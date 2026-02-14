Valentýn připomíná lásku, ale také rostoucí frustraci těch, kteří jsou single

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  7:04
Čtrnáctého února se každoročně zaplaví sociální sítě srdíčky, vyznáními a fotografiemi zdánlivě dokonalých párů. Pro zadané je to oslava lásky, pro nezadané často den, kdy si o něco intenzivněji uvědomí, že stále čekají. Jenže na koho vlastně? Na „vědomého muže“? Na partnera o ligu výš? Nebo na někoho, kdo jejich zájem opětuje stejnou měrou nejen slovy, ale i činy?

Kristýna Mertlová zagentury Date2K | foto: ARCHIV K. M.

Podle seznamovací koučky Kristýny Mertlové z agentury Date2K v současné době mnoho lidí nehledá konkrétního člověka, ale pouze ideál. A právě přehnaná očekávání, tlak sociálních sítí a záměna pozornosti za skutečný vztahový zájem jsou důvody, proč se moderní seznamování často míjí se svou podstatou.

Mýtus „vědomého muže“

V posledních letech se zejména v ženském prostředí zabydlel pojem „vědomý muž“. Jenže co si pod ním ženy skutečně představují? „Nejčastěji emočně zralého, citlivého, komunikativního muže se sebereflexí, který je zároveň stabilní, rozhodný, úspěšný a připravený na hluboký vztah. Problém je, že jde o konstrukt složený z několika protichůdných očekávání. Takový dokonalý balíček v jedné osobě prakticky neexistuje,“ vysvětluje Kristýna Mertlová. Podle ní ženy často nehledají konkrétního muže, ale projekci vlastních představ. Termín vědomý muž navíc vznikl primárně v terapeutickém a seberozvojovém diskurzu, nikoli v mužském světě. Muži sami o sobě tímto jazykem nepřemýšlejí. Mluví spíše o odpovědnosti, výkonu, smyslu nebo roli.

Výsledkem je časté zklamání. Ženy přehlížejí stabilní a vztahově dostupné muže, protože nesplňují jejich ideální obraz. A současně nabývají dojmu, že „ti správní“ neexistují. „Doporučuji přestat používat nálepky a místo toho sledovat konkrétní chování – schopnost závazku, konzistentnost, respekt a ochotu vztah budovat. To jsou skutečné ukazatele zralosti,“ dodává Mertlová.

Na seznamkách muži často přeceňují své šance, úspěch závisí hlavně na ženách

Zásadní roli v tom podle ní hrají i sociální sítě. Ty posilují iluzi dokonalosti, prezentují výřezy reality a instantní moudra, ale jen minimálně ukazují každodennost dlouhodobého vztahu. Vzniká tak tlak na ideál, nikoli na kompatibilitu.

Když algoritmus zkreslí realitu

Další výraznou dynamikou současného seznamování je fenomén, kdy muži oslovují ženy výrazně atraktivnější nebo mladší, než odpovídá jejich vlastní „lize“. „Muži jsou bez ohledu na věk silně orientovaní na vizuální atraktivitu. Ženy více řeší stabilitu, hodnoty a kontext vztahu,“ vysvětluje koučka.

On-line prostředí tento rozdíl ještě zesiluje. Rozhodnutí padá během zlomku vteřiny a hlavní roli hraje fotografie. Muži tak podle ní často míří „o ligu výš“ – na ženy, které by v běžném životě ani neoslovili. „Říkám tomu efekt dítěte v cukrárně. Najednou je k dispozici obrovský výběr a lidé začnou sahat po tom nejlákavějším, bez ohledu na reálnou kompatibilitu,“ dodává Mertlová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

ilustrační snímek

Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95 procent vlastní rakouská Energie AG. Chtějí tak do roku 2030 ukončit provozování vodovodů zahraničním...

14. února 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince...

Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické motoráčky. Oblíbené zimní nostalgické jízdy na nejstrmější železniční trati v Česku mezi Tanvaldem,...

14. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

RECENZE: Divadelní Arabela v Hradci coby výpravný retro remake nemá konce

Královskou rodinu v Říši pohádek zděsily nové televizní verze dávných příběhů.

Uvádění filmů na divadle nemusí mít kasovní důvody ani vycházet z dramaturgicky cynické představy, že „divák stejně chce vidět jen to, co zná“. Mohou totiž nabídnout vděčné herecké příležitosti a...

14. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Na Šumpersku usmrtil vlak člověka. Provoz na železnici stál

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...

Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil vlak v pátek večer kolem půl osmé. Zranění na místě podlehl. Nehoda se stala v úseku Hoštejn – Zábřeh na Moravě. Přerušení provozu se dotklo lokálních spojů...

13. února 2026  20:22,  aktualizováno  14. 2. 8:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomouc hledá architekty a urbanisty, kteří dají novou podobu oblasti tržnice

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž na novou podobu lokality...

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž, v níž mají účastníci navrhnout, jak by měla v budoucnu vypadat lokalita kolem tržnice. Tedy oblast, jež propojuje historické jádro a nové centrum...

14. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026: zbývají program českých závodníků i výsledky

Martina Sáblíková jedoucí závod na 5000 metrů. (12. února 2026)

Zimní olympijské hry jsou v plném proudu. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Martina Sáblíková se loučí s kariérou, Metoděj Jílek nadchl stříbrem z trati 5000...

14. února 2026  7:57

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

14. února 2026  7:49

Bakchus, medvědi i tajné masky. Skalná chystá další masopustní úterý

Vyhlášený masopustní průvod ve Skalné

Zábava a maškary v ulicích, dobré jídlo a pití. Tak nějak vypadá masopustní veselí. V příhraničí se však po válce tradice zpřetrhaly. Slavit masopust tu lidé začali znovu až po revoluci. Například v...

14. února 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

VIDEO: Pěna u pusy a křečovité svírání volantu, policisté vyprostili šoféra z kabiny

Podezření na opilého řidiče kamionu se změnilo v boj o život.

Jihomoravští policisté zasahovali u řidiče kamionu, který po nárazu do stromu zkolaboval přímo v kabině. Policisté museli tak vysklít okno, poskytnout první pomoc a bezvládné tělo muže vynést....

14. února 2026  7:42

Curling na ZOH 2026: Čechů se zatím nedaří. Kdy hrají další zápas?

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabízí i českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky bodům ze světových šampionátů, v mixu se představila dvojici Julie Zelingrová – Vít Chabičovský....

14. února 2026  7:35

Kladenský primátor Milan Volf bude na podzim obhajovat mandát

ilustrační snímek

Kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) bude v podzimních volbách obhajovat mandát a bude opět lídrem hnutí Volba pro Kladno. Chce nadále naplňovat...

14. února 2026,  aktualizováno 

Biatlon na ZOH 2026: Program je v polovině, dnes jedou sprint ženy. Kdy závod začíná?

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Na hrách pojedou biatlonisté hned 11 medailových závodů. Do bojů o cenný kov promluví i Češi. V textu níže...

14. února 2026  7:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.