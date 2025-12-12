Současné nástroje umělé inteligence (AI) umí vytvořit jak text, tak originální obrázek. Snadno tak připravíte básničku, vtipné novoroční přání nebo poetický text doplněný ilustrací. AI zvládne minimalistickou grafiku, odlehčené kresby i realistické zimní scenérie.
Mezi známé nástroje patří ChatGPT, Gemini, Midjourney a grafické editory s AI funkcemi, například Canva. Většinou si vystačíte i s neplacenou verzí. Pokud chcete využít více modelů najednou, ale nevíte, jaký je vhodný pro konkrétní úkol, vyzkoušejte třeba Everbot. Ten propojuje více než 60 AI nástrojů a automaticky doporučí ten správný.
Úspěch začíná dobrým zadáním
Než začnete zadávat pokyny (promptovat), ujasněte si, jak má přání působit. Bude poetické, vtipné, formální, nebo odlehčené? Je určené rodině, přátelům, nebo kolegům v práci? A dáváte přednost minimalismu, nebo bohatě ilustrovanému motivu?
V zadání vždy specifikujte tři věci. Styl přání, cílovou skupinu a formu/délku textu.
Příklady:
Výsledek můžete dále zkrátit, odlehčit, doplnit o jména nebo převést do jiného stylu.
Jak vytvořit originální AI obrázek
Generování obrázků funguje podobně jako tvorba textu. Klíčem je přesný popis. Čím konkrétnější budete, tím lepší výsledek dostanete.
Příklady zadání:
- „Vytvoř jednoduchou elegantní vánoční pohlednici s jemným béžovým pozadím, motivem borovicových větviček a zlatých hvězd.“
- „Navrhni roztomilou zimní ilustraci malého domku zasněženého sněhem, se světly v oknech a jemným sněžením.“
- „Připrav moderní novoroční přání se zlatými ohňostroji na tmavě modrém pozadí.“
Chcete obrázek i s textem? Stačí říci:
V Everbotu snadno poznáte, který model je vhodný – u každé funkce je uvedeno, zda se hodí pro text, grafiku nebo video.
Jak předejít typickým chybám
- Vsaďte na jednoduchost – přehnaně výrazné AI obrázky mohou působit rušivě.
- Držte text krátký a úderný.
- Dejte pozor na licence a nepoužívejte chráněné fotografie či loga.
- Zůstaňte u jednoho stylu, aby přání působilo konzistentně.
- Nebojte se upravovat zadání – první výsledek nemusí být konečný.
Dodejte přání osobní detail
Abyste mezi ostatními přáními vynikli, přidejte něco osobního. Může to být interní vtip, drobná narážka nebo třeba stylizovaná rodinná AI fotografie v oblíbeném výtvarném stylu.
A pokud chcete udělat opravdu silný dojem, přání vytiskněte na kvalitní papír. AI novoročenka v tištěné podobě působí výjimečně a vaše blízké rozhodně potěší.