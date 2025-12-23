Letošní svátky budou u televizních obrazovek patřit novinkám. I když se rádi vracíme k osvědčeným příběhům, rok 2025 přináší nálož, která uspokojí celou rodinu. Programové schéma je letos nabité k prasknutí. Pokud si hodláte letošní vánoční pohodu naplánovat dopředu, přinášíme seznam těch nejdůležitějších titulů, které letos ovládnou obrazovky.
Česká televize: Pohádky, dramata a kultura
Česká televize sází na tradiční mix kvalitních filmů, novinek a prestižních kulturních záznamů.
Pohádky pro malé i velké
- Záhada strašidelného zámku (ČT1, Štědrý den, 19:00): K rozbalování dárků pod stromečkem uvede ČT tradiční novou štědrovečerní pohádku, která v letošním roce slibuje tajemství a strašidelnou zápletku.
- Největší zázrak (ČT1, 25. 12., 20:05): Premiéra slovensko-české koprodukční pohádky. Princezna Anna a pekař Ondřej se musejí postavit zrádnému generálu Arpádovi a čaroději Lábovi. Příběh plný lásky, zrady a oběti.
- Premiéry na Déčku: Dětský kanál Déčko uvede premiéry animovaných filmů jako Sobík Niko a cesta za polární záři (Štědrý den od 9:45 a 30. 12. v 10:20) a Labutí princezna: Království hudby (4. 1. 2026 od 9:25).
Filmové drama
- Vlny (ČT1, Nový rok, 20:05): Nový rok otevře ČT premiérovým filmovým dramatem.
Záběry z filmu Vlny
Skupina Prima: Akce a krimi maratony
Stanice Primy připravily směsici prestižních filmů, akčních trháků a seriálových premiér napříč tematickými kanály. Už 15. prosince jsme mohli vidět na TV Prima velmi očekávanou premiéru filmu Světýlka, který byl nominován na Křišťálový glóbus na 58. ročníku KVIFF. Film Beaty Parkanové sleduje rozpad rodiny dětskou optikou šestileté Amálky.
Prima COOL: Akční nálož na prosinec
Na Prima COOL během prosince můžeme sledovat osm premiérových filmových trháků, které okoření předvánoční období a přechod do roku 2026.
Už proběhly premiéry akčního filmu Tom Clancy: Bez výčitek, komedie Táta je doma, a to včetně pokračování, a hororové komedie Šťastné a krvavé.
Dne 28. 12. od 22:25 bude mít na Prima COOL premiéru akční drama Sicario: Nájemný vrah, film je pak k vidění 31. 12. od 3:10 na TV Prima.
Na Nový rok 1. 1. 2026 proběhne od 22:00 Pomsta, akční film.
Prima KRIMI: Vraždy v Midsomeru
- Vraždy v Midsomeru (od 24. 12., 16:00): Premiérové díly 25. řady oblíbeného britského krimiseriálu s šéfinspektorem Barnabym startují hned na Štědrý den.
TV Nova: Animované hity a romantika
TV Nova se zaměřuje na silné animované a rodinné filmy a novinky na tematickém kanálu.
TV Nova: Animované premiéry
Nový rok se ponese ve znamení hollywoodských animovaných trháků:
- Zlouni (2. 1. 2026, 11:20): Premiéra americké animované komedie z roku 2022 o partě notoricky proslulých zlodějů, kteří dostanou šanci se polepšit.
- Kocour v botách: Poslední přání (3. 1. 2026, 17:20): Premiéra americké animované rodinné komedie (2022), kde nezbedný hrdina zjišťuje, že mu zbývá poslední z devíti životů.
Nova Lady: Romantické premiéry
Kanál pro ženy Nova Lady přinese romantické premiéry přímo na sváteční dny:
- Věřím na Santu (24. 12., 20:15): Romantická komedie, kde se vztah Lisy a Toma zkomplikuje, když Lisa zjistí, že Tom věří na Santu.
- Láska na vinici (28. 12., 20:15): Romantická premiéra o zhýčkaném synovi majitelky vinařské firmy Carterovi, který se inkognito vydává za tesaře, aby získal informace o malé vinici, kterou zastupuje vdova Valentina.