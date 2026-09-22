Ve frontě už od šesti ráno. Korunovační klenoty lákají zájemce z celého světa

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:23
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Polák Jucek, který stál ve frontě první.

Polák Jucek, který stál ve frontě první. | foto: Tereza Šimurdová, Metro.cz

Svatováclavská koruna, jablko a žezlo svému účelu naposledy sloužily v roce...
Výstava letos nese podtitul Habsburkové 500.
Úterní fronta na korunovační klenoty
Fronta na korunovační klenoty. České korunovační klenoty, symbol české...
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Kvůli korunovačním klenotům vstávají za úsvitu a neváhají čekat celé hodiny. Před Pražským hradem se potkávají Češi i turisté z druhého konce světa. Metro vyrazilo mezi ně zjistit, kdo je ochoten kvůli českému pokladu vystát dlouhou frontu a proč jim čekání stojí za to.

Je 7.51 a já se snažím prodrat úplně na začátek už poměrně slušné fronty. Brány ke korunovačním klenotům se přitom otevřou až za hodinu. Přede mnou stojí dvě dámy. Ptám se jich, jestli jsou první. Beze slova ukážou na muže sedícího opodál na zemi. Přes sebe má přehozenou deku, oči zavřené, hlavu sklopenou. Vypadá, jako by si chtěl ještě na pár minut zdřímnout. „Jste tu první?“ ptám se ho. „Ano, jsem tu už od šesti hodin ráno,“ odpovídá Jucek.

Výstava letos nese podtitul Habsburkové 500.

Přijel z polské Vratislavi a Praha je první zastávkou jeho cesty po evropských městech. Dvě hodiny čekání ještě před otevřením výstavy mu nijak zvláštní nepřipadají. Když se ptám, proč mu právě korunovační klenoty stojí za tak brzké vstávání, odpovídá bez dlouhého přemýšlení. „Vždyť to je jasná věc. Jsou to korunovační klenoty a já mám moc rád historii. Myslím si, že by je měl každý vidět alespoň jednou za život. Ale v realitě,“ vysvětluje Polák. Zatímco si znovu sedá, za jeho zády přibývají další lidé.

Pět hodin? To už by bylo moc

Je 8.01. Do otevření zbývá přesně 59 minut a fronta se začíná viditelně natahovat. Přicházejí jednotlivci, páry i celé skupinky. Někteří evidentně vědí, do čeho jdou. Jiní se teprve rozhlížejí, kam se vlastně postavit.

Úterní fronta na korunovační klenoty

Do řady se právě zařazují čtyři usměvavé dámy z Pardubic. Jedna z nich, Simona, korunovační klenoty nevidí poprvé. „Klenoty jsem už jednou viděla. Řekla jsem si, že vyrazím znovu, a přibrala jsem s sebou také maminku a kamarádku,“ říká.

Zkouším zjistit, kam až sahá její trpělivost. Vydržela by ve frontě čekat tři hodiny? Možná. Ale co třeba pět? „No, to nevím,“ zaváhá. „Tím, že jsem je už jednou viděla, tak asi ne. Ale možná by to bylo jiné, kdyby šlo o první zkušenost,“ dodává.

Na korunovační klenoty se stojí fronta. Přijeli lidé z celého Česka i turisté. (19. září 2026)

O kus dál potkávám Alejandra ze Španělska. Ten na rozdíl od ostatních návštěvu vůbec neplánoval. O možnosti spatřit české korunovační klenoty se dozvěděl prakticky náhodou, když šel kolem. „Rád se podívám, přece jen to musí být zážitek. Mám rád Prahu, fascinuje mě, jak to město dýchá historií. Předpokládám, že podobně na mě bude dýchat i svatováclavská koruna,“ říká nadšeně.

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V tu chvíli ještě netuší, jak dlouhé čekání ho může potkat. Jen před několika minutami jsem zaslechla policistu, jak jednu z příchozích upozorňuje, že ve frontě může strávit klidně tři hodiny. „Tak já to risknu,“ odpovídá žena pohotově a mizí na konec řady. Alejandro se rozhodne stejně.

Z Tchaj-wanu do Česka

S blížící se devátou hodinou začíná být jasné, že české korunovační klenoty nejsou lákadlem jen pro Čechy. Ve frontě se mísí čeština s dalšími jazyky a mezi čekajícími potkávám také mladý pár z Tchaj-wanu. Jessie je s partnerem v Praze na dovolené. Když se jí ptám, kolik toho už stihla zjistit o české historii, trochu se zastydí. „Včera jsme byli na exkurzi, tak snad trochu něco vím, ale upřímně to není nic moc,“ přiznává se smíchem. „Na klenoty se ale moc těšíme.“

Debaty ukončeny

  • Prezident Petr Pavel před dvěma lety rozhodl, že korunovační klenoty budou k vidění každý rok u příležitosti svátku svatého Václava, jemuž je koruna zasvěcena.
  • Ukončil tak debaty o tom, jak často má být koruna vystavována a jestli by se neměla v budoucnu stát součástí nějaké stálé muzejní expozice

Zatímco oni mají výstavu jako součást dovolené, Dagmar kvůli ní absolvovala cestu až ze Znojma. Do Prahy vyrazila s dlouholetou kamarádkou a korunovační klenoty uvidí vůbec poprvé. „Čeká mě první setkání s tak nádhernou expozicí, jako jsou korunovační klenoty. Proto jsme se rozhodly, že vyrazíme ve všední den a raději hned zrána. Ty víkendy musí být strašné,“ říká.

Její taktika dává smysl. Zájem o jednu z nejvzácnějších památek české historie je obrovský a o víkendech bývají řady ještě delší. Například v sobotu čekalo ještě před otevřením před vstupem do prostor Hradu více než sto lidí.

Poslední desítky minut

Letošní expozice nese podtitul Habsburkové 500 a připomíná příběh korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 až do konce 18. století. Výstava sleduje také jejich cestu. Klenoty byly uloženy na Karlštejně, během třicetileté války se dostaly do Vídně a v roce 1791 se na žádost českých stavů slavnostně vrátily do Prahy.

Lidé si prohlížejí české korunovační klenoty. (15. září 2026)

Za běžných okolností odpočívají v Korunní komoře katedrály svatého Víta. Přístup k nim chrání sedm zámků a k otevření komory je nutné, aby se sešlo všech sedm držitelů klíčů. Jenže tak daleko myšlenky lidí ve frontě zatím nejspíš nesahají. Do otevření zbývají poslední desítky minut. Někdo postává, jiný sedí na zemi, další vytahuje kávu nebo kontroluje telefon. Řada mezitím dál roste. Výstava potrvá do pondělí, vstup je zdarma.

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