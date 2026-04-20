V prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenaly statistiky 524 nových soukromých firem z oblasti „rituálních služeb a pohřbívání“. Je to téměř o 40 procent víc, než evidovaly úřady ve stejném období loňského roku.
Tohoto růstu si povšiml jak ruský provládní server Kommersant, tak web KonturFocus. Druhý jmenovaný uvádí o něco nižší čísla, „jen“ 20,5 procenta navíc a 500 nových pohřebních služeb. Celkově by nyní mělo být v Rusku více než 11 tisíc pohřebních společností.
Přicházejí o jeden Tábor měsíčně
Skokový růst v této sféře podnikání je logickým důsledkem vysokých ztrát ruské armády ve válce proti Ukrajině. Měsíčně na bojišti umírá, nebo je zraněno, přes 35 tisíc vojáků. Pro porovnání: 25 tisíc obyvatel má u nás například město Tábor nebo Třebíč či Znojmo. Ukrajinci veřejně hovoří o tom, že jejich cílem je měsíčně 50 tisíc mrtvých či jinak z boje vyřazených agresorů. To by se už rovnalo Teplicím nebo Karlovým Varům.
Americké Centrum mezinárodních a strategický studií uvádí, že dosud přišlo Rusko ve válce o téměř 1,2 milionů mrtvých a těžce raněných. Mrtvých je z uvedeného počtu podle amerického institutu kolem 325 tisíc. Žádná z velkých zemí, která vedla po druhé světové válce nějaký ozbrojený konflikt, neměla tak vysoké ztráty.
Nejkrvavější ruské válčení od 2. světové války
Od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, podražilo pořízení hrobu o více než 80 procent. Vykopání je dvakrát tak drahé.
Rusko přišlo za více než čtyři roky války o sedmnáctkrát více vojáků než za deset let války v Afghánistánu, jedenáctkrát více než za obě čečenské války a pětkrát víc, než ve všech válkách, které vedl Sovětský svaz a Rusko po 2. světové válce.
Přitom rychlost, kterou ruská armáda na některých úsecích postupuje, představuje 15 až 23 metrů za den. Současně však na jiných úsecích Rusové opět o dobytá území přicházejí.