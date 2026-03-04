Velikonoce 2026: Kdy budou mít obchody zavřeno a proč se na Velký pátek nesmí prát prádlo?

Veronika Reicheltová
  15:21aktualizováno  15:24
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale pro mnohé také oslavou příchodu jara a probouzející se přírody. Zatímco věřící si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, lidové tradice se točí kolem pomlázky, barevných vajíček a také různých pověr, které dodnes ovlivňují naše sváteční zvyklosti.
Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před radnicí a další čtyři břízky s mašličkami u kašny. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Na rozdíl od Vánoc a dalších svátků nemají Velikonoce pevné datum. Jejich termín se řídí přírodou a fází měsíce. Připadají totiž vždy na první neděli po prvním jarním úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna. Velikonoce v roce 2026 začnou Velkým pátkem 3. dubna a skončí Velikonočním pondělím 6. dubna 2026.

Tento pohyblivý charakter odráží kořeny svátku. Křesťanská oslava vzkříšení se zde prolíná s židovským Pesachem a pohanským vítáním jara. Celá symbolika je tak pevně spjata s probouzejícím se životem a přirozeným cyklem krajiny.

Kdy jsou velikonoční prázdniny?

Děti a studenti si letos užijí pětidenní volno. O velikonočním týdnu se budou učit jen tři dny, od pondělí do středy, a po Velikonočním pondělí čtyři dny, od úterý do pátku. Školní prázdniny začínají ve čtvrtek 2. dubna 2026 a končí v pondělí 6. dubna. Do lavic se žáci vrátí v úterý 7. dubna.

Jak jsou o Velikonocích otevřené obchody?

Obchody na Velikonoce 2026

Pátek 3. dubna – otevřeno
Sobota 4. dubna – otevřeno
Neděle 5. dubna – otevřeno
Pondělí 6. dubna – zavřeno

Zákon regulující otvírací dobu obchodů se dotýká i Velikonoc. Přestože je Velký pátek státním svátkem, ve většině obchodů bude možné nakoupit si zcela běžně, stejně tak i během soboty a neděle. Přesto se může stát, že se některé obchody rozhodnou zavřít i v pátek.

Pozor je potřeba si dát na Velikonoční pondělí, které patří na seznam svátků, kdy musí mít obchody s prodejní plochou nad 200 m2 zavřeno. Vyrazit na nákupy tak můžete jen do menších prodejen. Výjimku mají obchody umístěné například na nádražích či letištích.

Co jsou Velikonoce a proč se slaví?

Pašijový týden, nazývaný také Svatý, je nejdůležitějším obdobím křesťanského liturgického roku, které začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční. Jeho název je odvozen od „pašijí“, tedy biblických vyprávění o utrpení, smrti a následném vzkříšení Ježíše Krista. Během těchto sedmi dnů se věřící skrze modlitby a specifické obřady připravují na největší křesťanské svátky, přičemž každý den má své unikátní lidové tradice a symboliku.

K velikonočním svátkům patří i Velikonoční pondělí. Je spojeno s barevnými vejci, hodováním, šleháním pomlázkou a poléváním vodou.

Drátkované kraslice od krasličářky Lenky Durďákové (duben 2025)

Jak jdou velikonoční dny po sobě?

  1. Květná neděle: Připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali palmovými ratolestmi. V našich podmínkách je nahradily rozkvetlé kočičky nebo pruty jívy, které se v tento den v kostelech světí.
  2. Modré pondělí: Název vychází z látky, kterou se v tento den zdobily kostely, a v lidové tradici byl dnem klidu a začátku jarního úklidu.
  3. Šedivé úterý: Barva symbolizuje prach a pavučiny, které se v tento den musely vymést ze všech koutů stavení.
  4. Škaredá středa: Připomíná Jidášovu zradu a mračení. Lidé by se v tento den neměli mračit, aby jim to nezůstalo každou středu v roce.
  5. Zelený čtvrtek: Den očisty a zdraví, kdy se tradičně jedly zelené pokrmy jako špenát a bylinky, aby byl člověk po celý rok zdravý. Zvony „odlétají do Říma“. Po večerní mši na den utichají, aby byla uctěna památka ukřižování Ježíše Krista.
  6. Velký pátek: Den ukřižování Ježíše Krista. Jeho barvou je černá, je dnem hlubokého smutku a klidu.
  7. Bílá sobota: Barva čistoty a světla symbolizuje naději po dnech smutku. Je to den vrcholných příprav, kdy se v domácnostech uklízí, pečou se velikonoční beránci i mazance a pletou se pomlázky.
  8. Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční): Největší křesťanský svátek oslavující vzkříšení Ježíše Krista a vítězství nad smrtí. Den slavnostního hodování, po dlouhém půstu se konečně smí jíst maso.
  9. Velikonoční pondělí: Den lidových tradic. Chlapci obcházejí domy s pomlázkou z vrbového proutí, aby „pomladili“ dívky, za což dostávají malovaná vajíčka, sladkosti nebo něco ostřejšího. Tento den je čistě oslavou jara, plodnosti a radosti ze života.

Co se nesmí dělat na Velký pátek?

Podle lidových pověr je Velký pátek dnem, kdy mají magické síly největší moc. Pokud nechcete pokoušet osud, držte se těchto pravidel:

  • Neprat prádlo: Traduje se, že byste prádlo namáčeli do Kristovy krve.
  • Nehýbat se zemí: V pátek byste se měli vyhnout okopávání, rytí a dalších prací na zahradě.
  • Nepůjčovat věci: Půjčený předmět by mohl být očarován.
  • Půst a klid: Je to den ticha, nemělo by se tancovat ani bujaře slavit.

Velikonoční pátek je tedy nejlepší využít ke klidným aktivitám a odpočinku. Můžete vyrazit také na výlet do přírody, za kulturou anebo na zajímavá poutní místa.

