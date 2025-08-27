Pokud totiž zemře, jeho vdova obdrží od prezidenta Putina osobní platbu až 60 tisíc dolarů, peníze z pojistky (40 až 60 tisíc dolarů) a také regionální „prémii“ až 35 tisíc dolarů, záleží na tom, z jak bohaté gubernie nebožtík pocházel. Což vychází v přepočtu na více než 3,2 milionu korun. Měsíčně vdova obdrží pravidelný příspěvek 260 dolarů, tedy asi 5 500 korun.
Miliony za boj
Hned osm milionů rublů (v přepočtu dva miliony korun) slibuje Volgograd mužům za první rok služby v armádě, pokud podepíší smlouvu a budou bojovat na Ukrajině. Je to desetinásobek ročního příjmu v chudších regionech Ruska.
K tomu lze připočítat i peníze, jež jsou muži během bojů podle smlouvy vypláceny (může to být i kolem šesti milionů rublů, tedy asi 1,5 milionu korun). Pozůstalá má tak k dispozici částku, kterou v chudých regionech lidé v životě nevydělají. V takových případech se jedná o jednorázové zbohatnutí (byť některé ženy se během války stihly provdat už za tři vojáky, již v bojích zemřeli) a nezakládá to na dlouhodobou luxusní existenci. Jiné je to ale s lidmi, kteří naskočili do vlaku zvaného zbrojní průmysl.
Koupou se v rublech, ale na budoucnost nemyslí
Ruská ekonomika najela na válečný režim. Lidé ve zbrojním odvětví vyrábějící tanky, rakety, drony, munici a další materiál si vydělávají násobky průměrného ruského platu. Poptávka po pracovních silách je ve zbrojním průmyslu v Rusku stále vysoká, některé provozy jedou na tři směny. Platy v těchto profesích byly vysoké už před válkou, nyní ale vyrostly o desítky procent. Ekonom Vladislav Inozemcev varuje, že většina lidí, kteří si takto polepšili, ale neumějí šetřit, nemyslí na budoucnost.
|
Tanky za miliony proti dronům za stovky. Mají těžké obrněné vozy ještě budoucnost?
Kupují byty, auta, jezdí na drahé dovolené. Stát jim odlehčuje i na daních, děti bojujících vojáků mají přednostní právo přijetí na vysokou školu, nejmenší i přednost ve školkách, výhodnější jsou půjčky a hypotéky. Zvláště v chudých oblastech Ruska se z nich stali vážení a bohatí lidé. Tahle zlatá jízda by ale s uzavřením míru mezi válčícími stranami skončila.
Rusko po válce? Jako Německo před Hitlerem
Z fronty a z armády obecně by se vrátily až statisíce vojáků. A ti by se dostali do sociálně stejné situace, v jaké byli před válkou. „Vyvolalo by to nesmírně obrovskou destabilizaci, jako v Německu po první světové válce, kde se z chudých bývalých vojáků rekrutovala základna radikálních politiků,“ upozorňuje Inozemcev. Jako se to povedlo Hitlerovi. Podobný scénář by se mohl odehrát i v Rusku.
V ruském zázemí je nyní proto relativně silná vrstva lidí, která si podle britského deníku The Telegraph žádný konec války nepřeje. „Takové skupiny nemají zájem na návratu do mírových podmínek,“ vysvětluje Jekatěrina Kurbangalejevová, spolupracovnice Univerzity George Washingtona v hlavním městě USA.