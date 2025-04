Triky, jak vyzrát na jarní drahotu Optimálním řešením, jak se nenechat zatlačit do kouta cenami, které nastaví výrobci a prodejci, je jejich zboží nekupovat. Co by to ale bylo za oslavy, kdybychom sušili hubu...

Pokud ovšem zcela netrváte na konzumaci kupovaných vánoček, týden po svátcích je velké obchody leckdy nabízejí až za třetinovou cenu.

I na Velikonoce je možné konzumovat jídla, kde hlavní roli nehrají vajíčka. Také lze do receptů, kde je vejce nutné jako pojidlo, dát méně kusů a takové těsto nastavit vlažnou vodou nebo olejem.

Lžíci mletých lněných semínek se třemi lžícemi vody lze využít například při pečení chleba, sušenek nebo muffinů. Lněná semínka při smíchání s vodou vytvoří gelovitou konzistenci, která napodobuje strukturu vajíčka, které tím lze nahradit i v některých velikonočních výrobcích.