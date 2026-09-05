V roce 2025 se na palubě každého 355. letadla odehrál nějaký typ incidentu, z toho 20–25 procent tvořilo porušování zákazu kouření. „V současnosti jednoznačně převažují incidenty spojené s elektronickými cigaretami, vapy a zařízeními na zahřívaný tabák. Mnoho lidí podléhá mylnému dojmu, že když z e-cigarety nevychází klasický zápach spáleného tabáku, zákaz se na ně nevztahuje nebo si jich nikdo nevšimne,“ popisuje Jan Oplatek, pilot Boeingu 737.
|
Města pod drobnohledem z nebe. Snímky odhalí vedro, sucho i chřadnoucí zeleň
Snaha zamaskovat vapování v letadle je marná, letadlové senzory totiž nerozeznávají zápach spáleného tabáku. „Detektory kouře na toaletách letadel fungují nejčastěji na optickém principu – sledují rozptyl světelného paprsku v detekční komoře. Hustý aerosol vylučovaný z e-cigarety nebo vapu rozptýlí světelný paprsek úplně stejně jako kouř z hořícího papíru a tabáku, čímž okamžitě spustí hlasitý poplach v kabině,“ doplňuje Oplatek.
|
V Praze místo zelené spíš žlutá. Vedra a sucha mění podobu městských trávníků
Neznalost neomlouvá, jak by řekl klasik
Pokud personál zjistí porušení pravidel, postupuje podle jasně daných instrukcí. „Spouští se jasně stanovený bezpečnostní protokol. Posádka nejprve prověří místa, zejména toaletu a odpadkový koš, aby se ujistila, že nehrozí skryté ohnisko požáru. O incidentu je okamžitě informován kapitán letadla. Záleží pak na chování cestujícího – pokud nespolupracuje nebo je agresivní, posádka mu předá oficiální písemné varování, takzvaný warning letter neboli žlutou kartu. Kapitán zároveň může na cílové letiště přivolat asistenci policie,“ uvádí pilot.
|
Legendární Junkers se vrátil na nebe. Nad Prahou jsme letěli v letadle jako z roku 1930
V krajních případech může situace skončit i neplánovaným přistáním. „Pokud by kouření způsobilo nekontrolovaný požár nebo pokud by byl neukázněný cestující agresivní a ohrožoval bezpečnost letu či posádky, kapitán rozhodne o odklonění letu a nouzovém přistání na nejbližším vhodném letišti. Tam je cestující okamžitě předán místním bezpečnostním složkám a vyloučen z další přepravy,“ pokračuje pilot.
Co cestující vede k takovému riskování?
Důvodem, proč se cestující k takovému riziku vůbec odhodlají, bývá silná fyzická závislost a nástup nepříjemných abstinenčních příznaků. Ty se podle odborníků při nedostatku nikotinu dostavují už po zhruba dvou hodinách.
|
Let ultralightem je jako jízda po zoraném poli. Z výšky ale Česko vypadá jinak
„Závislost na nikotinu je klinická diagnóza, nikoliv pouhý zlozvyk, a úspěšnost léčby výrazně roste s odbornou podporou a vhodnými přípravky,“ vysvětluje adiktolog Adam Kulhánek a dodává: „Vedle náhradní nikotinové terapie jsou velmi účinné přípravky s cytisiniklinem, jako je například Defumoxan, které se vážou na nikotinové receptory v mozku, pomáhají potlačit abstinenční příznaky a umožňují kuřákovi stabilně fungovat i v situacích, kdy si zapálit nemůže.“
Velký problém