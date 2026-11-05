Na Vánoce nemusí být všechno nové. Ozdoby, které už doma nevyužijete, mohou mít před sebou další sezonu v jiném bytě. Příležitost k jejich výměně nabídne například listopadový swap v reuse a komunitním centru LIBRE v Pivovarnické ulici v Praze 8. Swap se koná 10. až 14. listopadu. Otevřeno bude od úterý do pátku mezi 13. a 18. hodinou, v sobotu od 10 do 14 hodin.
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Druhá šance pro vybavení
Libeňské centrum se opětovnému využívání věcí věnuje i mimo tematické akce. Přijímá například nádobí, bytové dekorace, knihy nebo drobný nábytek. „My všechny věci roztřídíme a za menší poplatek nabídneme dál k využití,“ vysvětlují organizátoři.
Poškozené a nefunkční vybavení podle zveřejněných pravidel nepřijímá. Vedle darování a nákupu z druhé ruky nabízí také půjčování vybavení na oslavy. Talíře, sklenice, svícny nebo židle tak nemusí po jediné akci zabírat místo v domácnosti.
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Vyměňovat lze i jinde
Také organizace SWAP Prague chystá na 22. listopadu výměnnou akci v sokolovně na Vršovickém náměstí. Od 10 do 18 hodin se tam bude vyměňovat oblečení, knihy, nádobí, rostliny či nevyužité dárky. Vstupné činí 200 korun.
Další možností jsou městské reuse pointy při vybraných sběrných dvorech, které přijímají zachovalé a funkční předměty a nabízejí je dalším zájemcům zcela zdarma.
Anglické slovo swap označuje výměnu věcí