Program na Vánoce 2025
Televizní Vánoce 2025 sází na jistotu, ale překvapí i novinkami. Diváci se mohou těšit na tradiční české pohádky, kultovní americké komedie i zbrusu novou štědrovečerní pohádku České televize. Přinášíme velký přehled toho nejzajímavějšího, co nabídnou televizní obrazovky.
23. prosince
Už den před Štědrým dnem se diváci dočkají prvních vánočních jistot:
- Tři oříšky pro Popelku (20:10, Seznam.tv)
- Anděl Páně (20:10, ČT1)
Vánoce 2025: Kouzlo, které nikdy nevyprchá, na jaké vánoční pohádky se můžeme těšit?
Štědrý den 2025: nová pohádka a Kevin doma
Štědrý den patří rodinám, pohádkám a televizním klasikám. A i letos přidá i jednu velkou premiéru.
Ve 20:20 uvede ČT1 zcela novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Příběh se odehrává na zámku Strašperk, kde princ Armin (Oskar Hes) a princezna Elvíra (Sofie Anna Švehlíková) přijdou s originálním nápadem, jak zlepšit rodinný rozpočet – pomocí strašidelných prohlídek. Tvůrci slibují pohádku o spolupráci, odvaze a hledání řešení, když na problémy člověk není sám.
|Klasika, která na Vánoce nesmí chybět
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|10:15
|Z pekla štěstí
|Nova
|11:25
|Když draka bolí hlava
|Prima
|13:00
|Vánoční soundtracky
|Óčko
|13:40
|Popelka (2015, USA/GB)
|Prima
|15:15
|Shrek
|Nova
|15:45
|Pyšná princezna (1952)
|Prima
|16:30
|Tři oříšky pro Popelku
|Seznam.tv
|17:50
|Cesta do Ameriky (1988)
|Prima
|20:15
|Sám doma (1990)
|Prima
|20:20
|Záhada strašidelného zámku (Premiéra)
|ČT1
|20:30
|Anděl Páně 2
|ČT1
|22:00
|Láska nebeská
|Nova
První svátek vánoční: pokračování filmových ság
25. prosinec patří pohodě, pokračováním známých příběhů a velkým rodinným filmům.
Ve 20:15 nabídne Prima legendární Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Kevin McCallister tentokrát omylem odletí do New Yorku, kde si s tátovou kreditkou užívá luxusního hotelu a znovu narazí na dvojici smolařských lupičů Harryho a Marva. Film přináší ještě propracovanější pasti i ikonickou vánoční atmosféru Manhattanu.
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|07:30
|Krakonošův poklad
|Prima
|11:15
|Ledové království
|Prima
|12:35
|S tebou mě baví svět
|Nova
|13:00
|Muž se železnou maskou (1998)
|Prima
|14:20
|Shrek 2
|Nova
|17:10
|Hrátky s čertem
|Prima
|18:00
|Best of ABBA
|Óčko Star
|20:15
|Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)
|Prima
|20:05
|Největší zázrak (Premiéra)
|ČT1
|20:20
|Nejkrásnější hádanka
|Nova
|21:50
|Noc na Karlštejně
|ČT1
26. prosince 2025: Máchale, spadlo ti to
Na svatého Štěpána se dočkáme filmových pokladů a oblíbené vánoční pohádky S čerty nejsou žerty s ikonickou hláškou „Máchale, spadlo ti to“. Mimochodem, pokud jste machr na pohádky, zkuste náš kvíz.
