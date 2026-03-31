Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Veronika Reicheltová
  9:53
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových zvyků. K prodlouženému víkendu se také vztahuje nespočet různých pověr, které dodnes ovlivňují naše sváteční zvyklosti.
Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před radnicí a další čtyři břízky s mašličkami u kašny. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Zajímavostí Velikonoc je to, že na rozdíl od Vánoc a dalších svátku nemají pevné datum. Jejich termín se řídí přírodou a lunárními fázemi. Slavíme je totiž vždy první neděli po prvním jarním úplňku, což letos vychází na začátek dubna. V roce 2026 začne velikonoční volno na Velký pátek 3. dubna a vyvrcholí Velikonočním pondělím 6. dubna.

  • Tato proměnlivost v kalendáři odkazuje na hlubokou historii celého svátku.
  • Křesťanský příběh o vzkříšení se zde přirozeně potkává s tradicí židovského Pesachu i pohanskými rituály vítání jara.
  • Veškerá symbolika tak zůstává pevně ukotvena v nekonečném koloběhu krajiny a oslavě nového života, který se kolem nás probouzí.

Kdy jsou velikonoční prázdniny?

Děti a studenti si letos užijí pětidenní volno. O velikonočním týdnu se budou učit jen tři dny, od pondělí do středy, a po Velikonočním pondělí čtyři dny, od úterý do pátku.

  • Školní prázdniny začínají ve čtvrtek 2. dubna 2026 a končí v pondělí 6. dubna.
  • Do lavic se žáci vrátí v úterý 7. dubna.

Jak jsou o Velikonocích otevřené obchody?

Zákon regulující otvírací dobu obchodů se dotýká i Velikonoc. Přestože je Velký pátek státním svátkem, ve většině obchodů bude možné nakoupit si zcela běžně, stejně tak i během soboty a neděle. Přesto se může stát, že se některé obchody rozhodnou zavřít i v pátek.

Obchody na Velikonoce 2026
Pátek3. dubna 2026otevřeno
Sobota4. dubna 2026otevřeno
Neděle5. dubna 2026otevřeno
Pondělí6. dubna 2026zavřeno
  • Pozor je potřeba si dát na Velikonoční pondělí, které patří na seznam svátků, kdy musí mít obchody s prodejní plochou nad 200 m2 zavřeno.
  • Vyrazit na nákupy tak můžete jen do menších prodejen.
  • Výjimku mají obchody umístěné například na nádražích či letištích.

Co jsou Velikonoce a proč se slaví?

Pašijový týden, nazývaný také Svatý, je nejdůležitějším obdobím křesťanského liturgického roku, které začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční. Jeho název je odvozen od „pašijí“, tedy biblických vyprávění o utrpení, smrti a následném vzkříšení Ježíše Krista. Během těchto sedmi dnů se věřící skrze modlitby a specifické obřady připravují na největší křesťanské svátky, přičemž každý den má své unikátní lidové tradice a symboliku.

  • K velikonočním svátkům patří i Velikonoční pondělí.
  • Je spojeno s barevnými vejci, hodováním, šleháním pomlázkou a poléváním vodou.
Drátkované kraslice od krasličářky Lenky Durďákové (duben 2025)

Jak jdou velikonoční dny po sobě?

  1. Květná neděle: Připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy ho

  1. lidé vítali palmovými ratolestmi. V našich podmínkách je nahradily rozkvetlé kočičky nebo pruty jívy, které se v tento den v kostelech světí.
  2. Modré pondělí: Název vychází z látky, kterou se v tento den zdobily kostely, a v lidové tradici byl dnem klidu a začátku jarního úklidu.
  3. Šedivé úterý: Barva symbolizuje prach a pavučiny, které se v tento den musely vymést ze všech koutů stavení.
  4. Škaredá středa: Připomíná Jidášovu zradu a mračení. Lidé by se v tento den neměli mračit, aby jim to nezůstalo každou středu v roce.
  5. Zelený čtvrtek: Den očisty a zdraví, kdy se tradičně jedly zelené pokrmy jako špenát a bylinky, aby byl člověk po celý rok zdravý. Zvony „odlétají do Říma“. Po večerní mši na den utichají, aby byla uctěna památka ukřižování Ježíše Krista.
  6. Velký pátek: Den ukřižování Ježíše Krista. Jeho barvou je černá, je dnem hlubokého smutku a klidu.
  7. Bílá sobota: Barva čistoty a světla symbolizuje naději po dnech smutku. Je to den vrcholných příprav, kdy se v domácnostech uklízí, pečou se velikonoční beránci i mazance a pletou se pomlázky.
  8. Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční): Největší křesťanský svátek oslavující vzkříšení Ježíše Krista a vítězství nad smrtí. Den slavnostního hodování, po dlouhém půstu se konečně smí jíst maso.
  9. Velikonoční pondělí: Den lidových tradic. Chlapci obcházejí domy s pomlázkou z vrbového proutí, aby „pomladili“ dívky, za což dostávají malovaná vajíčka, sladkosti nebo něco ostřejšího. Tento den je čistě oslavou jara, plodnosti a radosti ze života.

Co se nesmí dělat na Velký pátek?

Podle lidových pověr je Velký pátek dnem, kdy mají magické síly největší moc. Pokud nechcete pokoušet osud, držte se těchto pravidel:

  • Neprat prádlo: Traduje se, že byste prádlo namáčeli do Kristovy krve.
  • Nehýbat se zemí: V pátek byste se měli vyhnout okopávání, rytí a dalších prací na zahradě.
  • Nepůjčovat věci: Půjčený předmět by mohl být očarován.
  • Půst a klid: Je to den ticha, nemělo by se tancovat ani bujaře slavit.

Velikonoční pátek je tedy nejlepší využít ke klidným aktivitám a odpočinku. Můžete vyrazit také na výlet do přírody, za kulturou anebo na zajímavá poutní místa.

Co se dává, aby nepokakal beránek?

Beránek symbolizuje v křesťanství čistotu, nevinnost a oběť Ježíše Krista, v lidové tradici pak představuje příchod nového života a jara. Zvyk péct velikonočního beránka se rozšířil zejména proto, že si chudší rodiny nemohly dovolit maso ze skutečného zvířete. V současnosti patří piškotový beránek k hlavním symbolům prostřeného velikonočního stolu.

  • K Velikonocům se pojí také pověra o novém oblečení.
  • Věřilo se, že každý musí mít na Velikonoční pondělí alespoň jeden nový kousek na sobě, „aby ho nepokakal beránek“.
  • Tento zvyk měl zajistit štěstí a ochranu, ale v přeneseném významu symbolizoval vnitřní i vnější očistu a důstojné přivítání probouzející se přírody.

