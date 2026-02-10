Ve zlatých medailích ze ZOH je samostatné Česko téměř 6x úspěšnější než bývalé Československo

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:15
Kobercový nálet s co největším počtem účastníků, nebo menší skupina těch nejlepších. České týmy na zimních olympiádách vozí nejvíc medailí, když jich je málo.
Český biatlon nasbíral v Soči 2014 šest medailí z devíti. Gabriela Soukalová byla stříbrná v závodě s hromadným startem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Návrat z covidové zimní olympiády v Pekingu nebyl dvakrát veselý. Rekordní...
Ester Ledecká v Soči 2014. na medaile ještě čekala.
Eva Hadamczyková, v roce 2014 ještě Samková, získala v Soči 2014 zlatou ve...
Před čtyřmi lety se do čínského Pekingu vypravila rekordní skupiny českých zimních olympioniků. 113 sportovkyň a sportovců (některé prameny hovoří o 112) se však vracela, jak se říká, na štítě. Jedna zlatá a jedna bronzová, to bylo vše, čím se nejpočetnější zimní výprava mohla po návratu pochlubit. Očekávané naděje splnila zlatem ve snowboardingu Ester Ledecká, jeden bronz přidala i další jistota na ledě, Martina Sáblíková.

Ester Ledecká v Soči 2014. na medaile ještě čekala.

V Norsku 1994 jsme ostrouhali

Byl to relativně neslavný podnik z pohledu české účasti, ale přece jen o dvě medaile lepší, než zimní olympiáda v norském Lillehamneru v roce 1994, kde jsme se účastnili poprvé jako samostatné Česko už bez Slovenska. Tehdy nám necinkla jediná medaile. Reprezentovala nás ale přibližně jen polovina sportovců, přesně 64.

Za další čtyři roky to už bylo veselejší. Do japonského Nagana cestovalo 66 účastníků a medaile jsme měli hned tři, byť jedna byla hokejová, dokonce zlatá, a tak se počítáno na kusy, násobila. V Japonsku se tehdy udílelo 206 medailí.

Ze zlaté hokejové medaile v Naganu 1998 žije český fanoušek dodnes.

Rekordní nadílka v roce 2014

Co do počtu cenných kovů všech barev byly pro Česko nejúspěšnější ZOH v Soči v roce 2014. Našich devět medailí představovalo z celkových 299 udělených 3,1 procenta. Devátá bronzová medaile byla české ženské štafetě přiznána o několik let později kvůli zjištěnému dopingu ruské štafety.

Česká výprava čítala „jen“ 85 lidí, takže teoreticky připadala jedna medaile na 9,4 sportovce. V již zmiňovaném Pekingu před čtyřmi lety to bylo „rekordních“ 56,6 sportovce na jednu medaili.

Návrat z covidové zimní olympiády v Pekingu nebyl dvakrát veselý. Rekordní počet sportovců přinesl jen dvě medaile.

Pokud však porovnáme získávané medaile s těmi, které vozili naši sportovce ještě jako Čechoslováci, nevede si Česko nejhůř, ba právě naopak. V éře Českioslovenska jsme jich nejvíc přivezli v roce 1984 ze Sarajeva, a to šest. Čtyři bronzy a dvě stříbra, zlato žádné. Jako Česká republika jasme byli úspěšnější.

Na dvě zlaté medaile potřebovali Čechoslováci 68 let

V letech 1988 a 1992 získali Čechoslováci po třech medailích, zlato žádné. Za celou československou historii na zimních olympiádách od roku 1924 v Chamonix získaly sportovci společného státu jen dvě zlaté. A to v roce 1968 v Grenoblu a v roce 1972 v Sapporu. O jednu se zasloužil v Grenoblu skokan Jiří Raška, o druhou v Sapporu krasobruslař Ondrej Nepela.

Hry v Grenoblu patřily současně k druhým nejúspěšnějším v dějinách Československa – cinkly nám čtyři medaile. Z toho dvěma přispěl již zmiňovaný Raška, jedno zlato a jedno stříbro.

Jiří Raška se vrací ze zimní olympiády v Grenoblu v roce 1968. Získal zlato a stříbro.

Ohledně nejcennějších kovů je Česko za 34 let samostatnosti mnohem úspěšnější, než „federální“ sportovci. Zatím máme 11 zlatých, a to včetně té poslední od snowboardistky Zuzany Maděrové. Čechoslováci potřebovali na dva zlaté zimní kovy od roku 1924 (Chamonix) do roku 1992 (Albertville) celých 68 let.

Zuzana Maděrová je zatím poslední z jedenácti českých zlatých medailistek a medailistů na zimních olympiádách v historii samostatného Česka









5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

10. února 2026  15:44

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42



