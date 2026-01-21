Smutnou zprávu oznámila senátorka za Hodonínsko Eva Rajchmanová, která na sociálních sítích vyjádřila soustrast rodině a vzpomněla na jeho nečekaný odchod.
Petr Adamec pracoval také jako referent v kanceláři starosty ve Veselí nad Moravou, kde se záhy objevilo i oficiální parte s informacemi o posledním rozloučení.
O výhru se dělil
Diváci Prostřeno! si Petra mohou pamatovat z folklorního speciálu z června 2021. Do soutěže se přihlásil, aby představil folklorní soubor Danaj ze Strážnice a krásy Slovácka. Pro hosty si jako zábavu připravil i vystoupení zmiňovaného souboru.
Petr vařil jako poslední a vsadil na italskou kuchyni. Podával Pedrovu pizzu, polévku Carabaccia, Guancia di manzo brasata al vino rosso con purè di patate a jako dezert tiramisu. Volbu menu spojil s takzvaným Moravským Toskánskem – lidovým názvem pro jižní Moravu v okolí Kyjova, jejíž zvlněná krajina připomíná Itálii.
|
Tenisová kometa Nikola Bartůňková! Teenagerka senzačně vyřadila ve 2. kole šampionku Bencic
Petr Adamec nakonec svůj region reprezentoval úspěšně a se ziskem 38 bodů se stal spolu se soupeřkou Arankou vítězem týdne. Více informací se dočtete v článku na webu zeny.iprima.cz.