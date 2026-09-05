Vapování na palubě? Ani pod dekou se neschováte a odklon letu vás může zruinovat

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  18:09
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Čidla v letadlech reagují na kouř i aerosoly, proto odhalí nejen klasické cigarety, ale i elektronická a nahřívací zařízení. | foto: Profimedia.cz

Iluze, že vapování jde skrýt, svádí na palubách letadel stále více lidí. Aerolinky v posledních letech evidují výrazný nárůst používání e-cigaret. Pasažéři se často mylně domnívají, že diskrétní „potáhnutí“ na toaletě nebo pod dekou nevadí – moderní detektory kouře ale reagují i na aerosol z vapů.

V roce 2025 se na palubě každého 355. letadla odehrál nějaký typ incidentu, z toho 20–25 procent tvořilo porušování zákazu kouření. „V současnosti jednoznačně převažují incidenty spojené s elektronickými cigaretami, vapy a zařízeními na zahřívaný tabák. Mnoho lidí podléhá mylnému dojmu, že když z e-cigarety nevychází klasický zápach spáleného tabáku, zákaz se na ně nevztahuje nebo si jich nikdo nevšimne,“ popisuje Jan Oplatek, pilot Boeingu 737.

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Snaha zamaskovat vapování v letadle je marná, letadlové senzory totiž nerozeznávají zápach spáleného tabáku. „Detektory kouře na toaletách letadel fungují nejčastěji na optickém principu – sledují rozptyl světelného paprsku v detekční komoře. Hustý aerosol vylučovaný z e-cigarety nebo vapu rozptýlí světelný paprsek úplně stejně jako kouř z hořícího papíru a tabáku, čímž okamžitě spustí hlasitý poplach v kabině,“ doplňuje Oplatek.

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Neznalost neomlouvá, jak by řekl klasik

Pokud personál zjistí porušení pravidel, postupuje podle jasně daných instrukcí. „Spouští se jasně stanovený bezpečnostní protokol. Posádka nejprve prověří místa, zejména toaletu a odpadkový koš, aby se ujistila, že nehrozí skryté ohnisko požáru. O incidentu je okamžitě informován kapitán letadla. Záleží pak na chování cestujícího – pokud nespolupracuje nebo je agresivní, posádka mu předá oficiální písemné varování, takzvaný warning letter neboli žlutou kartu. Kapitán zároveň může na cílové letiště přivolat asistenci policie,“ uvádí pilot.

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V krajních případech může situace skončit i neplánovaným přistáním. „Pokud by kouření způsobilo nekontrolovaný požár nebo pokud by byl neukázněný cestující agresivní a ohrožoval bezpečnost letu či posádky, kapitán rozhodne o odklonění letu a nouzovém přistání na nejbližším vhodném letišti. Tam je cestující okamžitě předán místním bezpečnostním složkám a vyloučen z další přepravy,“ pokračuje pilot.

Co cestující vede k takovému riskování?

Důvodem, proč se cestující k takovému riziku vůbec odhodlají, bývá silná fyzická závislost a nástup nepříjemných abstinenčních příznaků. Ty se podle odborníků při nedostatku nikotinu dostavují už po zhruba dvou hodinách.

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„Závislost na nikotinu je klinická diagnóza, nikoliv pouhý zlozvyk, a úspěšnost léčby výrazně roste s odbornou podporou a vhodnými přípravky,“ vysvětluje adiktolog Adam Kulhánek a dodává: „Vedle náhradní nikotinové terapie jsou velmi účinné přípravky s cytisiniklinem, jako je například Defumoxan, které se vážou na nikotinové receptory v mozku, pomáhají potlačit abstinenční příznaky a umožňují kuřákovi stabilně fungovat i v situacích, kdy si zapálit nemůže.“

Velký problém

  • Důsledky pro neukázněného pasažéra mohou být fatální. „Porušení zákazu kouření je porušením zákona o civilním letectví a mezinárodních předpisů. Cestujícímu hrozí vysoká pokuta od leteckých úřadů či policie,“ doplňuje pilot Jan Oplatek.
  • Náhrada obří škody: „Pokud kvůli incidentu dojde k odklonu letadla, letecká společnost vymáhá po viníkovi veškeré vzniklé náklady (spotřebované palivo, letištní poplatky za neplánované přistání, ubytování a kompenzace pro ostatní cestující). Tyto částky se pohybují ve stovkách tisíc až milionech korun,“ vysvětluje pilot Oplatek. Pro spoustu cestujících může být taková částka naprosto likvidační.
  • Zákaz létání (Blacklist): Podle pilota může mít takové extempore pro cestujícího i další následky. „Aerolinka může cestujícímu udělit dlouhodobý nebo trvalý zákaz využívání jejích služeb,“ dodává.
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