Výbušný metalový ležák. Jak se Železná panna a Elektrárna daly dohromady?

První kontakt proběhl už před více než dvěma lety, ale tehdy to ještě nevyšlo. K jednání jsme se vrátili loni a tentokrát jsme si s týmem Iron Maiden velmi dobře sedli. Výsledkem je skvělý ležák Trooper Saturn.

Mohl byste přiblížit celý proces vývoje piva – od prvotního impulzu až po debut na pražském koncertě, který kapela odehrála 31. května?

Management kapely, a i Bruce Dickinson osobně, měl jasnou představu, jaké pivo chce. Něco pitelného, co bude navazovat na českou pivovarskou tradici, ale zároveň to bude něčím nové. Společně jsme ladili parametry, vybrali český chmel Saturn a otestovali první prototypy, nejdřív na stolitrové varně a následně na třicetihektolitrové. Piva se posílala k ochutnání a komentářům – nejprve do Anglie a později do Chorvatska, kde se zrovna Bruce Dickinson ve svém vytíženém kalendáři nacházel. Právě použití aromatického chmele Saturn dalo nakonec pivu nejen charakter, ale i název a vizuál. Pivo jsme představili při pražském koncertě Iron Maiden a na oficiálním fanouškovském eventu Eddie’s Dive Bar v Energy pubu v Riegrových sadech, kde se skvěle osvědčilo čepované i v plechovce.

Michal Škoda vede plzeňský pivovar Elektrárna pět let. V pivním světě se pohybuje déle.

Bylo součástí tohoto příběhu i vaše osobní setkání s Brucem Dickinsonem či dalšími členy kapely a jak konkrétně se Bruce podílel na výsledku?

Bruce byl do vývoje zapojen od začátku. Má neuvěřitelnou vášeň pro pivo a velmi jasnou představu o kvalitě. Aktivně se podílel na výběru stylu a chuťového profilu i na samotném ochutnávání prototypů. Kvůli jeho časovému vytížení jsme se ale naživo setkali až po pražském koncertě.

Co pro pivovar a vás osobně znamená možnost spolupracovat se světově proslulou kapelou, jste fanouškem Iron Maiden?

Je to obrovská čest. Iron Maiden je legenda a možnost vařit pivo s jejich frontmanem je splněný sen. Zvlášť když víme, že si partnerské pivovary pro vaření piv Trooper velmi pečlivě vybírají. A ano, fanouškem rozhodně jsem, kapelu poslouchám od střední školy. Na jejich koncertě jsem ale byl poprvé, takže jsem si nemohl nechat ujít přední řady.

A jaké to bylo? Prozradíte vaše bezprostřední zážitky, detaily ze zákulisí a průběhu celého koncertu?

Atmosféra byla neskutečná už v oficiálním Eddie’s Dive Baru v Riegrových sadech, kam přišlo opravdu hodně fanoušků a pivo teklo proudem už od pátku. Na samotném sobotním koncertu, kde bylo šedesát tisíc lidí, to byl další highlight. Fanoušci byli nadšení, pivo šlo na dračku, ale hlavní byla samozřejmě muzika. Dostal jsem se částečně i do backstage, což byl pro mě také zážitek. Na samotném koncertu kapela ukázala, že i po padesáti letech jí to neskutečně šlape. Dle očekávání zazněla i skladba Trooper, podle které jsou pojmenována všechna piva Iron Maiden.

Řízné pivo z Plzně.

Jak byste charakterizoval pivo Trooper Saturn – ať už jde o chuťový profil, či design obalu?

Jde o aromatický český ležák s chmelem Saturn – má jemně hořkou chuť, ovocné a květinové tóny. Pivo je celkově krásně pitelné při 4,5 % objemu alkoholu. Na etiketě najdete vesmírného Eddieho z alba Somewhere In Time, což perfektně ladí s názvem i stylem piva. Název Saturn tedy odkazuje nejen k unikátnímu českému chmelu, který dává pivu jeho specifickou chuť a aroma, ale zároveň i k vizuálnímu motivu – planetě Saturn a bojovníkovi z vesmíru. Důležitým kritériem pro název byl i fakt, že Saturn je použitelný v češtině i angličtině, protože o pivo je zájem nejen z Čech.

Kde je pivo Trooper Saturn nyní dostupné?

V plechovkách ho seženete na e-shopu s potravinami, co má v názvu pečivo. Na čepu se bude objevovat v barech a hospodách po celé republice. Čepovat se bude i na rockových a metalových festivalech, úspěch slavilo například na Metal festu v Plzni, objeví se například i na Basinfire festu, Obscene Extreme a dalších akcích, které postupně potvrzujeme.

Ochutnal jste i další z řady piv Trooper, kterou Iron Maiden rozvíjí po celém světě díky partnerství s pečlivě vybranými a oceňovanými pivovary?

Ano, měl jsem možnost ochutnat několik z nich – každé je jiné a zároveň mají společné to, že jsou dělané s vášní pro pivo a důrazem na kvalitu. S managementem kapely jsme už rozvíjeli i myšlenku propojení partnerských pivovarů například skrze nějaký pivní festival, uvidíme, co se podaří domluvit.

Kdybyste měl možnost vybrat pro pivovar Elektrárna další hudební ikonu ke spolupráci, kdo by to byl?

Z českých kapel nově máme podobnou spolupráci s kapelou Tři sestry, což je pro nás také velká čest a závazek. Takže si teď obě spolupráce maximálně užíváme.