Velikonoce 2026: Kdy nakoupíte v obchodech, proč se dává nové oblečení a co nedělat na Velký pátek?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  11:16
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových zvyků. K prodlouženému víkendu se také vztahuje nespočet různých pověr, které dodnes ovlivňují naše sváteční zvyklosti.
Fotogalerie2

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před radnicí a další čtyři břízky s mašličkami u kašny. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

1

Jaro 2026 začne o fous dřív. Proč nepřijde 21. března a jak souvisí rovnodennost s časem?

Kdy jsou velikonoční prázdniny?

Děti a studenti si letos užijí pětidenní volno. O velikonočním týdnu se budou učit jen tři dny, od pondělí do středy, a po Velikonočním pondělí čtyři dny, od úterý do pátku. Školní prázdniny začínají ve čtvrtek 2. dubna 2026 a končí v pondělí 6. dubna. Do lavic se žáci vrátí v úterý 7. dubna.

Jak jsou o Velikonocích otevřené obchody?

Obchody na Velikonoce 2026

Pátek 3. dubna – otevřeno
Sobota 4. dubna – otevřeno
Neděle 5. dubna – otevřeno
Pondělí 6. dubna – zavřeno

Zákon regulující otvírací dobu obchodů se dotýká i Velikonoc. Přestože je Velký pátek státním svátkem, ve většině obchodů bude možné nakoupit si zcela běžně, stejně tak i během soboty a neděle. Přesto se může stát, že se některé obchody rozhodnou zavřít i v pátek.

Pozor je potřeba si dát na Velikonoční pondělí, které patří na seznam svátků, kdy musí mít obchody s prodejní plochou nad 200 m2 zavřeno. Vyrazit na nákupy tak můžete jen do menších prodejen. Výjimku mají obchody umístěné například na nádražích či letištích.

Co jsou Velikonoce a proč se slaví?

Pašijový týden, nazývaný také Svatý, je nejdůležitějším obdobím křesťanského liturgického roku, které začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční. Jeho název je odvozen od „pašijí“, tedy biblických vyprávění o utrpení, smrti a následném vzkříšení Ježíše Krista. Během těchto sedmi dnů se věřící skrze modlitby a specifické obřady připravují na největší křesťanské svátky, přičemž každý den má své unikátní lidové tradice a symboliku.

K velikonočním svátkům patří i Velikonoční pondělí. Je spojeno s barevnými vejci, hodováním, šleháním pomlázkou a poléváním vodou.

Drátkované kraslice od krasličářky Lenky Durďákové (duben 2025)

Jak jdou velikonoční dny po sobě?

  1. Květná neděle: Připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali palmovými ratolestmi. V našich podmínkách je nahradily rozkvetlé kočičky nebo pruty jívy, které se v tento den v kostelech světí.
  2. Modré pondělí: Název vychází z látky, kterou se v tento den zdobily kostely, a v lidové tradici byl dnem klidu a začátku jarního úklidu.
  3. Šedivé úterý: Barva symbolizuje prach a pavučiny, které se v tento den musely vymést ze všech koutů stavení.
  4. Škaredá středa: Připomíná Jidášovu zradu a mračení. Lidé by se v tento den neměli mračit, aby jim to nezůstalo každou středu v roce.
  5. Zelený čtvrtek: Den očisty a zdraví, kdy se tradičně jedly zelené pokrmy jako špenát a bylinky, aby byl člověk po celý rok zdravý. Zvony „odlétají do Říma“. Po večerní mši na den utichají, aby byla uctěna památka ukřižování Ježíše Krista.
  6. Velký pátek: Den ukřižování Ježíše Krista. Jeho barvou je černá, je dnem hlubokého smutku a klidu.
  7. Bílá sobota: Barva čistoty a světla symbolizuje naději po dnech smutku. Je to den vrcholných příprav, kdy se v domácnostech uklízí, pečou se velikonoční beránci i mazance a pletou se pomlázky.
  8. Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční): Největší křesťanský svátek oslavující vzkříšení Ježíše Krista a vítězství nad smrtí. Den slavnostního hodování, po dlouhém půstu se konečně smí jíst maso.
  9. Velikonoční pondělí: Den lidových tradic. Chlapci obcházejí domy s pomlázkou z vrbového proutí, aby „pomladili“ dívky, za což dostávají malovaná vajíčka, sladkosti nebo něco ostřejšího. Tento den je čistě oslavou jara, plodnosti a radosti ze života.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Co se nesmí dělat na Velký pátek?

