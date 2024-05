Válka se nikdy nemění. Seriálový hit jménem Fallout navždy zvedl laťku herním adaptacím

Seriál Fallout bude podle oficiálního distribučního povídání postupně vyprávět příběh vítězů a poražených ve světě, kde už není skoro nic, o co by se dalo hrát. Někteří změkčilí obyvatelé luxusních protiatomových krytů mají být po dvou stech letech od apokalypsy nuceni vrátit se do neuvěřitelně složitého, rozkošně bizarního a ukrutně násilného světa, který na ně čeká na povrchu.

Děj první řady je nám zprostředkováván skrze trojici sympatických postav - Lucy (Ella Purnell), Maxima (Aaron Moten) a Ghúla (Walton Goggins). A je to velká zábava plná černého humoru a ikonické retro-futuristické stylizace. Fallout nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Od tvůrců Westworldu

Videoherní série Fallout se dočkala seriálového zpracování od tvůrců Westworldu, tedy Jonathana Nolana a Lisy Joy. Stejně jako ve hrách, i v seroši se vydáváme do zdevastovaného světa roku 2077, na kterém se podepsala nukleární válka. Tuto léta hrozící děsivou možnost v minulosti nejlépe zpeněžila jedna z prominentních amerických korporací s názvem Vault-Tec. Postavila totiž po celém území USA více než stovku podzemních krytů, takzvaných vaultů, které měly lidstvu zaručit nejen přežití jaderné války, ale i následné pohodové zázemí pro obnovování civilizace na povrchu. V jednom z těchto zařízení žije i okatá sympoška Lucy MacLane, která zatoužila po tom přestat laškovat s bratranci a tak nějak normálně se lidsky provdat za někoho z vedlejšího vaultu.

Tímto rozhodnutím následně nakopnutý koloběh událostí však udělá tlustou čáru za idylickým životem diktovaným pravidly a zákony. Lucyin otec a zároveň velitel jejího vaultu je unesen, načež se Lucy vydává na povrch, aby jej zachránila. Zde se mezi její více či méně dobrovolné parťáky brzy zařadí příslušník militantní organizace Bratrstvo oceli Maximus, který se toho času vydává v kovovém hi-tech brnění za rytíře, i nelidský pistolník Ghúl, jenž vyráží na dlouhou cestu za přežitím a pomstou.

Natočte Dickovku

Fallout odsýpá a vypadá naprosto výborně. Tvůrcům se navíc, alespoň dle kritiků i internetových diskutérů podařilo také to nejtěžší, a to vybalancovat pohled předlohou nepolíbeného diváka, s tím, co od seroše očekávali fanoušci. Osobně jsem hru nikdy nehrál, takže tuhle stránku věci těžko dosvědčím. Je mi ale jasné, že zde tvůrci seriálu oproti těm herním daleko větší měrou zatlačili na absurditu a temný humor. Svět Falloutu je čistý retro-futurismus, což se promítá nejen do příběhu, ale také do lokací a do detailu propracovaných rekvizit a kostýmů. Seriál nám ukazuje vizi budoucnosti, jak si ji představovali lidé v minulosti. Tvůrci Falloutu by měli co nejdřív dostat do rukou adaptaci téměř jakékoliv knížky od krále podobně laděných sci-fi světů Philipa K. Dicka. Věřím, že by vznikl neskutečný skvost.

Zasloužilý úspěch

Válka se nikdy nemění. Tak zní ikonická věta, která doprovází nejen sérii Fallout, ale nově i její seriálovou adaptaci, v níž je poměrně chytře použita. Nekompromisní, ale zároveň notně absurdní herní svět se tvůrcům úspěšně podařilo více než efektně přenést na malé obrazovky. Druhá řada je odklepnutá už dávno, takže nezbývá, než se po závěrečném cliffhangeru těšit na další epizody. Pokud si udrží dosavadní úroveň, o vznik několika dalších sérií nemám sebemenší obavy.