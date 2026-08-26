Rorýs je nenápadný černý pták o velikosti známější vlaštovky, který tráví téměř celý život ve vzduchu. V létě ho poznáte podle srpovitých křídel a pronikavého křiku, který se ozývá nad městy. Rorýsům ovšem letos pořádně zavařila extrémní horka. Záchranné stanice přijaly už více než 2 600 těchto rychlých městských ptáků, o 45 procent víc než za celý loňský rok.
|
Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.
„Jejich sezona přitom ještě úplně neskončila. Stanice běžně přijímají rorýse do konce září a výjimečně i v říjnu. Už nyní je však jasné, že rok 2026 je z hlediska počtu přijímaných rorýsů zcela mimořádný,“ říká pro deník Metro Petr Stýblo, mluvčí Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), jenž stanice provozuje.
Neupéct se k smrti
Většinu, zhruba osmdesát procent letošních opeřených pacientů tvoří nevzletná mláďata, která vedro vyhnalo z hnízd ukrytých pod rozpálenými střechami. Ochránci se obávají, že pokud se budou podobně horká léta opakovat, může mít klimatická změna na rorýsí populaci ještě vážnější dopad.
„Místa, která si rorýsi před staletími našli jako bezpečné útočiště, se pro ně v posledních letech začínají měnit v nebezpečnou past. Lze se domnívat, že se mláďata dostala mimo hnízdo proto, že teploty v hnízdních dutinách, často umístěných pod rozpálenými plechovými střechami domů, byly nesnesitelné a mláďata, tlačící se u vchodu ve snaze ochladit se, z dutiny vypadla anebo prostě vyskočila, protože neměla jiné řešení,“ vysvětluje Stýblo a dodává: „Rorýsů, kteří mají štěstí, že pád přežijí a rychle je najde někdo, kdo ví, že jim může pomoci záchranná stanice, bude samozřejmě jen zlomek. Většina zahyne.“
Nejen rorýsi, ale i vrabci a netopýři
Rorýsi původně hnízdící v dutinách stromů a skal začali úspěšně obývat budovy už před stovkami let. Leč dutiny, které jim ještě před desítkou let skýtaly bezpečná místa k hnízdění, se v souvislosti se změnou klimatu stávají pro tyto ptáky nebezpečnou pastí. A nejen pro tyto ptáky. Podobně se letos dle statistik ČSOP mnohem více nalézala třeba mláďata vrabců domácích, obou druhů rehků či netopýrů.
|
Jiřičky dělaly hluk, tak sundal jejich hnízda. Horlivý muž naštval ochránce ptáků
„Budou-li se v příštích letech opakovat extrémní červnová a červencová vedra, lze u nás očekávat pokles početnosti rorýse obecného z důvodu úbytku bezpečných hnízdních dutin,“ doplňuje Stýblo.
Vedro, ale i málo jídla
V tomto roce se v záchranných stanicích objevilo rovněž nebývale velké množství mladých rorýsů se špatně vyvinutým peřím. To ochránci zvířat dávají do souvislosti s nedostatkem potravy – létajícího hmyzu, a to v době krmení mláďat. Opět je zde pravděpodobná souvislost s klimatickou změnou.
|
Sáblíková už skončila, hala stále není. Připomeňme si největší politické sliby
„Péče v zajetí o tyto hmyzožravé ptáky je mimořádně náročná. V průměru jde o tisíc korun na jedno ptáče. Rorýsci vyžadují spoustu času ošetřovatelů, velmi speciální a drahé krmení a ti nejmenší i teplo inkubátoru. Některé stanice si troufnou i na speciální úkony, jako je nahrazování poškozených per v letkách pery transplantovanými,“ krčí rameny Stýblo.
S financováním stanic pomáhají dotace ministerstva životního prostředí, krajů a podpora obcí. Nejdůležitější část potřebných financí nicméně stále přichází od soukromých dárců. Více na daruj.zvirevnouzi.cz.
Firmy pomáhají