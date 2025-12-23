Televizní Vánoce 2025 přehledně: Těšit se můžete na novou pohádku i na Kevina s Máchalem

Pohádky, filmové klasiky i nová štědrovečerní premiéra. Přinášíme velký přehled vánočního televizního programu 2025 – od adventu přes Štědrý den až po Silvestra a Nový rok. Víme, kdy běží Popelka, Anděl Páně i Sám doma.
Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová a Ema Švábenská ve filmu Pohádky pro Emu.
Princ a Večernice, 1978.
Sean Connery a Christian Slater v nezapomenutelném filmu Jméno růže.
Program na Vánoce 2025

Televizní Vánoce 2025 sází na jistotu, ale překvapí i novinkami. Diváci se mohou těšit na tradiční české pohádky, kultovní americké komedie i zbrusu novou štědrovečerní pohádku České televize. Přinášíme velký přehled toho nejzajímavějšího, co nabídnou televizní obrazovky.

23. prosince

Už den před Štědrým dnem se diváci dočkají prvních vánočních jistot:

  • Tři oříšky pro Popelku (20:10, Seznam.tv)
  • Anděl Páně (20:10, ČT1)

Vánoce 2025: Kouzlo, které nikdy nevyprchá, na jaké vánoční pohádky se můžeme těšit?

Štědrý den 2025: nová pohádka a Kevin doma

Štědrý den patří rodinám, pohádkám a televizním klasikám. A i letos přidá i jednu velkou premiéru.

Ve 20:20 uvede ČT1 zcela novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Příběh se odehrává na zámku Strašperk, kde princ Armin (Oskar Hes) a princezna Elvíra (Sofie Anna Švehlíková) přijdou s originálním nápadem, jak zlepšit rodinný rozpočet – pomocí strašidelných prohlídek. Tvůrci slibují pohádku o spolupráci, odvaze a hledání řešení, když na problémy člověk není sám.

Klasika, která na Vánoce nesmí chybět
ČasFilm / PohádkaStanice
10:15Z pekla štěstíNova
11:25Když draka bolí hlavaPrima
13:00Vánoční soundtrackyÓčko
13:40Popelka (2015, USA/GB)Prima
15:15ShrekNova
15:45Pyšná princezna (1952)Prima
16:30Tři oříšky pro PopelkuSeznam.tv
17:50Cesta do Ameriky (1988)Prima
20:15Sám doma (1990)Prima
20:20Záhada strašidelného zámku (Premiéra)ČT1
20:30Anděl Páně 2ČT1
22:00Láska nebeskáNova

První svátek vánoční: pokračování filmových ság

25. prosinec patří pohodě, pokračováním známých příběhů a velkým rodinným filmům.

Ve 20:15 nabídne Prima legendární Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Kevin McCallister tentokrát omylem odletí do New Yorku, kde si s tátovou kreditkou užívá luxusního hotelu a znovu narazí na dvojici smolařských lupičů Harryho a Marva. Film přináší ještě propracovanější pasti i ikonickou vánoční atmosféru Manhattanu.

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, kde mihnul i současný prezident USA.

ČasFilm / PohádkaStanice
07:30Krakonošův pokladPrima
11:15Ledové královstvíPrima
12:35S tebou mě baví světNova
13:00Muž se železnou maskou (1998)Prima
14:20Shrek 2Nova
17:10Hrátky s čertemPrima
18:00Best of ABBAÓčko Star
20:15Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)Prima
20:05Největší zázrak (Premiéra)ČT1
20:20Nejkrásnější hádankaNova
21:50Noc na KarlštejněČT1

26. prosince 2025: Máchale, spadlo ti to

Na svatého Štěpána se dočkáme filmových pokladů a oblíbené vánoční pohádky S čerty nejsou žerty s ikonickou hláškou „Máchale, spadlo ti to“. Mimochodem, pokud jste machr na pohádky, zkuste náš kvíz.

ČasFilm / PohádkaStanice
09:40Prstýnek (1944)Prima
10:50Nekonečný příběhNova
11:25Ledové království 2Prima
14:25Tři oříšky pro PopelkuSeznam.tv
15:00One charted X-MASÓčko
15:55Tři bratřiNova
16:25Kráska a zvíře (2017)Prima
20:15Princ a Večernice (1978)Prima
20:20S čerty nejsou žerty (1984)Nova

S čerty nejsou žerty (1984). Dobráckého čerta Janka hrál v pohádce Hynka Bočana Ondřej Vetchý.

