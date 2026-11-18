Pro zaměstnavatele tak vzniká otázka, jak zajistit kávu, nápoje, drobné svačiny ale i plnohodnotné stravování formou hotových chlazených jídel napříč směnami a současně udržet přiměřené provozní náklady? Jednou z možností je automatizovaný prodej bez stálé obsluhy.
Od kávy k drobnému nákupu
Samoobslužné místo může spojovat kávu, chlazené nápoje i balené občerstvení. Zaměstnanec si podle nabídky zvolí snack ke kávě, svačinu nebo něco malého k obědu. Takové řešení pomáhá pokrýt běžné situace od zapomenuté svačiny po potřebu občerstvení před začátkem nebo během směny. Společnosti všech velikostí stále častěji svěřují provoz vendingových (výdejní a prodejní automaty – poznámka. red.) služeb externím dodavatelům, kteří zajišťují nejen samotná zařízení, ale také jejich každodenní správu. Ta obvykle zahrnuje pravidelné doplňování sortimentu, čištění, servis a technickou údržbu.
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Data pomáhají plánovat zásobování i servis
Sledování poptávky usnadňují také samotné technologie. Připojení automatů k internetu umožňuje provozovatelům sledovat prodeje a stav zásob na dálku. Tyto informace pomáhají přizpůsobovat doplňování skutečnému odběru a upravovat skladbu sortimentu podle zájmu zaměstnanců. „Díky telemetrii a datům můžeme například předvídat potřebu servisu a s pomocí našeho analytického softwaru optimalizovat návštěvy jednotlivých automatů a kávovarů. Cílem je zajistit, aby zákazník měl kávu k dispozici ve chvíli, kdy ji potřebuje, a současně omezit zbytečné výjezdy a náklady,“ popisuje René Sion, generální ředitel Dallmayr ČR.
Vedle prodejních údajů může pomoci také jednoduchá zpětná vazba od jednotlivých týmů. Technologie tak podporují plánování zásobování a pomáhají zajistit dostupnost občerstvení i pro zaměstnance na odpoledních a nočních směnách.
Automaty mohou být na pracovištích s nepřetržitým provozem praktičtější a pohodlnější než kantýny
a jídelny, protože v noci nevyžadují obsluhu.
autoři studie publikované v časopise Industrial Health
Prodej bez stálé obsluhy
Praktickou výhodu tohoto řešení občerstvení popisují také výzkumníci Charlotte C. Gupta, Alison M. Coates, Jill Dorrian a Siobhan Banks ve své přehledové studii publikované v časopise Industrial Health. „Automaty mohou být na pracovištích s nepřetržitým provozem praktičtější a pohodlnější než kantýny a jídelny, protože v noci nevyžadují obsluhu,“ uvádějí autoři studie. Zároveň upozorňují, že pokud automaty představují významný zdroj jídla pro zaměstnance, je důležité věnovat pozornost také nutriční kvalitě nabízeného sortimentu.
Významnou součástí tohoto modelu je jednoduché placení. Podle zprávy Evropské asociace pro vending a kávové služby (EVA), zveřejněné v říjnu 2025, bylo bezhotovostním platebním systémem vybaveno 85 procent automatů s placeným výdejem ve sledovaném evropském sektoru. Stejná zpráva uvádí, že přibližně 70 procent zařízení v sektoru vendingu a kancelářských kávových služeb bylo umístěno na pracovištích. Firemní prostředí tak zůstává jeho hlavním působištěm.
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Lidé jsou stále důležitou složkou řetězce
Prodej bez obsluhy stále vyžaduje fungující provozní zázemí. Lidé zajišťují dopravu a doplňování zboží, kontrolu trvanlivosti, čistotu i technický servis. Automat přebírá jednotlivé transakce, zatímco práce obsluhy se soustředí na péči o zařízení a dostupnost nabídky. Stále větší roli hraje také schopnost přizpůsobovat provoz skutečné spotřebě a předcházet zbytečnému plýtvání. „S rozvojem analytického softwaru a případně i umělé inteligence se to bude dál zpřesňovat. Budeme schopni lépe plánovat doplňování, aby stroje byly pořád plné, ale abychom zbytečně nevyhazovali zboží s krátkou expirací,“ doplňuje René Sion.
Zázemí musí odpovídat pracovnímu režimu