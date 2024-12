Vánoční hit Last Christmas od Wham! zná každý. Kdo ji letos neuslyšel, vyhrál ve hře Whamageddon

„Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away.“ Tak zní počáteční slova jedné z nejpopulárnějších svátečních písní všech dob od hudební skupiny Wham! Last Christmas. Tuhle sezonní klasiku, hlavně proto, že v předvánočním čase hraje ze všech koutů nákupních center, v rádiích a podobně, mnoho lidí příliš nemusí. Dokonce v nich jakoukoliv sváteční náladu přímo zapuzuje. Již několik let se proto lze zúčastnit stále populárnější výzvy známé jako Whamageddon. Hry, ve které někteří lidé dělají vše, co mohou, aby se prokleté písničce vyhnuli.