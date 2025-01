Vášeň k žáru ohně v sobě v nějaké míře asi všichni již z dob pravěku, říká barbecue porotce

V čem vaše vášeň spočívá?

Vášeň k žáru ohně a jídlu máme v sobě v nějaké míře asi všichni již z dob pravěku, kdy se maso připravovalo na ohni v jeskyni. U někoho se pak projeví více. Obecně se dá říct, že kdo má vášeň pro dobré jídlo, má velké předpoklady mít velkou vášeň pro grilování. To je oproti vaření doma v kuchyni náročnější na udržení určité teploty po požadovanou dobu. Do hry totiž vstupuje venkovní teplota, která ovlivňuje teplotu v grilu, u těch na dřevěné uhlí také vlhkost paliva či tlak vzduchu. Takže je to takový malý „boj“ i s přírodou a tím pádem vás dobrý výsledek těší dvojnásob. Současně trávíte čas venku na vzduchu a zejména zkrocení žáru ohně v grilu na dřevěné uhlí již vyžaduje dovednosti, které z grilování dělají něco trochu víc než otočení knoflíkem horkovzdušné trouby nebo konvektomatu. Dobře připravené jídlo z grilu na dřevěné uhlí bude vždy lepší než to z domácí elektrické trouby.

Jaký je rozdíl mezi barbecue a grilováním?

Zjednodušeně řečeno je grilování metoda rychlé úpravy potravin nad žhnoucími uhlíky, která většinou zabere několik desítek minut, zatímco barbecue je o poznání pomalejší a trvá několik hodin.

Začínal jste jako garážový prodejce. Co bylo prvním impulzem podnikat v tomto odvětví?

Grilování se věnuji už zhruba 18 let a začínal jsem na starém litinovém grilu s motorkem. Původně jsem neměl ambice se tomu věnovat, než jsem k Vánocům dostal knihu Jak grilovat od spisovatele Stevena Raichlena, který se věnuje přípravě jídla na otevřeném ohni a v Americe má dokonce vlastní pořady o grilování. Tenkrát mě to tak nadchlo, až jsem autora poprosil o kontakty na firmy, o kterých psal. Od začátku čtení jsem se totiž těšil, až se naučím pořádně grilovat, a zároveň jsem přemýšlel nad prodejem grilů, udíren, cedrových prkének, koření a zkrátka všeho, o čem se v knize psalo. Nedával jsem si moc šancí, ale když mi Raichlen odpověděl, měl jsem neskutečnou radost. Netrvalo dlouho a založil jsem e-shop, který byl svého času první a jediný v Česku, který nabízel ucelený sortiment kolem grilování. Vzpomínám si, že první dodávku grilů Weber jsem pak narychlo skladoval u rodičů v garáži.

Vlastníte certifikát CBJ. Co to znamená?

Znamená to, že jsem „certifikovaný barbecue porotce“, což je oprávnění, které člověku umožňuje se jako hodnotitel účastnit soutěží pořádaných americkou neziskovou asociací Kansas City Barbecue Society (KCBS). Ta nastavila hodnoticí kritéria a postupy, které soutěžící i porotci musí dodržovat. To umožňuje vytvářet světový hodnoticí žebříček, kdy se ze tří základních druhů masa na BBQ připravují čtyři jídla: hovězí hrudí, vepřové trhané maso, vepřová žebírka a kuřecí paličky nebo špalíky. Vzhledem k tomu, že barbecue uznáváme jako americkou kuchyni, je misí společnosti KCBS oslavovat, zachovávat a podporovat barbecue a rozšiřovat znalosti o něm jako o kulinářském umu, sportu a druhu umění.

Co následuje po absolvování kurzu?

Každý účastník si v rámci absolvování ohodnotí první soutěž, která je součástí kurzu, ale nezapisuje se do hodnoticích žebříčků. To se mi podařilo v roce 2015 a pak za dva roky jsem se jako rozhodčí zúčastnil soutěže v Praze. Abych to detailně viděl i z druhé strany, v roce 2019 jsem se postavil mezi soutěžící v dalším pražském klání.

Jezdíte v současnosti jako porotce na nějaké soutěže?

I když se KCBS soutěže pořádají v Evropě, je to i tak velmi časově náročné. Vlastně to znamená strávit celý víkend na cestách, což si žádá velké množství volného času. V roce 2021 jsem se chtěl účastnit jako porotce nejbližší soutěže ve Vídni, ale pandemie koronaviru do toho bohužel negativně zasáhla. Letos se plánují KCBS barbecue soutěže v Itálii, Nizozemsku i Litvě, kam bych rád vyrazil.