Povánoční program (27. – 28. prosince 2025)

Pohádky nekončí ani po Vánocích. Během čekání na oslavy Silvestra si můžete užít romantiku i drama. V neděli Nova potěší fanoušky Shreka a DC supermazlíčků.

DatumČasFilm / PořadStaniceProč si to pustit?
27. prosince20:15Třetí princ (1982)PrimaPohádka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
27. prosince17:00Panna a netvor (1978)PrimaČeskoslovenská verze slavné pohádky.
28. prosince06:30Shrek: Zvonec a konec (2010)NovaFinále Shrekovy ságy: zlobr zatouží po samotě a podepíše smlouvu s Rampelníkem.
28. prosince11:20DC Liga supermazlíčků (2022)NovaAmerická animovaná komedie, kde Supermanův pes Krypto zachraňuje Ligu spravedlnosti.
28. prosince14:30Šest medvědů s Cibulkou (1972)NovaKlasická česká komedie s klaunem a medvědy ve škole.
28. prosince16:15S čerty nejsou žerty (1984)NovaNedělní repríza krále pohádek.
28. prosince20:20Peklo s princeznou (2009)NovaPohádková komedie s Terezou Voříškovou a Jiřím Mádlem.

Silvestr 31. prosince 2025

Poslední večer v roce obsadí speciální silvestrovské díly oblíbených zábavných pořadů, které se postarají o dobrou náladu až do novoročního přípitku.

Pořad / ShowStanicePopis a hvězdy
StarDance TourČT1Sestřih nejzajímavějších momentů z podzimního turné, který zakončí rok. Předchází pořady Výborná SHOW a Zázraky přírody.
Inkognito Silvestr 2025PrimaSpeciální díl s panelisty a hosty, dorazí i nestárnoucí Jiřina Bohdalová. Následuje Prima Partička.
Na lovu (Retro Silvestr 90. let)NovaSoutěžní speciál s Alešem Hámou, Pavlem Horváthem, Tonyou Graves a Václavem Koptou. Lovci v kostýmech ikon 90. let.
Možné je všechnoNovaImprovizační show s velkolepým soubojem týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka. Vystoupí Tomáš Maštalír, Eva Burešová a dojde i na striptýz Patricie Solaříkové.

StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)

Nový rok 1. ledna 2026

Nový rok tradičně začíná projevem prezidenta a pokračuje lehkým programem.

ČasPořad / FilmStaniceLákadlo
13:00Novoroční projev prezidenta republikyPrimaTradiční projev hlavy státu.
14:45U pokladny stál (1939)PrimaKlasický klenot Národního filmového archivu s Vlastou Burianem.
20:15Cesta do Ameriky 2 (2021)PrimaPokračování legendární komedie s Eddiem Murphym.
VečerNovoroční koncert České filharmonieČT artPřímý přenos pro milovníky klasické hudby.

Dirigent Jakub Hrůša v čele České filharmonie na Dvořákově Praze

Sváteční bonusy a streamování

  • prima+: Streamovací platforma nabízí Vánoční kolekci plnou lásky, pohádek a napětí. K dispozici jsou vánoční legendy (Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně) i novější pohádky (Tajemství staré bambitky 2, Peklo s princeznou), novinky (Přání Ježíškovi) a thriller Poker Face, komedie Poslední prázdniny nebo megafilm Top Gun: Maverick. Nebude chybět ani romantika ( například jako Hrátky s láskou, Vánoční los lásky, Dvanáct rande do Vánoc)

Advent a Vánoce 2025: Kdy budou a jaké se s nimi pojí tradice?

Adventní věnec si můžete koupit na některém z trhů, nebo vyrobit ve vánoční dílně.

  • ČT iVysílání: Pokračuje v oslavách 60 let Večerníčku. Do konce roku přibudou Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a Štaflík a Špagetka.
  • FilmBox: Během 24. a 25. prosince nabídne pět českých filmů: Princezna na hrášku, Čertí brko, Ten, kdo tě miloval, Pelíšky a Špindl.

