Pečení sladkého beránka patří mezi typické české velikonoční zvyky. Nejde ale jen o chutný moučník, jeho význam je hluboce symbolický. Beránek je tradičně vnímán jako znak nevinnosti, čistoty a záchrany. V křesťanství představuje Ježíše Krista jako Beránka božího, který byl obětován za lidstvo. Tento symbol má však ještě starší kořeny. V minulosti bylo běžné, že se o Velikonocích jedlo skutečné jehněčí maso. Pro mnoho lidí však bylo finančně nedostupné, a tak se postupně začala připravovat jeho sladká podoba z těsta. Z původního pokrmu se tak vyvinula tradice, která přetrvala dodnes.
Jak to mají jinde ve světě?
Jak se zrodila tradice pečení?
Pečení beránka jako moučníku se rozšířilo ve středověké Evropě. V českých zemích se postupně ustálil jako dezert z třeného nebo piškotového těsta, často připravovaný ve speciálních formách.
Nahradil původní obětní význam a začal symbolizovat především hojnost, život a příchod jara. Každá rodina má přitom své vlastní recepty a postupy, které se dědí z generace na generaci. Právě tato pestrost dodává velikonočnímu pečení jedinečné kouzlo, v každém receptu se totiž skrývá kus rodinné historie. Vedle beránka patří mezi tradiční pokrmy také mazanec – sladké kynuté pečivo s rozinkami a mandlemi. Jeho vůně dokáže okamžitě navodit sváteční atmosféru a symbolizuje hojnost i nový začátek.
Jak na beránka?
Můžete zazářit i trochu jinak
Velikonoční beránek se tradičně peče na Bílou sobotu, aby byl připravený na nedělní Boží hod velikonoční. Jak už bylo zmíněno, každý si ho připravuje podle vlastních chutí a zvyklostí. Mezi nejoblíbenější varianty patří beránek ze šlehačkového těsta.
Známé klasické třené těsto je sice výborné, ale má jednu nevýhodu, tedy že se snadno vysuší. Stačí ho nechat v troubě o pár minut déle a výsledkem může být suchý a méně chutný moučník. Přidáním smetany ke šlehání se však tento problém přirozeně eliminuje.
Díky vyššímu obsahu tuku zůstává těsto vláčné, jemné a příjemně nadýchané. Navíc je šlehačkové těsto velmi vhodné i pro začátečníky. Snadno se připravuje, dobře se s ním pracuje a dokáže odpustit i drobné nepřesnosti během pečení.
Velkou oblibu si získává také tvarohový beránek. I my jsme ho vyzkoušeli – navíc ve variantě bez přidaného cukru, takže je o něco lehčí a vhodný i pro ty, kteří si chtějí velikonoční dobroty dopřát bez zbytečných výčitek. Velikonoční pečení ale není jen o samotném jídle. Důležitější je samozřejmě čas strávený s rodinou, radost z přípravy a společné chvíle. Proto v současnosti čím dál více lidí využívá nabídky pekáren a cukráren, které kombinují tradiční recepty s moderními přístupy.
Vyzkoušeli jsme fit verzi