Podle lidových pověr je Velký pátek dnem, kdy mají magické síly největší moc. Pokud nechcete pokoušet osud, držte se těchto pravidel:

  • Neprat prádlo: Traduje se, že byste prádlo namáčeli do Kristovy krve.
  • Nehýbat se zemí: V pátek byste se měli vyhnout okopávání, rytí a dalších prací na zahradě.
  • Nepůjčovat věci: Půjčený předmět by mohl být očarován.
  • Půst a klid: Je to den ticha, nemělo by se tancovat ani bujaře slavit.

Velikonoční pátek je tedy nejlepší využít ke klidným aktivitám a odpočinku. Můžete vyrazit také na výlet do přírody, za kulturou anebo na zajímavá poutní místa.

Co se dává, aby nepokakal beránek?

Beránek symbolizuje v křesťanství čistotu, nevinnost a oběť Ježíše Krista, v lidové tradici pak představuje příchod nového života a jara. Zvyk péct velikonočního beránka se rozšířil zejména proto, že si chudší rodiny nemohly dovolit maso ze skutečného zvířete. V současnosti patří piškotový beránek k hlavním symbolům prostřeného velikonočního stolu.

K Velikonocům se pojí také pověra o novém oblečení. Věřilo se, že každý musí mít na Velikonoční pondělí alespoň jeden nový kousek na sobě, „aby ho nepokakal beránek“. Tento zvyk měl zajistit štěstí a ochranu, ale v přeneseném významu symbolizoval vnitřní i vnější očistu a důstojné přivítání probouzející se přírody.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...

Nová ambulance ve Zlíně se stará o pacienty s traumaty po kritickém stavu

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (na snímku) otevřelo...

Baťova nemocnice otevřela novou post-ICU ambulanci. Lékaři v ní budou dlouhodobě sledovat pacienty, kteří prodělali zástavu oběhu, těžké poranění hlavy vyžadující operační řešení, rozsáhlá...

9. března 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Návrh na plošný zákaz mobilů ve školách není dost promyšlený, míní Schorm

ilustrační snímek

Zástupce veřejného ochránce práv a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm kritizuje návrh skupiny poslanců na plošný zákaz používání mobilních telefonů ve...

9. března 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Nacpal do plastové bedny tři kočky a odložil ji u domu, tyrana hledají strážníci

U domu v Šumperku někdo nechal plastový box, uvnitř kterého byly zavřené tři...

Neobvyklý případ řeší nyní strážníci v Šumperku. Místní obyvatel jim v neděli na služebnu přinesl velkou plastovou bednu. Ležela u jednoho z tamních domů a uvnitř se tísnily tři kočky. Strážníci teď...

9. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:37

Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u kostela ve Starých...

Asi každý pamětník MHD si ještě vzpomene na legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická vozidla brázdila ulice českých měst hojně ještě v 90. letech. Teď zkouší českobudějovický dopravní...

9. března 2026  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli výpovědím kantorů hrozí škole v Humpolci kolaps, rodiče tlačí na radnici

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Dramatický vývoj na Základní škole Hradská v Humpolci dostal v závěru týdne před aktuálními jarními prázdninami nový rozměr. Zatímco rodiče žáků ve čtvrtek „vystřelili“ směrem k radnici ostrý...

9. března 2026  11:32,  aktualizováno  12:15

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

9. března 2026  12:02

Na slavnost blahořečení Buly a Drboly už se registrovalo více než 4000 lidí

ilustrační snímek

Brněnské biskupství v sobotu spustilo registraci návštěvníků slavnosti, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Zatím se přihlásilo více než...

9. března 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Celníci zintenzivnili kontroly, ve Zlínském kraji odhalili další černou pálenici

ilustrační snímek

Celníci zintenzivnili kontroly zaměřené na protizákonnou výrobu alkoholu. Ve Zlínském kraji letos odhalili čtvrtou nelegální pálenici, tentokrát v Holešově na...

9. března 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Žirovnice zajistila nového stomatologa, ordinovat bude na městském úřadu

ilustrační snímek

Žirovnice na Pelhřimovsku uzavřela smlouvu s provozovatelem zubní ordinace. Žádný stomatolog nyní ve městě není. Nová ordinace by měla otevřít ve druhé...

9. března 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě...

9. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Šumperk spustí od dubna novou službu veřejné dopravy s názvem ŠumBus

ilustrační snímek

Město Šumperk spustí od dubna službu ŠumBus. Půjde o přepravu na vyžádání, která doplní současný systém městské hromadné dopravy a fungující senior taxi....

9. března 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Přibyslav staví spojnici za 18 milionů. Uleví centru a nabídne parcely pro domy

Starosta Martin Kamarád na mapě ukazuje novou silniční spojku Pecháčkovy a...

Město Přibyslav finalizuje přípravy před spuštěním jedné z největších investic letošního roku. Ve čtyřtisícovém městě na Havlíčkobrodsku se v dubnu pustí do stavby nové ulice. Ta nejen že propojí dvě...

9. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.