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|09:40
|Prstýnek (1944)
|Prima
|10:50
|Nekonečný příběh
|Nova
|11:25
|Ledové království 2
|Prima
|14:25
|Tři oříšky pro Popelku
|Seznam.tv
|15:00
|One charted X-MAS
|Óčko
|15:55
|Tři bratři
|Nova
|16:25
|Kráska a zvíře (2017)
|Prima
|20:15
|Princ a Večernice (1978)
|Prima
|20:20
|S čerty nejsou žerty (1984)
|Nova
Povánoční program (27. – 28. prosince 2025)
Pohádky nekončí ani po Vánocích. Během čekání na oslavy Silvestra si můžete užít romantiku i drama. V neděli Nova potěší fanoušky Shreka a DC supermazlíčků.
|Datum
|Čas
|Film / Pořad
|Stanice
|Proč si to pustit?
|27. prosince
|20:15
|Třetí princ (1982)
|Prima
|Pohádka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
|27. prosince
|17:00
|Panna a netvor (1978)
|Prima
|Československá verze slavné pohádky.
|28. prosince
|06:30
|Shrek: Zvonec a konec (2010)
|Nova
|Finále Shrekovy ságy: zlobr zatouží po samotě a podepíše smlouvu s Rampelníkem.
|28. prosince
|11:20
|DC Liga supermazlíčků (2022)
|Nova
|Americká animovaná komedie, kde Supermanův pes Krypto zachraňuje Ligu spravedlnosti.
|28. prosince
|14:30
|Šest medvědů s Cibulkou (1972)
|Nova
|Klasická česká komedie s klaunem a medvědy ve škole.
|28. prosince
|16:15
|S čerty nejsou žerty (1984)
|Nova
|Nedělní repríza krále pohádek.
|28. prosince
|20:20
|Peklo s princeznou (2009)
|Nova
|Pohádková komedie s Terezou Voříškovou a Jiřím Mádlem.
Silvestr 31. prosince 2025
Poslední večer v roce obsadí speciální silvestrovské díly oblíbených zábavných pořadů, které se postarají o dobrou náladu až do novoročního přípitku.
|Pořad / Show
|Stanice
|Popis a hvězdy
|StarDance Tour
|ČT1
|Sestřih nejzajímavějších momentů z podzimního turné, který zakončí rok. Předchází pořady Výborná SHOW a Zázraky přírody.
|Inkognito Silvestr 2025
|Prima
|Speciální díl s panelisty a hosty, dorazí i nestárnoucí Jiřina Bohdalová. Následuje Prima Partička.
|Na lovu (Retro Silvestr 90. let)
|Nova
|Soutěžní speciál s Alešem Hámou, Pavlem Horváthem, Tonyou Graves a Václavem Koptou. Lovci v kostýmech ikon 90. let.
|Možné je všechno
|Nova
|Improvizační show s velkolepým soubojem týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka. Vystoupí Tomáš Maštalír, Eva Burešová a dojde i na striptýz Patricie Solaříkové.
Nový rok 1. ledna 2026
Nový rok tradičně začíná projevem prezidenta a pokračuje lehkým programem.
|Čas
|Pořad / Film
|Stanice
|Lákadlo
|13:00
|Novoroční projev prezidenta republiky
|Prima
|Tradiční projev hlavy státu.
|14:45
|U pokladny stál (1939)
|Prima
|Klasický klenot Národního filmového archivu s Vlastou Burianem.
|20:15
|Cesta do Ameriky 2 (2021)
|Prima
|Pokračování legendární komedie s Eddiem Murphym.
|Večer
|Novoroční koncert České filharmonie
|ČT art
|Přímý přenos pro milovníky klasické hudby.
Sváteční bonusy a streamování
- prima+: Streamovací platforma nabízí Vánoční kolekci plnou lásky, pohádek a napětí. K dispozici jsou vánoční legendy (Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně) i novější pohádky (Tajemství staré bambitky 2, Peklo s princeznou), novinky (Přání Ježíškovi) a thriller Poker Face, komedie Poslední prázdniny nebo megafilm Top Gun: Maverick. Nebude chybět ani romantika ( například jako Hrátky s láskou, Vánoční los lásky, Dvanáct rande do Vánoc)
Advent a Vánoce 2025: Kdy budou a jaké se s nimi pojí tradice?
- ČT iVysílání: Pokračuje v oslavách 60 let Večerníčku. Do konce roku přibudou Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a Štaflík a Špagetka.
- FilmBox: Během 24. a 25. prosince nabídne pět českých filmů: Princezna na hrášku, Čertí brko, Ten, kdo tě miloval, Pelíšky a Špindl.