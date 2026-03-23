Jak si ukrátit čekání na velikonoční svátky? V Praze a dalších městech v Česku se chystá celá řada akcí a trhů, zajímavý program připravují také hrady nebo skanzeny.
Kdy jsou Velikonoční prázdniny
Velikonoce v letošním roce připadají na první dubnový víkend. Volno začíná na Velký pátek 3. dubna a vyvrcholí Velikonočním pondělím 6. dubna. Školní prázdniny začínají už o den dříve ve čtvrtek 2. dubna 2026. Do lavic se žáci vrátí v úterý 7. dubna.
Velikonoce 2026: Kdy nakoupíte v obchodech, proč se dává nové oblečení a co nedělat na Velký pátek?
Otevírací doba obchodů na Velikonoce
Kdy jsou na Velikonoce zavřené obchody? Podle zákona musejí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřít na Velikonoční pondělí. Naopak na Velký pátek, v sobotu i v neděli mohou mít obchody otevřeno.
Velikonoční trhy v Praze
V hlavním městě se už v období před začátkem velikonočních svátků tradičně koná celá řada akcí a trhů. Ty největší jsou na Staroměstském náměstí. Nejdéle trvající trhy jsou na náměstí Republiky, nejkratší akcí bude dvoudenní velikonoční jarmark ve Škodově paláci.
V Praze už začaly velikonoční trhy. Návštěvníky letos čekají tvořivé dílny i dražší klobásy
Velikonoce v Praze s dětmi
Metropole myslí také na ty nejmenší, kteří se díky chystaným akcím mohou přiučit historii Velikonoc, vyrobit si velikonoční ozdoby nebo vyrazit za zvířaty. Vybrali jsme šest tipů, které období před svátky jara i po nich zpříjemní nejen dětem.
Co dělat s dětmi o Velikonocích v Praze? Máme pro vás 6 tipů, jak zabavit malé i velké
Tipy na velikonoční výlety
Velikonoční akce se konají nejen v Praze, ale také po celé republice. V hornickém skanzenu Březové Hory v Příbrami se lze vrátit v čase, v Sedlčanech proběhnou dny řemesel, na hradě Okoř se bude konat rytířské klání. Další akce se chystají také v Liberci nebo Jablonci nad Nisou.
Kam vyrazit na Velikonoce? Vyzkoušejte foukání skla, kreslení vajec nebo hledejte zajíčka
Luxusní čokoládové Velikonoce
Kuriozita, nebo umění? Velikonoce inspirovaly také luxusní značky, které představily své vlastní ztvárnění čokoládových pochutin. Jedlá kabelka Louis Vuitton stojí šest tisíc korun, Dior sází na ikonický emblém a Bulgari se inspirovalo starověkým Římem.