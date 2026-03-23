Velikonoce 2026: Otevírací doba obchodů, prázdniny, tipy na výlety a trhy nejen v Praze

Veronika Reicheltová
  10:39
Oslavy jara přinášejí vítané volno, se kterým přichází také omezení v podobě zavřených obchodů. Již v období před Velikonocemi začínají také různé trhy a další tradičně laděné akce pro malé i velké návštěvníky. Připravili jsme přehledný velikonoční rozcestník, který pomůže zorientovat se ve svátečních dnech i aktivitách.
Symboly jarních svátků bývají beránek a kraslice. | foto: MAFRAMAFRA

Obsah

Jak si ukrátit čekání na velikonoční svátky? V Praze a dalších městech v Česku se chystá celá řada akcí a trhů, zajímavý program připravují také hrady nebo skanzeny.

Kdy jsou Velikonoční prázdniny

Velikonoce v letošním roce připadají na první dubnový víkend. Volno začíná na Velký pátek 3. dubna a vyvrcholí Velikonočním pondělím 6. dubna. Školní prázdniny začínají už o den dříve ve čtvrtek 2. dubna 2026. Do lavic se žáci vrátí v úterý 7. dubna.

Velikonoce 2026: Kdy nakoupíte v obchodech, proč se dává nové oblečení a co nedělat na Velký pátek?

Otevírací doba obchodů na Velikonoce

Kdy jsou na Velikonoce zavřené obchody? Podle zákona musejí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřít na Velikonoční pondělí. Naopak na Velký pátek, v sobotu i v neděli mohou mít obchody otevřeno.

Koledování skončilo odpoledne. Muži se tak vrátili domů s velikonočními vejci a...

Velikonoční trhy v Praze

V hlavním městě se už v období před začátkem velikonočních svátků tradičně koná celá řada akcí a trhů. Ty největší jsou na Staroměstském náměstí. Nejdéle trvající trhy jsou na náměstí Republiky, nejkratší akcí bude dvoudenní velikonoční jarmark ve Škodově paláci.

V Praze už začaly velikonoční trhy. Návštěvníky letos čekají tvořivé dílny i dražší klobásy

Velikonoce v Praze s dětmi

Metropole myslí také na ty nejmenší, kteří se díky chystaným akcím mohou přiučit historii Velikonoc, vyrobit si velikonoční ozdoby nebo vyrazit za zvířaty. Vybrali jsme šest tipů, které období před svátky jara i po nich zpříjemní nejen dětem.

Co dělat s dětmi o Velikonocích v Praze? Máme pro vás 6 tipů, jak zabavit malé i velké

Tipy na velikonoční výlety

Velikonoční akce se konají nejen v Praze, ale také po celé republice. V hornickém skanzenu Březové Hory v Příbrami se lze vrátit v čase, v Sedlčanech proběhnou dny řemesel, na hradě Okoř se bude konat rytířské klání. Další akce se chystají také v Liberci nebo Jablonci nad Nisou.

Kam vyrazit na Velikonoce? Vyzkoušejte foukání skla, kreslení vajec nebo hledejte zajíčka

Luxusní čokoládové Velikonoce

Kuriozita, nebo umění? Velikonoce inspirovaly také luxusní značky, které představily své vlastní ztvárnění čokoládových pochutin. Jedlá kabelka Louis Vuitton stojí šest tisíc korun, Dior sází na ikonický emblém a Bulgari se inspirovalo starověkým Římem.

Čokoládová kabelka a ptáčci z velikonoční kolekce 2026

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Sběr textilu ve městě selhal. Radní mění firmu kvůli nepořádku a rezignaci nad vývozem

Takto vypadal sběr nepotřebného textilu například v ulici U Marka nedaleko...

Vedení pardubické radnice nebylo spokojené s tím, jak vypadal sběr starého textilu ve městě. Rozvázal proto smlouvu s firmou TextilEco a kontejnery do ulic dodá společnost Dimatex CS. Stejný problém...

24. března 2026  10:52

V nemocnici v Ústí je opravený střešní heliport, noční provoz posuzuje úřad

ilustrační snímek

V ústecké Masarykově nemocnici je v provozu opravený střešní heliport, zatím ale vrtulníky mohou přistávat jen ve dne. Zkoušky provozu v nočním režimu posádka...

24. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Bydlení, služby i kreativita. Ostravský Jih hledá investory pro rozvoj čtyř lokalit

Budova radnice v Ostravě-Jihu

Zastupitelé Ostravy schválili na posledním zasedání záměr obvodu Jih prodat případným zájemcům a investorům některé strategické pozemky pro výstavbu bytů, rozvoj služeb nebo zkvalitnění veřejného...

24. března 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:42

ÚS odmítl stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti prodloužení vazby

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského proti rozhodnutím o prodloužení vazby z přelomu loňského a letošního roku. Potvrdil, že obava z jeho...

24. března 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Společnost Getac představuje CommandCore: řešení pro dálkové ovládání dronů určené pro vysoce odborné pracovníky působící v náročných podmínkách

24. března 2026  10:23

Autobus odhodil ženu několik metrů. Dopravní podnik zveřejnil děsivý sestřih

Záběry ukazují situace, kdy lidé nečekaně vběhli do cesty vozu MHD

Spěchající chodce a cestující, kteří se nerozhlíží, než vstoupí do silnice či kolejiště, zachycují stále častěji kamery ve vozech brněnské MHD. Děsivě vypadající srážky teď dopravní podnik zveřejnil...

24. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahajuje rekonstrukci Nové scény

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Národní divadlo (ND) v Praze v úterý zahajuje generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a...

24. března 2026  9:02,  aktualizováno  10:18

Tesco přináší online nákupy do Chrudimi a posiluje pokrytí na 80 % domácností

24. března 2026  10:01

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

