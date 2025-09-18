Válka Rusy nebolí tolik, jak si tady představujeme. Ale každodenní realita je přece jen dohání

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:00
Pořád je co jíst a pít, regály občas pustnou, když třeba vyskočí cena vajíček, ale jinak to v obchodech jako za hladových let Gorbačovovy perestrojky nevypadá. Rusové si ovšem všímají, že některé druhy zboží se nenápadně vytrácejí. V létě se nabídka potravinářského zboží snížila o více než dvě procenta, nepotravinářského zboží bylo o necelá dvě procenta méně. Nejvíc to pocítila nabídka alkoholu, potom věcí pro děti a kosmetiky, hlavně péče o pleť.
Fotogalerie2

Regály jsou stále plné a potraviny nejsou jako za Gorbačova na lístky. Přesto Rusové šetří a to se projevuje i ve zmenšování prodejní plochy obchodů. | foto: MOSCOW TIMES

Provozovatelé obchodů nedostatek zboží zdůvodňují tím, že stoupají nájmy a také se mění spotřebitelské návyky obyvatelstva. V praxi to znamená, že některé řetězce zmenšují prodejní plochu, nebo místo velkých obchodů otevírají menší. Zatímco běžná velikost ruského supermarketu skupiny X5 Group bývá kolem dvanácti set metrů čtverečních, „nové“ samoobsluhy si vystačí už jen se čtyřmi sty metry čtverečními. Vizuální dojem? Plné regály a pocit, že je všeho dost...

Prázdné regály

  • Už jen pamětníci si vybaví, jak vypadaly obchody v druhé polovině 80. let minulého století.
  • Gorbačovova perestrojka sice přinesla velkou svobodu slova, ale trh silně kolaboval.
  • Na jaře 1989 zavedli v Sovětském svazu přídělový systém na některé základní potraviny, například na cukr. Každý obdržel omezený počet „talonů“, každý na kilo cukru.

Ultra pohodlný rovná se ultra malý

Skupina Magnit přišla se zcela novým formátem „ultra-convenience“, volně přeloženo „mimořádně pohodlný“. Jedná se o novou síť obchodů pod názvem Zarjad od Magnita. Prodejní plocha je maximálně sto metrů čtverečních. Také řetězec obchodů Lenta „optimalizuje“ systém prodejen. Snížili počet regálů, kupující v nich najdou jen základní druhy potravin a jiného zboží, zbytek plochy pak řetězec pronajímá jiným obchodníkům. Také nově otevírané pobočky této sítě jsou podstatně menší než u těch předešlých. Celkově se průměrná prodejní plocha prodejen potravin v Rusku smrskla na 312 metrů čtverečních. Je to sice snížení plochy jen o necelé procento, ale jedná se o trvalý proces. Kromě toho začínají vznikat na úkor velkoprodejen obchůdky takzvaně za rohem.

Z ruského trhu mizí čínské autosalony. Letos skončilo přes dvě stě prodejen za tři měsíce

Autosalony mizí jako jarní sníh. I ty prestižní

Světově respektovaný finanční magazín Forbes si povšiml, jak se snižuje počet prodejních míst automobilů. Nejde jen o to, že iniciativu na ruském trhu s novými vozy převzali během války čínští výrobci. Také někteří prodejci těchto značek krachují, protože neustáli chudnutí zákazníků a nemají silné zázemí. Světlo na konci tunelu ale nevidí ani třetina těch, kteří ještě přežívají.

Mají vážné finanční potíže nebo jsou na pokraji úplného ukončení provozu.

Alexej Podščekoldin, prezident Ruské asociace prodejců automobilů

Regionální prodejci jsou šťastní, když ročně předají zákazníkům 250 nových vozů, v Moskvě je to kolem čtyř set. „Ve Spojených státech se jedná o tisícovku aut ročně,“ připomíná Podščekoldin.

Náležitý příplatek

Potíže ale mají i obchodníci, kteří se zabývají paralelním dovozem značek, jež se do Ruska nesmějí oficiálně vyvážet a vozí se sem přes třetí země. Například z Turecka nebo Kazachstánu. Ovšem s náležitým příplatkem.

V Moskvě nyní zavřeli prestižní showroom Lamborghini na Kutuzovském prospektu, který provozovala skupina Avtodom. Zavřené jsou i dveře známého showroomu BMW v moskevském Vnukovu.

Smrskflace se netýká jen čokolád a pracích prášků. Panuje také ve výstavbě nových bytů

Podle agentury Avtostat klesl prodej automobilů v Rusku od ledna do srpna 2025 meziročně o 23 procent, na 773 264. Odborníci agentury předpovídají, že do konce roku trh poklesne o dalších 20 procent ve srovnání s rokem 2024. Což znamená, že se neprodá více než 1,25 milionu vozů.

Sen každého dělníka. Pracovat čtyři dny v týdnu

Největší ruská automobilka AvtoVaz, která se svou značkou Lada ještě pořád dominuje ruskému trhu a auty, ohlásila, že od 29. září přejde na půl roku na čtyřdenní pracovní týden. Pětidenní pracovní týden prý obnoví 28. března 2026. Letos s v červenci navíc její továrny prodloužily obvyklé letní přestávky ve výrobě.

Uvítací webová stránka ruské automobilky Lada. Počet autosalonů a dealerů se ale, nejen u této značky, znatelně snižuje. Stát a banky se proto snaží změkčovat podmínky pro žadatele o splátky.

Těžký zásah uštědřily ruským výrobcům čínské automobilky, ty v létě snížily ceny některých modelů až o milion rublů a propracovaly se tak až na cenu odpovídající nové Ladě Granta.

Boj s inflační hydrou. Češi se snaží šetřit, každý hledá vlastní cestu. Někdo méně pije, jiný chodí víc pěšky

Také stát změkčil podmínky financování aut na splátky (nyní se v Rusku prodá ve splátkovém systému 80 procent všech nových vozů). Například rodina se dvěma dětmi má slevu dvacet procent, rodina s jedním dítětem ušetří při splácení procent deset. Což bylo kdysi zcela nemyslitelné.

