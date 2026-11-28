Již od 1. ledna 2026 platí nová hranice na mimopstruhových revírech spravovaných přímo Republikovou radou Českého rybářského svazu. Patří mezi ně údolní nádrže Orlík a Trnávka, veslařský kanál Račice a rybník Dolejší.
Novinky na Labi
Od ledna 2027 se přidají revíry Severočeského územního svazu na Labi, konkrétně úseky Labe 1 až 13 včetně revíru Labe 11–12 B a Žernoseky. Další severočeské revíry mohou následovat od roku 2028. Ve stejném roce zvýší horní míru kapra také Východočeský územní svaz, a to na všech svých mimopstruhových revírech ze současných 65 na 80 centimetrů.
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Obsádky se mění
Důvodem je především změna velikostního složení rybích obsádek. Kapři mezi 70 a 79 centimetry již podle rybářských hospodářů nejsou na některých vodách takovou vzácností jako dříve. Za skutečně trofejní úlovky dnes řada kaprařů považuje ryby vážící deset a více kilogramů.
Tam, kde platí pravidlo K80, musí být každý kapr měřící 80 centimetrů a více neprodleně vrácen do vody. Základní nejmenší lovná míra kapra stanovená vyhláškou zůstává 40 centimetrů.
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Rybáři by si však měli před každou výpravou ověřit podmínky konkrétního revíru. Na mnoha vodách totiž nadále platí původní horní míra, případně jiná místní omezení.