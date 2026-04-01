Velikonoční beránek. Proč se peče, co symbolizuje a jak ho připravit klasicky i ve fit verzi?

Tereza Šimurdová
  5:00
Pro většinu Čechů je během Velikonoc klíčová především pohoda domova, slavnostní výzdoba a čas strávený s blízkými. Nechybí ani tradiční pečení. Podle průzkumu společnosti Provident si 60 procent Čechů barví vajíčka a připravuje mazanec nebo beránka. Velikonoční pečení tak zůstává důležitou součástí svátků.
Symboly jarních svátků bývají beránek a kraslice.

Pečení sladkého beránka patří mezi typické české velikonoční zvyky. Nejde ale jen o chutný moučník, jeho význam je hluboce symbolický. Beránek je tradičně vnímán jako znak nevinnosti, čistoty a záchrany. V křesťanství představuje Ježíše Krista jako Beránka božího, který byl obětován za lidstvo. Tento symbol má však ještě starší kořeny. V minulosti bylo běžné, že se o Velikonocích jedlo skutečné jehněčí maso. Pro mnoho lidí však bylo finančně nedostupné, a tak se postupně začala připravovat jeho sladká podoba z těsta. Z původního pokrmu se tak vyvinula tradice, která přetrvala dodnes.

Jak to mají jinde ve světě?

  • Velikonoční pečení má své místo i v zahraničí, i když se jednotlivé tradice liší.
  • „K českému velikonočnímu pečivu patří především třený či šlehaný beránek a z kynutého těsta mazanec nebo jidáše. V zahraničí jsou oblíbené britské hot cross buns, sladké bochánky s rozinkami a kořením. V Polsku se peče tradiční babka, v Itálii colomba pasquale, kynutý koláč s kandovaným ovocem a mandlemi,“ vysvětluje Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Italská tradiční colomba pasquale

Jak se zrodila tradice pečení?

Pečení beránka jako moučníku se rozšířilo ve středověké Evropě. V českých zemích se postupně ustálil jako dezert z třeného nebo piškotového těsta, často připravovaný ve speciálních formách.

Nahradil původní obětní význam a začal symbolizovat především hojnost, život a příchod jara. Každá rodina má přitom své vlastní recepty a postupy, které se dědí z generace na generaci. Právě tato pestrost dodává velikonočnímu pečení jedinečné kouzlo, v každém receptu se totiž skrývá kus rodinné historie. Vedle beránka patří mezi tradiční pokrmy také mazanec – sladké kynuté pečivo s rozinkami a mandlemi. Jeho vůně dokáže okamžitě navodit sváteční atmosféru a symbolizuje hojnost i nový začátek.

Jak na beránka?

Můžete zazářit i trochu jinak

  • Velikonoční beránek nemusí být jen sladký. Zajímavou alternativou je slaná verze, která vychází z tradiční velikonoční nádivky, někdy nazývané také hlavička.
  • Základem jsou na kostičky nakrájené rohlíky nebo veka, uzené maso, vejce a čerstvé bylinky, nejčastěji kopřivy nebo petržel. Chuť doplňuje pórek a směs se obvykle zjemňuje smetanou nebo sýrem. Těsto se pak naplní do formy ve tvaru beránka a peče se dozlatova přibližně 45 až 60 minut. Výsledkem je syté a voňavé jídlo, které skvěle doplní velikonoční stůl.
  • Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, beránek se tradičně zdobí mašlí. Ta symbolizuje radost, nový život a slavnostní charakter Velikonoc.

Velikonoční beránek se tradičně peče na Bílou sobotu, aby byl připravený na nedělní Boží hod velikonoční. Jak už bylo zmíněno, každý si ho připravuje podle vlastních chutí a zvyklostí. Mezi nejoblíbenější varianty patří beránek ze šlehačkového těsta.

Známé klasické třené těsto je sice výborné, ale má jednu nevýhodu, tedy že se snadno vysuší. Stačí ho nechat v troubě o pár minut déle a výsledkem může být suchý a méně chutný moučník. Přidáním smetany ke šlehání se však tento problém přirozeně eliminuje.

Díky vyššímu obsahu tuku zůstává těsto vláčné, jemné a příjemně nadýchané. Navíc je šlehačkové těsto velmi vhodné i pro začátečníky. Snadno se připravuje, dobře se s ním pracuje a dokáže odpustit i drobné nepřesnosti během pečení.

Velkou oblibu si získává také tvarohový beránek. I my jsme ho vyzkoušeli – navíc ve variantě bez přidaného cukru, takže je o něco lehčí a vhodný i pro ty, kteří si chtějí velikonoční dobroty dopřát bez zbytečných výčitek. Velikonoční pečení ale není jen o samotném jídle. Důležitější je samozřejmě čas strávený s rodinou, radost z přípravy a společné chvíle. Proto v současnosti čím dál více lidí využívá nabídky pekáren a cukráren, které kombinují tradiční recepty s moderními přístupy.

Vyzkoušeli jsme fit verzi

  • Velikonoční stůl bez beránka? To je jako jaro bez slunce nebo Vánoce bez cukroví. Jakmile si ale dopřejeme pár kousků klasického beránka plného cukru a másla, snadno se u spousty z nás dostaví výčitky.
  • Naštěstí existuje i lehčí varianta, která jde na to trochu jinak. Zkusili jsme připravit beránka z nutričně hodnotnějších surovin, zdravěji a navíc i s nižším obsahem sacharidů.
  • Na beránka budete kromě speciální formy potřebovat 200 gramů špaldové mouky, 30 gramů oblíbeného proteinu, my jsme použili vanilkový, 40 gramů kokosu, šest vajec, půl kila tvarohu, citronovou kůru a přepuštěné máslo (ghí) na vymazání formy.
  • Postup je opravdu jednoduchý. Nejprve promíchejte všechny suché ingredience, tedy mouku, kokos a protein. Poté přidejte vejce, tvaroh a citronovou kůru a vypracujte hladké těsto.
  • Formu na beránka vymažte ghí a vysypte polohrubou moukou nebo kokosem, aby se těsto nepřichytilo. Směs nalijte dovnitř, formu uzavřete a vložte do trouby předehřáté na 150 stupňů. Pečte přibližně 40 minut, dokud není beránek hotový.
  • Jak ale poznat, že je beránek správně upečený? Pomoci může několik jednoduchých triků. Jedním z nejspolehlivějších je test se špejlí. Zapíchněte ji do nejvyšší části, obvykle do hřbetu. Pokud ji vytáhnete čistou a suchou, máte hotovo. V případě, že na ní zůstanou vlhké kousky těsta, je potřeba nechat beránka ještě chvíli dopéct.
  • Důležitým ukazatelem je také vzhled a struktura povrchu. Správně upečený beránek má zlatavou až světle hnědou barvu a při lehkém stisknutí prstem je pružný. Pokud na povrchu zůstane otisk, znamená to, že těsto ještě není dostatečně propečené.

Velikonoční beránek z tvarohu

