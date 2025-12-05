Patrik Hezucký, moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, v pátek zemřel. Informovala o tom na sociálních sítích jeho domovská rozhlasová stanice.
„Odešel kolega i přítel, který byl součástí Evropy 2 téměř třicet let. Je to pro nás obrovská ztráta. V myšlenkách jsme s jeho rodinou a blízkými. Patriku, budeš nám scházet,“ napsala Evropa 2 na svém facebookovém profilu.
Patrik Hezucký navždy odešel
Patrik Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Společně s Leošem Marešem uváděl ranní show na Evropě 2 od roku 1997. Kromě toho vytvářel také podcast Lepší už to nebude po boku Miloše Pokorného a Zdeňka Pohlreicha.
Na podzim začal mít Hezucký kvůli rychlému úbytku svalů a snaze zhubnout potíže s chůzí, a na veřejnosti se proto objevil na invalidním vozíku. Později se jeho zdravotní stav ještě zhoršil a v listopadu byl přijat do nemocnice.