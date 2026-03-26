Cena vajec před Velikonocemi 2026 stoupá. Pokud se vám je podaří koupit za bůra, jste borci

Pavel Hrabica
  15:15
Bez vajíček nepřežiju den. Takové pocity mají lidé, kterým slepičí produkt pomáhá rozjet denní rytmus stejně jako jinému káva. Zatímco před pěti šesti lety si mohli tohle potěšení dopřát za dvě až tři koruny, teď jsou jejich tři ranní umíchaná vejce násobně dražší...
Poklad za zadním sklem auta. Plato domácích vajec

Symbol Velikonoc
Klecové chovy dávaly levná vejce. Rychle mizejí
Mobilní kurník. Slepice se přesouvají podle toho, kde je lepší pastva.
7 fotografií

Zákaz prodeje klecových vajíček posunul cenovou hladinu této potraviny do zcela jiných sfér. To, co bylo ještě loni nebo předloni v běžném supermarketu „nehorázně“ drahé, se teď považuje za přijatelnou cenu.

Oči září štěstím. Vejce za bůra

Žena s platem vychází s blaženým úsměvem z prodejny. Řetězec, jehož prodejnu má za rohem, připravil lákavou předvelikonoční nabídku. Třicetikusové balení vyjde za necelých sto padesát korun, v přepočtu na jedno vajíčko na pětikorunu. „Tři vejce k snídani, už to holt není jako kdysi za šest korun,“ konstatuje spokojená zákaznice.

Při pohledu do nabídkových letáků největších řetězců je vidět, že obchodníci sladili ceníky do jednoho šiku. Albert, Penny, Lidl a další, tam všude pořídíte jeden kus za ceny mezi 4,99 Kč a 5 korun. Na haléřích už nesejde.

Ve stejných obchodech ale narazíte pochopitelně na nejrůznější bio a volné odchovy. Tady jsou už ceny podstatně vyšší, jedno vajíčko vyjde třeba na osm až deset korun. Podobné ceny nabízejí za vajíčka i nejrůznější donáškové služby, kde jsou velká vejce kolem osmi až deseti korun.

Mít vlastní slepice a vajíčka je terno. Ceny v obchodech neřešíte.

Vejce z trávy za 15 korun

Samotní farmáři prodávají i na svých e-shopech plato se třiceti kusy za 270 korun, desetikusové balení u nich vyjde na 90 korun. Takové nabídky se ale řadí k těm opravdu levným. Nabídka vajíček, která se rodí „na trávě“, se pohybuje mezi 12 až 15 korunami.

Letošní růst cen vajíček ovlivnil i nedávný výskyt ptačí chřipky, kdy řada chovatelů musela likvidovat desetitisíce nosnic.

Ušetříte na vepřovém i cibuli

Mít volný dvorek a na něm vlastní slepice, to je v současnosti terno, podobně jako vlastní studna s pitnou vodou, případně ložisko ropy a zemního plynu. Jistě, chovat slepice není zadarmo a bez práce, ale při dostatečné produkci můžete zásobovat vlastní domácnost i příbuzenstvo.

Pokud si chcete ceny vajíček psychologicky „usnadnit“, zkuste si jejich láci kompenzovat například kilogramem cibule za 7,90 koruny, vepřovou plecí bez kosti za 49,90 koruny nebo bramborami za 4,90 koruny. Nejsou to sice symboly Velikonoc, ale nezruinujete své konto.

Jak se říká v žertu na adresu jednoho mediálně proslaveného kuchaře, když nemáte smetanu, dejte do toho hořčici.

Mimochodem, velkou bramborovou krizi nyní zažívají v Belgii. Ceny tam kvůli přebytku asi 900 tisíc tun spadly na čtyři sta korun za tunu (loni stála belgická tuna 7500 korun). Nadbytek belgické produkce mají na svědomí i vysoká cla, která zavedl na evropskou produkci Donald Trump.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Český rozhlas a symfonické orchestry společně podpoří regionální kulturu

ilustrační snímek

Větší podporu regionální kultury, zvýšení povědomí o profesionálních hudebních tělesech a rozvoj mladých talentů má přinést spolupráce Českého rozhlasu a...

26. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Policie u O2 areny zadržela muže s falešnými lístky na MS v krasobruslení

Policie zadržela u arény muže s falešnými vstupenkami na MS

Policisté z týmu TIKET, který se specializuje na podvody se vstupenkami na velké sportovní akce, ve čtvrtek zadrželi poblíž O2 areny v Praze osmatřicetiletého muže podezřelého z podvodu. Podle...

26. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Na stamiliony zapomeňte. Vláda nepošle peníze na proměnu ghetta ve Šluknově

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Plán radnice ve Šluknově na Děčínsku na odkup bytů na místním problematickém sídlišti, který měl napomoci zlepšení neutěšené situace, se odsouvá na neurčito. Státní rozpočet, který schválila současná...

26. března 2026  16:02

Nadváhou trpí více dětí a mladší než v minulosti, chybí pohyb, říká terapeutka

ilustrační snímek

Nadváhou trpí mladší děti než v minulosti a je jich stále více. A tím, jak jich je tolik, stává se obezita normou a mnozí rodiče nechtějí slyšet, že jejich...

26. března 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

Studenti z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům

ilustrační snímek

Studenti uměleckých škol z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště a Škola umeleckého...

26. března 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Štefánikova a Benešova ulice v Brně se promění,město plánuje jejich rekonstrukci

ilustrační snímek

Brno plánuje rekonstrukci Štefánikovy a Benešovy ulice. Radní vybrali firmu, která za více než 34 milionů korun připraví projektovou dokumentaci na...

26. března 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Výstaviště PVA Expo Praha zkompletovalo portfolio služeb

26. března 2026

Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce

Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z...

Karvinský primátor Jan Wolf (nestr.) prolomil po dvou dnech své mlčení ohledně fotbalové korupční kauzy, v níž je obviněn, a prostřednictvím mluvčí magistrátu poslal médiím prohlášení. V něm uvedl,...

26. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:58

Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na...

Jedinečná událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. Tak biskupství popisuje čtvrteční vyzvednutí ostatků popraveného kněze Václava Drboly ze...

26. března 2026  14:02,  aktualizováno  15:54

Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

V pražském divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026)

Pražští hasiči ve čtvrtek zasahovali v divadle Komedie v Jungmannově ulici, hořela tam opona. Požár byl ještě před jejich příjezdem uhašen, z divadla a okolních budov bylo kvůli němu evakuováno 465...

26. března 2026  13:22,  aktualizováno  15:50

V kauze IT zakázek opět padly zprošťující rozsudky. Nejde o trestné činy, řekl soud

Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek v kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy znovu vynesl zprošťující rozsudek. V případu bylo původně obžalováno 24 lidí a firmy...

26. března 2026  12:42,  aktualizováno  15:49

