdíl ještě zesiluje. Rozhodnutí padá během zlomku vteřiny a hlavní roli hraje fotografie. Muži tak podle ní často míří „o ligu výš“ – na ženy, které by v běžném životě ani neoslovili. „Říkám tomu efekt dítěte v cukrárně. Najednou je k dispozici obrovský výběr a lidé začnou sahat po tom nejlákavějším, bez ohledu na reálnou kompatibilitu,“ dodává Mertlová.