Detox a půst přestávají být okrajovým tématem alternativního životního stylu a postupně se dostávají do centra pozornosti moderní medicíny.
Nejnovější vědecké studie i klinická praxe ukazují, že správně vedený půst není dietou ani krátkodobým experimentem, ale řízeným léčebným procesem, který dokáže ovlivnit metabolismus, imunitní systém i samotné biologické stárnutí organismu.
Zatímco běžná strava nebo doplňky výživy působí především na povrchu, půst aktivuje mechanismy, které se jinak v těle nespouštějí, zejména autofagii, tedy buněčný úklid, snížení chronického zánětu a hlubší metabolickou regeneraci.
Právě proto se terapeutický půst stává jedním z klíčových nástrojů takzvané longevity medicíny, jejímž cílem není jen delší život, ale především delší život ve zdraví.
Od osobní krize k longevity
Jedním z lidí, kteří terapeutický půst přenesli z osobní zkušenosti do klinické praxe, je Miro Skořepa, zakladatel Zenith Swiss Longevity.
„Když jsem s půstem začínal, nešlo mi o hubnutí. Bojoval jsem o zdraví,“ popisuje Skořepa období, kdy se ve svých 53 letech potýkal s nadváhou, vysokým krevním tlakem, chronickým zánětem i začínající depresí. „Lékaři mi postupně přidávali další a další léky. Až jsem měl pocit, že ztrácím sám sebe.“ Zlom přišel ve chvíli, kdy se rozhodl převzít odpovědnost za vlastní zdraví. Díky řízenému terapeutickému půstu zhubnul více než 40 kilogramů, snížil svůj biologický věk a postupně se zbavil zdravotních problémů, které považoval za trvalé. „To, co se děje uvnitř těla, je důležitější než číslo na váze,“ zdůrazňuje.
Nejde o hladovění
Zásadní rozdíl mezi terapeutickým půstem a hladověním spočívá v kontrole, individualizaci a odborném dohledu. Delší půsty, typicky nad 48 hodin, spouštějí v těle procesy, které vyžadují přesné načasování a znalost biologických souvislostí.
Během půstu dochází k přepnutí metabolismu z glukózy na tuky, vznikají ketolátky – alternativní a velmi efektivní palivo pro mozek – a výrazně se aktivuje autofagie. Buňky mají poprvé po dlouhé době prostor odstranit poškozené struktury a nahradit je funkčními.
„Terapeutický půst není izolovaný akt. V naší klinice je vždy součástí širšího regeneračního cyklu – od přípravy organismu přes průběžné sledování biologických markerů až po řízený návrat k běžné stravě,“ vysvětluje Skořepa.
Data místo pocitů
Součástí moderního přístupu je i práce s daty. V Zenith Swiss Longevity hraje klíčovou roli digitální nástroj Nexus, který shromažďuje informace z laboratorních vyšetření, klinických měření i nositelných zařízení.
Klienti tak mají k dispozici dlouhodobý přehled o svém biologickém věku, metabolických a zánětlivých parametrech, kvalitě spánku i reakci organismu na půst a následnou stravu. „Díky objektivním datům se lidé nemusí spoléhat jen na subjektivní pocity či protichůdné názory různých lékařů,“ doplňuje Skořepa.
Studie a výzkum